Chente Fox, como El Caballo Blanco

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Pues cómo andará de jodida la cosa que, en el PAN, nuevamente reciben como al hijo pródigo a Vicente Fox y éste amenaza cabalgar, esperemos que no sea en un caballo blanco que pueda llegar con el hocico sangrando, por el país, para “desterrar del poder a la 4T” y completaba con: “Vamos a combatir a las turicatas, (que me imagino yo que son una especie parecida a los merecos y diferente a los chinchulines, pero similares) chinches bravas y víboras prietas que están refugiadas en la 4T, Morena y con Andrés López Obrador”. En fin, regresamos a los tiempos de los dichos y de las ocurrencias políticas, los tiempos del hoy, hoy, hoy y, en ese espacio, debemos entender también que en el 2000, se realizaba el primer ensayo de las masas del infelizaje nacional para cambiar, y en ese intento, votando también con las vísceras, pues se votó por FOX, no por el PAN, nadie en su sano juicio votaba por el PAN y sus pandilleros de la derecha, no, se votaba por Fox y sus ocurrencias que hacían reír a las masas cuando se refería a las víboras cuatas y a los chinchulines con patas para que, al final de cuentas, en pocos meses, las chinches y los chinchulines se vieran envueltos en los escándalos del noviazgo, pues al final de cuentas todos tienen derecho a enamorarse aun siendo presidentes y es más, a casarse con una bella e inteligente mujer, tan es así que al poco tiempo era la candidata preferida de muchos panistas y eso ocasionó un rompimiento con muchos de los viejos políticos de la derecha y los escándalos de corrupción de los hijos y de los hijastros cundieron por donde quiera y así pues, el famoso cambio, quedó en el ¡Lástima Margarito!, será para la próxima vez.

La verdad, en lo personal, me caía muy bien Fox con sus puntadas, con sus botas promocionando su empresa, con sus cuentos en el rancho, cuando lo manda arreglar para recibir al presidente Bush y, con este cuento, pues gastamos, los mexicanos, dineros públicos para reparaciones de ranchos privados, me cayó bien cuando se conocían los escándalos del rancho en las continuas confrontaciones entre Doña Mercedes y Marta o los negocios de los hijos y de los muchachos de doña Marta, en fin, todo parece indicar que en vez de política, nuevamente, entraremos a los espacios del circo o de los programas de chistes y de historias locas, total, hasta ahora aparecerá, sin duda alguna, la marca y la obligación de darle los permisos para comercializar la marihuana y sus productos del rancho Fox y. pues veremos. en la escena política. cómo muchos chavos llevarán motita para entender los nuevos tiempos de la política, no hay duda que el quitarle la pensión hizo enloquecer al ex presidente, no me diga que necesita el dinero para sostenerse, pues patrones tiene muchos que le pagan bien, pero duele más mucho más una patada al bolsillo que a los testículos, de eso, no tengo la menor duda…

El sí se pudo es sin duda un grito que el infelizaje brinda a AMLO y no hay duda de que si bien no es vengativo, cuando menos no olvida los agravios ni los favores y es por ello que, seguramente, Fox, sabe que se acerca la lumbre a su traseros de paja y esto le hace reaccionar para presentarse a la lucha política y tratar de convertirse, antes de todo, en un mártir, cuando le comiencen a llegar los reclamos financieros o los políticos que le lleven a los espacios legales, más vale presentarse como mártir que como pillo, esto ha sido cierto, porque los priistas, ahora, tienen pavor a lo que suceda con las investigaciones que realiza la FGR en contra del líder por la compra de sus muchas propiedades y aclara que esto es venganza política, cuando solamente es un simple calambre para que no ande de chismoso ni de aprontón con FOX, sobre todo, veremos que los señalados por FOX de que ellos están al tiro para joder a la 4T y en especial al peje, pues veremos cómo comienzan a salir los escándalos de las desviaciones de los fondos públicos para ingresar en sus cuentas privadas y, cuando esto suceda, pues veremos cómo Fox quedara, nuevamente, en la orfandad, porque no creo que a estas alturas existan políticos formados que piensen que Fox es un caudillo que vale la pena… o mejor dicho, es, el que da pena…

Sin duda, de pronto, la ultraderecha se engalla, le crecen los testículos, sabe que se la debe jugar o puede tener serios conflictos y problemas, hay que aclarar que no hay signos de que vayamos al “socialismo”, a menos que sea un socialismo promovido por los grandes capitalistas que están al lado de AMLO, este no les ha tocado el bolsillo ni con el pétalo de una investigación o de una auditoría, al contrario, les ha brindado los espacios reales de los grandes negocios nacionales que se realizarán por medio de obras en todo el país, por ello, los grandes capitalistas son los mejores promotores de la 4T, están encantados, no tienen intermediarios como los tenían con Peña, ni tienen que andar dando moches como se estilizaba antes, no, los negocios son en directo y de grandes dimensiones, a menos pues, como los conflictos que existen con los grandes acaparadores de medicamentos que quieren seguir jodiendo con la salud y pues esto no se vale, ni el doctor Simi se la juega, al contrario, apoya con los precios bajos… pero no podremos olvidar que gran parte del financiamiento de las organizaciones empresariales se dieron por medio de este tipo de negocios como se comprobaban en Oaxaca, Puebla y otras entidades donde el entonces dirigente del CCE era el intermediario para que sus primos, con los políticos de varios gobiernos, hicieran los grandes negocios que aún no se esclarecen ni se esclarecerán, porque en ellos están metidos algunos de los hombres cercanos a AMLO y, cuando esto sucede, pues no hay fijón, nada pasa, al contrario, se apoyan los negocios y se hacen como siempre, ahora, con funcionarios enriquecidos al amparo de muchos políticos cercanos a AMLO, solamente hay que investigar en Oaxaca y ahí se verá que hay faltantes de más de diez mil millones de pesos y pues, como si nada, como las tepocatas y las víboras cuatas, los chinchulines y las alpargatas, puras ocurrencias, nada en serio…

