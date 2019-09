El Senado se juega su prestigio

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Tamaulipas, Guanajuato y Veracruz, rehenes

Cuitláhuac, desató los demonios

El único Estado estable, es aquel en el cual todos los ciudadanos son iguales ante la ley

Aristóteles, 384 a. C.- 322 a. C.; filósofo griego

#Senado #Tamaulipas #Veracruz #Guanajuato #CuitláhuacGarcía #DiegoSinhue #CabezaDeVaca #AMLO #DesapariciónDePoderes #CrisisConstitucional #Cofepris #Incompetencia #Burocracia #Metrotrexato #MientenAAMLO #PiSA #JorgeAlcocer #Femsa #Cocacola

Desde el lunes por la tarde, conocimos la propuesta de varios senadores de Morena para pedir la desaparición de poderes de los estados de Tamaulipas y Guanajuato, ambos con gobernadores panistas, por la violencia que crece entre su ciudadanía. Esto en respuesta a la demanda de Acción Nacional para desaparecer poderes en Veracruz, con un Ejecutivo de Morena.

Estimado lector, atrás de cada una de estas peticiones hay una gran cantidad de basura y estiércol político. Los senadores quieren aniquilar, de un plumazo, el magro prestigio que tiene el Senado de la República, con este tipo de propuestas triviales que podrían llevar a la ingobernabilidad en los estados que secuestraron.

Vamos por pasos. Veracruz, el gobernador de Morena, Cuitláhuac García, llevó a una crisis política a la entidad, que ahora rompe fronteras y se convierte en una crisis política nacional.

El ingeniero agrónomo, desconocedor de la Constitución y las leyes que de ella emanan, persigue a sus opositores con los instrumentos de su gobierno.

Cambia fiscales, con la complicidad del Congreso Local, y quiere meter a la cárcel a su antecesor, Miguel Ángel Yunes, un crítico irracional al morenismo, pero especialmente contra el Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

La lambisconería fue al extremo. Ahora, el panismo, comandado por Marko Cortés, quiere castigar a Cuitláhuac. Estos políticos hunden al país en una crisis grave y de ingobernabilidad.

En respuesta, Morena, sale en defensa de Cuitláhuac, y responde con la misma moneda, pero contra Diego Sinhué Rodríguez, gobernador de Guanajuato, así como Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas. Ambas entidades, si es cierto, están sumidas en la violencia. Sin embargo, en ambos casos la responsabilidad de la seguridad ante la violencia es el gobierno federal, debido a que se trata de delitos del fueron federal.

No es sólo de defender a los gobernadores quienes deben dar más de sí y sus gobiernos. Sino de evitar conflictos políticos que sean irreparables en la reconciliación nacional. En medio, los guindas pusieron al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Poderosos Caballeros: El gobierno de la Cuarta Transformación acusó de “chantajistas” a varias empresas farmacéuticas ante el desabasto de Metotrexato. Ante ello, afirmó que importaron de Francia miles de dosis para evitar que se generen condiciones de desabasto.

Sin embargo, no ve el fondo de la crisis: la incompetencia de los empleados de la Cofepris que desconocen la materia. Lo peor del caso, es que parece que la institución que encabeza Alonso Novelo Baeza, ve un filón de oro en el tortuguismo de la autorización de permisos para medicamentos. La adquisición de medicamentos a una firma francesa, fue una medida emergente y un tanto desesperada para evitar el desabasto; sin embargo, no representa una solución real.

Además, la Cofepris como autoridad reguladora en riesgos sanitarios, el pasado 27 de agosto a través de un comunicado informó que 5 fabricantes e importadores de Metotrexato contaban con permisos y registros sanitarios vigentes hasta 2020, lo que equivale en su conjunto a 35 millones de unidades.

Sin embargo, casi un mes después, se contradice y asegura que ninguna empresa cuenta con certificado vigente de buenas prácticas y todas tienen suspendidos sus procesos.

La pregunta es ¿por qué no prevenir? Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, advirtió de un supuesto chantaje por parte de una de las empresas señaladas, PISA Farmacéutica. Pero, no presentó pruebas, ni mucho menos una denuncia ante el agente del Ministerio Público. Habla de delitos. No hacerlo podría convertirse, en caso de ser cierto, en cómplice.

Esto es jugar con la salud de los mexicanos, con impunidad. Si la firma PISA ha incurrido en una irregularidad, como se ha especificado mediante el acta de verificación no fue así, por ello las autoridades sanitarias deben garantizar el abasto del medicamento y buscar sumar para resolver este problema, es decir enfocarse en correcta distribución y regulación adecuada.

Hacer señalamientos directos y descalificar no abona a una pronta solución. Los únicos que ganan o pierden en esta batalla, son los niños que requieren el medicamento.

Resposnabilidad Social Corporativa: En el marco del 20 Aniversario del Dow Jones Sustainability Index, Fomento Económico Mexicano, y Coca-Cola FEMSA, ambas bajo el liderazgo de José Antonio Fernández, forman parte por sus prácticas de sostenibilidad y fueron incluidas en el índice de sustentabilidad del Dow Jones.

En materia ambiental, la estrategia de Femsa para diversificar su cartera de energía ha permitido a la compañía suministrar electricidad a más de 11,000 tiendas OXXO, más de 600 farmacias y 22 plantas de fabricación en México a partir de fuentes renovables.

Escúchame en MVS Radio (102.5 FM) de 21 a 22 hrs.

de lunes a viernes en Poder y Dinero.

MVSnoticias.com

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

Twitter:@vsanchezbanos

Facebook: vsanchezbanos