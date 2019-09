Pago de facturas

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

La CNTE que solamente representa a un minúsculo 10% del magisterio nacional, y en la que, se asegura militan células guerrilleras y de la delincuencia organizada, doblegó a Andrés Manuel López Obrador y le cobró caras facturas electorales del 2018, condenando con ello a que la educación en México siga siendo un desastre.

La Coordinadora de Trabajadores de la Educación principalmente la sección 22 de Oaxaca sometió también al Poder Legislativo de México, pues en la llamada reforma educativa Lopezobradorista ultrajó la dignidad institucional de ese cuerpo colegiado, haciendo que la Cámara de Diputados y el Senado de la República bailaran al son que les tocó esa organización magisterial cuyo signo característico es la desobediencia civil y la protesta para doblegar a las instituciones.

No me detendré en el análisis de más de mil 200 páginas que conformar las tres leyes secundarias de la “Reforma Educativa Lopezobradorista” y sólo me concretare en tres puntos fundamentales:

Primero, dicha reforma borró de la ley la actualización magisterial o como la CNTE le llama “La Evaluación Punitiva”.

No habrá necesidad de que los maestros se actualicen para estar frente a los grupos de alumnos, no importa que sean burros.

Lo importante es que son de la CNTE y pueden darse el lujo de doblegar a cualquier institución, incluyendo la presidencial.

Los alumnos podrán tener eternamente a maestros que no tendrán la obligación ni necesidad de leer ni siquiera un libro por año.

¿México está condenado a figurar en los últimos lugares educativos a nivel mundial? Imposible que México pueda equipararse con Finlandia, Islandia, Canadá, Francia y otras naciones, las mas cultas del mundo. En Finlandia, la nación más culta en la tierra, los maestros, alumnos y padres de familia deben leer, por ley 52 libros por año, pero en caso de México los maestros de la CNTE solo bastaran con que enseñen a los chiquillos a bloquear carreteras, vías del ferrocarril o instituciones para conseguir por la fuerza cualquier fin, aprovechando que en la nación azteca impera la ingobernabilidad, el vacío de poder, por no poder y la falta de aplicación del Estado de derecho.

Segundo, el Estado mexicano soltó buena parte de la rectoría del Estado en materia educativa que ahora quedarán en poder de la CNTE y el SNTE, pues bastara con que los nuevos profesores hayan egresado de alguna de las normales superiores de maestros, que son otro desastre y nido de porros. La venta de plazas estará en las Escuelas Normales. ¿No es esto, acaso corrupción pura?

Y tercer lugar, la CNTE y el SNTE, en coordinación con las sociedades de padres de familia se encargarán de la construcción de nuevas escuelas y la remodelación de otras.

¿En qué cabeza cabe quitarle a la SEP esa función primordial? ¿Están los padres de familia organizados para evitar bailar al son que le toquen las corruptas organizaciones magisteriales que por ahora han doblegado al Presidente de la República y al Poder Legislativo de México? ¿Qué organización de padres de familia querrá echarse encima a ponzoñosos alacranes con alas? ¿No le parece a usted inaudito este paso demencial en la educación de México?

¿Ya adivinó usted qué le depara a la Educación en México?… ¡Sí, una sociedad ignorante!, para dar paso a un feroz adoctrinamiento político para favorecer al partido del actual presidente de la república para perpetuarse en una dictadura. El primer paso ya está dado mediante el populismo ramplón que es la antesala de las dictaduras y tiranías.

Este átomo de la comunicación se morirá sin ver cristalizado el sueño de que México sea una de las naciones mas cultas de la tierra, pues la rectoría de la educación estará en manos de poderosas mafias, a las que lo menos que le interesa es la educación de las nuevas generaciones.

