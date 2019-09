José José, víctima de abuso sexual y adicciones

Con su privilegiada voz, José José convirtió en éxito las letras de grandes compositores: Camilo Sesto, Juan Gabriel y José María Napoleón, de quienes interpretó “Si me dejas ahora”, “Lo pasado, pasado” y “Lo que no fue no será”, entre muchos temas más.

Si bien dicen que las drogas y el alcohol destruyen, es fácil señalar, pero en realidad ¿sabemos que hay detrás de un adicto para señalarlo y criticarlo?

En lo personal, he sido testigo de personas con talento, ángel y mente privilegiada, esas personas que nacen con estrella, pero que algunas se convierten en enfermos adictos y un niño que sufrió y este fue el caso de José José, cuya infancia estuvo marcada por un abuso sexual y el abandono de su padre.

Alejado del estereotipo de una familia feliz, la infancia del cantante estuvo marcada por la violencia doméstica y el alcoholismo de su padre, hecho que afectó su desenvolvimiento social, haciéndolo más retraído y albergando una enorme tristeza.

José José fue víctima de abuso sexual cuando era niño, así lo afirmó Anel Noreña, exesposa del intérprete, en su momento en el programa “Ventaneando” “A José a José lo violaron los amigos, a José lo vejaron los amigos”, apunto.

La exmodelo y actriz aseguró sobre ‘El Príncipe de la canción’, que “a José le hicieron todo lo que a un niño no le deben hacer y no hubo un papá que lo defendiera”.

Anel, dijo que pese a que la madre de José José “era muy linda… era una mujer sola desprotegida” a la que el pequeño José no le podía contar todo.

Y de verdad que esta declaración enchina la piel, cómo se puede sufrir tanto y desde pequeño

José Rómulo Sosa Ortiz (José José) nació en la colonia Clavería, Azcapotzalco, en la Ciudad de México, el 17 de febrero de 1948.

“Mi padre muy talentoso, pero neurótico, y mi mamá una persona totalmente espiritual, llena de bondad y amor. Una combinación que en un momento dado (fue) difícil de comprender (…) Él quería que fuéramos como él, pero nos era imposible igualarlo en sus habilidades y mi madre era la típica mamá mexicana que nunca decía nada”, expresó José José.

Durante los difíciles episodios que vivió en su casa, José José comenzó a desarrollar sus habilidades tocando guitarra siendo tan solo un adolescente. Cuando su padre abandonó su hogar, él comenzó su carrera como cantante y se convirtió en el sustento de su familia.