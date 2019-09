El chiquero de Guerrero

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Seguramente se despertarán muchas preguntas en la forma en queJames Bond, cobra o logra cobrar a la capital mexicana 18 millones de dólares para que en su película se difundan lugares de México por un mínimo de cuatro minutos, a un promedio de 4 millones y medio de dólares por minuto, esto no solamente es un abuso es una soberana manera de robar a los mexicanos. En la realidad se le debería cobrar a James Bond y a sus productores por filmar en México una de sus películas donde mayores recaudaciones han obtenido, pero en fin, transas y negocios son los que se hacen en este país con los puestos y los presupuestos y no solamente en los tiempos del neoliberalismo sino en otros más, total, en los pueblos felices de México, cuando llega el “líder”, pues hasta con las cotorras lo reciben, así se demuestra que, el que es perico en donde quiera es verde…

Y eso de que los anarquistas son reaccionarios, pues en ocasiones se puede pensar que es cierto, las acciones de protesta son tales en momentos en que la violencia debe ser rechazada que nos dan otra forma de pensar sobre sus actos. La realidad sea dicha, en el asunto de los desaparecidos de Ayotzinapa, la única realidad que se debe mantener en cuenta es que esas acciones se realizaron con policías e instrucciones de políticos locales y estatales en Guerrero ligados a los grupos de malandrines que controlan el narcotráfico, el tráfico de armas, dinero y oro y con ellos, lo que se debería investigar son sus relaciones en el control político de los ayuntamientos involucrados y las acciones de los jefes de la policía locales y estatales que intervinieron en esa desaparición. Seguramente, también, tienen responsabilidad los funcionarios federales que al final de cuentas intervienen en el proceso iniciado por esos policías y autoridades estatales y municipales en la región, pero no se podrá evadir la responsabilidad política, moral y ética de los ahora involucrados, así que, sin duda, al hurgar en la forma en que se realizaron esos actos criminales se encontrarán razones para pensar de que efectivamente hay muchos políticos y funcionarios involucrados a mayor nivel en los actos y acciones criminales de los mafiosos que operan en Guerrero.

Por esas acciones que vienen desde los años setentas y con las represiones que dieron origen a las acciones guerrilleras de maestros rurales en el estado y la represión organizada desde las oficinas del gobierno federal se tiene que tener en cuenta de que las organizaciones de uno y de otro lado siguen latentes y que, al final de cuentas, a lo largo de los años con la protección del gobierno federal, estatal y municipales las bandas mafiosas lograron establecerse y confundirse entre las organizaciones guerrilleras, de defensa social, de los grupos políticos locales, entre los grupos de los caciques que sostienen el control a sangre y fuego y, por supuesto, a los grupos de malandros que tienen enormes intereses en la producción de marihuana, la Golden Acapulco es la de mayor valor comercial, de la producción de opio que tiene enorme demanda en los Estados Unidos, en el tráfico de armas, drogas, laboratorios, dinero, oro, con enormes recursos moviéndose todos los días para que al final se tengan las rutas del lavado de dinero y por tanto las rutas del tráfico de drogas a altos niveles, por ello Guerrero y Morelos son plazas importantes disputadas por las organizaciones porque desde ahí se controla gran parte del territorio de la capital y esto es el pretexto para la violencia.

Muchas de las acciones realizadas en la violencia en los municipios de Guerrero parecen acciones de distracción para las fuerzas estatales y federales mientras se mueven grandes cantidades de drogas y oro, armas y dinero desde los centros turísticos, donde llegan grandes cantidades por medio del tráfico aéreo o marítimo, con los yates privados que surcan los océanos nacionales. Pero, además, los mafiosos no se conforman solamente en mantener el control económico y político de la zona, también quieren el control total sometiendo a la población al despojo financiero en su contra por medio del cobro del llamado derecho de piso y así mantienen el manejo político de muchos municipios, con ello, entendemos el control que ahora tienen sobre más de 18 municipios del estado de Morelos, ya que por este mecanismo controlan la capital y además se mueven a los estados del golfo y del Pacífico desde Puebla, Veracruz y Oaxaca, también, desde Guerrero, por la Mixteca, llegan a controlar Puebla y Oaxaca rumbo a Veracruz y Chiapas, en fin, la verdadera organización política-económica de la mafia parte de Guerrero y se extiende por muchas partes del territorio nacional.

Durante algunos años, al fortalecer el movimiento de Morena, AMLO buscaba alianzas, y para ello recurrió a muchos políticos locales que al final de cuentas salieron malandrines y esto es lógico que sucediera, pero no hay duda de que AMLO jamás ha sido ni su socio ni su cómplice en tales eventos y el pretender involucrarle porque conocía a algunos políticos que al final de cuentas salieron malandrines, no tiene sustento, ya que, efectivamente, los conoce pero no se ha probado de que sea su cómplice o su socio, así que este asunto todavía llevará muchas aguas al molino. Tan es así que ninguna de las autoridades del neoliberalismo que odiaban y odian a AMLO se atrevieron involucrarlo con esos funcionarios municipales que ahora están en chirona, tampoco se le liga con los guerrilleros y menos con los mafiosos, sin duda, AMLO, podrá tener muchos defectos pero no hay nada que indique que es corrupto o malandrín, al contrario, se puede decir que es muy timorato con eso del manejo de recursos públicos y si no es honestos honesto, seguramente no es deshonesto y, en los tiempos actuales, eso es un gran avance, sobre todo, viendo la mugre que sale cada vez que se tocan asunto del estado de Guerrero.

