No sabemos si hay un testamento, pero eso va a ser una cloaca: José Joel; exigen necropsia

Seguimos sin saber dónde está el cadáver de mi papá, estamos en un peregrinaje absurdo porque no hay manera de que esta niña (Sarita Sosa) o su gente se contacte conmigo, lo único que queremos es despedirnos de José José

“No hemos sabido nada de nuestro padre, aquí estamos, aquí seguimos, sin saber nada de Sarita hija, de Sarita mamá, de la gente que rodea. Seguimos sin saber dónde está el cadáver de mi papá, estamos en un peregrinaje absurdo porque no hay manera de que esta niña o su gente se contacte conmigo, lo único que queremos es despedirnos de José José, a estas alturas por supuesto requerimos una necropsia, una autopsia, saber de qué murió mi padre, y después por supuesto llevarlo a México a que se le rinda un homenaje”, indicó José Joel, hijo mayor de José José, durante una conferencia de prensa que ofreció junto a su hermana Marysol en Miami, Florida.

“Seguimos sin saber a ciencia cierta dónde está el cadáver de mi papá, seguimos sin poderlo ver”, explicó frente a la funeraria Caballero Rivero Westchester, donde le dijeron que no sabían nada sobre el paradero de los restos de José José.

El hijo de José José acusó a su media hermana Sarita Sosa, de 25 años e hija del tercer matrimonio del cantante, de ocultar el paradero del cuerpo mientras pasa el día “maquillándose ,alaciándose el cabello y querer quedarse con todo. La niña va tras del dinero”, acusó, y dijo que no comprende por qué Sarita se llevó a su padre de México a Miami cuando este padecía un cáncer de páncreas y estaba “desnutrido” y “deshidratado”. Sarita Sosa tiene los derechos sobre el legado de su padre. “No sabemos si hay un testamento (…) Eso va a ser otra cloaca que en su momento se va a abrir”, dijo José Joel Sosa a la prensa. “Yo no me voy de aquí sin ver el cuerpo de mi padre, sin saber las causas de su muerte y saber las condiciones en las que él se fue”, dijo por su lado Marysol Sosa, llorando.

José Joel y Marrysol Sosa dijeron que ya han contratado a un abogado. “Si no se puede por las buenas va a tener que ser por las malas” , advirtió José Joel.