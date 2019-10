Emilio Estefan niega homenaje a José José y haber firmado acuerdo con Sarita Sosa

“Me da mucha pena, pero es completamente mentira, espero que él -José José- pueda descansar en paz”, señaló el productor musical

La oficina de Emilio y Gloria Estefan negó haber firmado un acuerdo con Sarita Sosa para encargarse de un evento de despedida al “Príncipe de la canción” en Miami, antes de ser trasladado a la Ciudad de México como había trascendido.

La oficina dio a conocer un comunicado que afirma que “el señor Estefan ha estado fuera de la ciudad, fuera de Miami desde el jueves pasado y seguirá fuera de la ciudad hasta los siguientes días por compromisos. Por lo tanto, es completamente falso el rumor y comentario relacionado a la producción y organización de una despedida u homenaje para el gran José José por parte de Emilio Estefan.

La familia de “El Príncipe de la Canción” sí estará haciendo un homenaje, pero no será Emilio Estefan el organizador; seguramente muchos amigos del medio lo estarán acompañando”,

Es importante destacar, de cualquier manera, que la oficina de los Estefan en Miami representa y produce a varios cantantes que eventualmente estarán presentes en el homenaje que se le haga.

El periódico El Universal dio a conocer esta información y también publicó que más tarde, a través del programa que conduce Enrique Santos en Miami, el locutor se comunicó directamente con Emilio Estefan y después de leerle un tuit del periodista de espectáculos mexicano Gustavo Adolfo Infante, donde asegura que Sara Sosa, la hija menor de José José, habría llegado a un acuerdo con Emilio Estefan para que realizara el homenaje a su padre, a cambio de la producción de un disco para ella, Emilio Estefan respondió:

“Yo estoy tan sorprendido como tú; me da tanta pena, un hombre tan grande como José José, un hombre que ha dejado un legado tan increíble. Pero no, yo estoy en Boston (Massachusetts), yo estoy fuera de Miami durante dos semanas así que no sé de dónde han sacado esto.

“Me da mucha pena, pero es completamente mentira, espero que él -José José- pueda descansar en paz, fue muy amigo mío, muy admirado y me da pena que jueguen con las personas que están pasando por tanto dolor. Especialmente los fans que están pasando por un momento tan difícil, sufriendo por la muerte de él”, expresó el productor.