Angélica Vale desea que José José regrese a México para homenaje

La cantante promociona la serie “Seis Manos”, producida por Netflix, en la cual ella realiza un excelente trabajo de doblaje

Considera a José Joel y Marysol como sus primos, ya que crecieron juntos

Claudia Arellano

Luego de la presentación de la serie de anime “Seis manos”, producción de Netflix, y en la cual Angélica Vale participa, la actriz comentó en entrevista que le había consternado mucho la noticia de la muerte de José José, a quien consideraba como de su familia, y que estaba en todo momento con José Joel y Marysol, a quienes considera como sus primos, ya que crecieron juntos.

“Mira conozco a Sarita desde pequeña, pero a Pepito y a Mary desde que éramos niños, crecimos juntos, convivimos mucho y saben que estoy con ellos, no sé realmente qué esté pasando, yo lo único que deseo es que los hijos del tío (José José), se arreglen para que nos den el gusto de tener en México a este gran artista, la verdad es que es muy dolorosa una situación así, es triste y lamentable”, dijo la actriz, quien compartió con el intérprete créditos en la telenovela “La fea más bella”.

En otro tenor, Vale comentó que aunque le encantaría regresar a las telenovelas, por el momento no lo hará, ya que el último proyecto que realizó le absorbía tiempo a sobremanera lo que la llevó a tener ciertas diferencias con su hija, quien le decía que se sentía “abandonada” por ella, y esto entristeció a la actriz al grado de decidir de momento solo tomar proyectos que no le llevarán mucha separación con su hija.

“Llegó un momento en el que estaba con mucho trabajo lo que me exigia invertir mucho tiempo, un día vi molesta a mi hija, y me dijo que la estaba abandonando, le dije que yo no lo veía así pero ella si lo vio así (…), así que, ahora estoy aquí, el doblaje me encanta, lo disfruté mucho, y ahora que veo esta serie concluida la verdad me emociona mucho, y saber que qué buenos somos los mexicanos cuando hacemos bien las cosas”, indicó.

“Seis manos” se desarrolla en los años 70’s y muestra la historia de tres huérfanos que se convirtieron en guerreros de artes marciales que deben unir fuerzas con una agente de la DEA y otra de la policial federal mexicana para descubrir un asesinato.

Será así que el 6 de octubre la plataforma Netflix estrenará “Seis manos”, que es producida por PowerHouse Animation y además fue presentada en la edición número cincuenta de Comic-Con 2019, llevada a cabo en San Diego. Sus creadores son Álvaro Rodríguez (Machete) y Dan Rodríguez, quienes consideran que su trabajo es una fusión de Kill Bill y Machete.

“Estaba en México haciendo ‘Mañana será otro día’, y me hablaron para ofrecerme el papel de García, estoy muy emocionada y sobre todo orgullosa de que en México cada vez hacemos cosas mejor.

Al principio no me convenció porque estaba muy desconectada de todo y era trabajar totalmente en inglés, pero finalmente me encantó el doblaje y todo”, dijo.

Angélica Vale recordó que José José fue parte importante de su vida y de su familia. Incluso, mencionó que ‘El Príncipe de la Canción’ fue como su segundo padre, describiéndolo como un “hombre maravilloso”.