Protestan contra la instalación de parquímetros en Playa del Carmen

Derecho de réplica

José Luis Montañez

El presidente local de la Canaco-Servytur y activistas encabezan manifestación

Trabajadores y activistas realizaron una manifestación frente al Palacio Municipal de Playa del Carmen, pues se dicen afectados por la instalación de parquímetros de la concesionaria promotora de reordenamiento urbano, que les exige cubrir el pago de 10 pesos por hora, mientras ellos cubren su jornada laboral.

El presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), Luis Hernández Barragán, acompañado del ex alcalde de Solidaridad, Marciano Toledo Sánchez y un buen número de activistas encabezaron el movimiento con el que exigieron a las autoridades retirar los parquímetros, dando revés al proyecto.

El momento áspero se vivió cuando dieron lectura a los nombres de aquellos a quienes acusaron de “traidores” de Solidaridad, basados en el acta de cabildo donde se aprobó la concesión. En esta lista figuraron los nombres de Gustavo Maldonado, Filiberto Martínez, Luis Roldán Carrillo y Fabiola Ballesteros, incluso además Carlos Toledo Medina, entonces integrante de la XV Legislatura del Congreso el Estado, quien es hijo de “Chano”, uno de los manifestantes.

La aprobación de los parquímetros se realizó durante la administración municipal de Cristina Torres Gómez y Samaria Angulo Sálas, se constó en el acta de cabildo de noviembre del 2017, hecho que los manifestantes repudiaron al reclamar que se hizo sin una previa consulta pública que tomara en cuenta a la ciudadanía sobre la instalación de los aparatos de medición, ya ubicados en la zona centro.

En la protesta se constató la presencia del ex síndico Juan Carlos Beristaín Navarrete, que no respaldó dicha concesión, ya que estaba de vacaciones cuando se sometió a votación por parte de los integrantes del cabildo de Solidaridad. Siendo el único que no votó a favor de la concesión, toda vez que fue aprobada en su ausencia.

Capella explica recompensa de 1 millón de pesos

por asesinos de policía y sobre el “Águila Uno”

Durante su comparecencia ante los diputados locales, Alberto Capella Ibarra, secretario de Seguridad Pública del Estado, afirmó que son más de 100 elementos los que se han dado de baja por presuntos actos ilícitos y que se siguen investigando otros casos contra elementos que podrían estar vinculados con grupos delincuenciales.

Por otra parte, y dado que los ciudadanos seguían por redes sociales el evento, escribían repetidamente sus dudas sobre la erogación de dos millones de pesos mensuales para la operación del helicóptero “Águila Uno”, lo cual para el titular de la de Seguridad Pública es una inversión que vale la pena, pues con esta herramienta se logró la ubicación y liberación de 27 personas secuestradas en la zona norte del estado.

En relación a la recompensa de un millón de pesos para quien proporcione información que lleve a la captura de los asesinos del policía Albin Iván, en Cancún, señaló que es parte de un acuerdo con la Secretaría de Finanzas y Planeación, además como soporte a su responsabilidad de cuidar a sus compañeros de trabajo, por lo que continuarán recibiendo llamadas en busca de los criminales. Finalmente, rechazó los señalamientos de corrupción que se han dado en su contra “el apellido Capella no es muy común, por lo que nunca incurriría en acciones ilícitas que lo echen a perder”.

Afirmó que la estrategia de Mando Único de la Policía de Quintana Roo permite a la corporación estatal y municipal trabajar de manera articulada con el objetivo de crear entornos seguros. Para ello, explicó que cuentan con un cuerpo de 5 mil 86 elementos de la policía, de los cuales 3 mil 645 realizan funciones operativas y preventivas equivalentes al 71.6%, es decir que mil 441 elementos realizan funciones administrativas como control de armamentos y vehículos, apoyo en la academia, comisionados a C4 o laboran en áreas estadísticas.

Asimismo, Capella celebró la incorporación al cuerpo policiaco, de 7 elementos de policía cibernética, 26 caninos de los cuales 15 ya se encuentran especializados en detección de narcóticos, armas y drogas, 14 elementos de unidad de análisis y por ultimo 10 elementos de a la unidad de investigación.

Cientos llaman para cobrar la recompensa

La Fiscalía General informó que apenas horas después de que circulara el mensaje de la recompensa emitida por el titular de la Policía Estatal, múltiples llamadas han sido realizadas para aportar datos sobre la presunta ubicación de los responsables del ataque, pero que la mayoría resultan irrelevantes.

Entre tanta información, trascendió que los asesinos se internaron en la zona del fraccionamiento Paseos Nikte, luego de impactarse contra un camellón central de la avenida Diamante, la camioneta en la que viajaban. De este modo testigos informaron a las autoridades que en la unidad viajaban cuatro hombres que luego de estrellarse se ocultaron entre los edificios del multifamiliar.

Lo mismo dicen que realizaron cuatro detonaciones al aire y luego desaparecieron, apuntando a la teoría de que se quedaron alojados en alguno de los departamentos. Se ha denunciado también la supuesta participación de una camioneta gris, mencionada por testigos que se encontraban a un par de metros de donde ocurrió el ataque a balazos en contra de los policías, lo cual ya es parte de las investigaciones.

Autoridades ministeriales iniciaron la carpeta de investigación 630/2019, para tratar de dar con el paradero de los criminales que atacaron con a los policías, por lo que trabajan estrechamente con personal de inteligencia de la policía estatal. El saldo del ataque fue de que un policía muerto y otro fue lesionado, los hechos ocurrieron el domingo pasado a las 11:30 de la mañana en el cruce de las avenidas Boulevard La Joya y Obsidiana, de la región 254.

Amigos y compañeros dan el último adiós al uniformado

El policía municipal Albín Iván fue despedido por amigos, compañeros y familiares en una ceremonia de cuerpo presente, realizada la mañana del martes en la base de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, esto apenas a dos días de haber sido ejecutado en manos de sicarios, hasta hoy no identificados, cuando realizaba sus recorridos de vigilancia en una moto-patrulla, en el fraccionamiento La Joya.

Albín Iván tenía 28 años de edad y casi cinco años al servicio como policía. Le sobreviven su esposa y dos hijos, un niño y una niña menores de edad, quienes recibirán apoyo económico de las autoridades municipales. El secretario de la comuna, Jorge Aguilar Osorio refirió “No omito manifestar que sus hijos tendrán el respaldo por siempre en nuestro ayuntamiento, hicimos el compromiso ayer y lo vamos a cumplir”.

Maestros de Conalep exigen pago de 4 millones de pesos

El líder sindical de los siete Colegios Conalep en el estado, Werner Aarón Kú Pech, se manifestó junto con varios maestros de la institución educativa, en exigencia del pago de cuatro millones de pesos por el adeudo a 380 docentes. Informaron además que se unirán al paro que habrá en el Palacio Nacional, a donde se convocó una comitiva de 10 delegados de Quintana Roo, mientras que el jueves en los planteles del estado se realizará una protesta de brazos caídos.

Durante la celebración por el 40 aniversario del Conalep en el estado, Werner Aarón Pech detalló que los 380 docentes afectados exigen la liberación de un recurso federal etiquetado de 2016 y 17, pues tienen información fidedigna de Transparencia y Oficinas Nacionales, y de la SHCP, de que el recurso ya llegó al estado y que son más de cuatro millones de pesos.

Denunció que el director general Aníbal Montalvo está haciendo oídos sordos a su petición y que no quiere esclarecer el destino de ese dinero, argumentando que no es su gestión. Añadió que Aníbal es el representante y jefe de todos los maestros, por lo que no debería evadir su responsabilidad y les tiene que cumplir ese pago de estímulo a su desempeño docente. También exigió “la recategorización inmediata de los docentes; hay profesores con maestría y doctorado que ganan el nivel más bajo, TA, 100 pesos por hora; somos el sub sistema más golpeado, más pisoteado a nivel, muy por dejado de los Cecyte y Bachilleres”, concluyó.

Explicó que Anibal Montalvo ha recibido muchos oficios y no les ha dado respuesta, por lo que de no ser escuchados informó, se irán a paro nacional, convocado en todo el país para realizarlo el ocho de este mes, en Palacio nacional, pues han tenido pláticas en la Cámara de Diputados y Senadores y nadie les ha dado respuesta.

Werner aseveró que el líder nacional los remite con Aníbal, quien no los atiende y como ejemplo está que les dieron dos días de aguinaldo argumentando que no hay recursos. Situación que el líder sindical desmiente refiriendo que con el aniversario que se va a celebrar en Cancún y Chetumal, Aníbal presuntamente está trayendo periodistas a dar conferencias, con un costo entre los diez mil y los 30 mil pesos.