Ventilan que Anel cobra 5 mil dólares para hablar sobre José José

“Mamita, mañana termino con un compromiso y estaría a sus órdenes el miércoles, serían 5,000 que me depositen en una cuenta en Nevada mijita (sic)”, se lee en la publicación que la reportera Chamonic subió a Instagram.

Tal parece que los escándalos no dejan descansar a José José, quien logró una trayectoria de más de 50 años, pero que hoy es más recordado por los escándalos. El sitio Infobae publicó que reporteros de la farándula denunciaron en redes sociales que Anel Noreña cobra hasta 5 mil dólares por ser entrevistada y hablar sobre los más de 20 años de vida que compartió con “El Príncipe de la Canción”, contar anécdotas sobre su matrimonio con el ídolo de la canción y ofrecer detalles sobre su paternidad y la convivencia de José José con sus hijos Marysol y José Joel.

Aunque Chamonic señala en sus perfiles de redes sociales que no es “reportera”, sino comunicóloga, transmite un programa en vivo por internet, todos los miércoles a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Por su parte, la ex esposa de José José desmintió las versiones y justificó la respuesta que ella misma escribió en el mensaje que Chamonic difundió: “Les digo eso para que ya no me marquen”.

Anel Noreña reveló que a María Celeste, conductora de la cadena “Telemundo”, también le respondió en los mismos términos. “María Celeste también me marcó y le dije igual, le dije cobro por las entrevistas señora perdóneme”

Dijo que mientras algunos medios le respondieron que revisarían la cifra para ver si el presupuesto disponible “les alcanzaba”, hubo quienes le aclararon que “no pagan por entrevistas”.

En la bioserie sobre la vida de José José, que lanzó la cadena “Telemundo” en junio de 2018, revelan que Anel Noreña -interpretada por la actriz María Fernanda Yepes- habría obtenido millonarias cantidades de dinero a costa de la carrera artística del intérprete; desde sobrecostos por conciertos y presentaciones, hasta las regalías que las empresas disqueras pagaban a José José, producto de la venta de sus discos.

La serie fue producida por Gabriela Valentán, quien afirmó que está basada en el libro “Esta es mi vida”, escrito por José José y publicado en 2008.