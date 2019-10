José José será sepultado en México junto a su mamá en el Panteón Francés

¡No fue cremado y no murió en un hospicio!

A más tardar el próximo miércoles 9 de octubre llegará su cuerpo a suelo azteca para ser homenajeado en Bellas Artes, en el Auditorio Nacional y tener una misa en la Basílica de Guadalupe

Gloria Carpio

Y todo parece que indicar que el pleito entre los hijos de José José ya quedó en “La nave del olvido”, pues después de que José Joel y Maysol Sosa reclamaban que su media hermana Sarita Sosa, escondía el cadáver de su papá, los hermanos por fin se reconciliaron y anunciaron que el cuerpo de José José llegará a México entre el domingo y el lunes próximo, ya que se realizarán todos los trámites necesarios para su traslado a México y darle santa sepultura a su papá en el Panteón Francés, junto a los restos de su madre Margarita Ortiz, quien falleció en 2004.

El cuerpo de José José continúa en la funeraria de Miami

Lo siguen embalsamando para dejarlo listo

Luego de que José Joel y Marysol Sosa buscaban sin parar el cuerpo de su padre, el cantante José José, y tras la reconciliación con su hermana Sarita Sosa, José Joel confirmó que el cuerpo de su papá se encuentra en la funeraria Caballero Rivero Westchester, en Miami, Florida.

En una breve declaración a los medios de comunicación afuera del velatorio detalló que el cuerpo de “El Príncipe de la Canción” lo están preparando para dejarlo listo para las honras fúnebres.

Aquí está, tenemos la certeza de que el cuerpo de mi papá está aquí, que es algo importante, luego vendrán los homenajes pertinentes. Lo siguen preparando, embalsamando para dejarlo listo”, dijo.

José Joel reiteró que, luego de la incertidumbre que vivieron en estos días por no saber dónde estaban los restos de su papá por fin lograron llegar a un acuerdo con su media hermana Sarita Sosa.

José Joel anunció que se regresa a la Ciudad de México para preparar los homenajes a su papá y que el viernes 4 de octubre en la funeraria de Miami se reunirá la familia directa del cantante, para luego recibir a personas allegadas y figuras del medio artístico.

“El Príncipe de la Canción” no murió en un hospicio,

murió en un hospital, afirma Consulado mexicano

“La idea es que los restos puedan ser trasladados México con apoyo de la SRE y que estén allá a más tardar el miércoles 9 de octubre”, informó el cónsul en Miami, Jonathan Chait Auerbach

La noticia de que José José murió en un hospicio para desahuciados de la Universidad de Miami, información que dio a conocer Lolita de la Colina, la compositora de varios éxitos del cantante, lo cual indignó a los seguidores de “El Príncipe de la Canción, fue desmentida por el cónsul en Miami, Jonathan Chait Auerbach, quien confirmó que José José murió en un hospital y no en un asilo como se había mencionado.

Acerca de la reunión de los hijos de José José indicó que “todo cambió en el primer momento en que se vieron, y eso demostró que al final de cuentas son hermanos, hubo un abrazo muy sincero entre ellos y posteriormente estuvimos dialogando durante casi dos horas y nos centramos en hablar acerca de cómo podemos llevar a cabo todos los eventos que se han programado y la importancia de dichos eventos para México”.

Además, confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores continuará en contacto con los hijos del intérprete para apoyar en el traslado del cuerpo de José José a México.

Jorge Reynoso asegura que él impidió

que se cremara el cuerpo de José José

El esposo de la cantante Noelia dijo que él fue el mediador para que se reconciliaran los hijos del intérprete de “El triste”

Revelan que Sarita Sosa se reconcilió con sus medios hermanos José Joel y Marysol, después de que el esposo de la cantante Noelia, Jorge Reynosos, interviniera e impidiera que José José fuera cremado. Ahora, la hija menor de “El Príncipe de la Canción” tiene que reunirse cordialmente con en buenos términos con sus medios hermanos, José Joel y Marysol.

En entrevista con el programa “Ventaneando”, Jorge Reynoso, reveló cómo tuvo que entrar como mediador en el pleito entre Sarita y sus hermanos. Y es que, aunque quiso mantenerse al margen, el representante no soportó ver cómo humillaban a los hijos mayores del intérprete de “La nave del olvido”, pues mantuvo una relación muy cercana con el fallecido cantante.

“Me reuní hace un par de días con José Joel. Me pidió que interviniera en la situación. Lo hice: le proveímos con abogados, autoridades de la ciudad; pero más que nada en el objetivo de mediar para que hubiera un final feliz. Yo tuve, de alguna manera, que traer a los comisionados y políticos para comenzar a hacer motions ([mociones) para que no se incinerara el cuerpo. Hubiera sido una gran tragedia para el público mexicano”, dijo Reynoso, quien compartió una amistad con el intérprete en Miami.

Ventilan que Anel cobra 5 mil dólares para hablar sobre José José

“Mamita, mañana termino con un compromiso y estaría a sus órdenes el miércoles, serían 5,000 que me depositen en una cuenta en Nevada mijita (sic)”, se lee en la publicación que la reportera Chamonic subió a Instagram.

Tal parece que los escándalos no dejan descansar a José José, quien logró una trayectoria de más de 50 años, pero que hoy es más recordado por los escándalos. El sitio Infobae publicó que reporteros de la farándula denunciaron en redes sociales que Anel Noreña cobra hasta 5 mil dólares por ser entrevistada y hablar sobre los más de 20 años de vida que compartió con “El Príncipe de la Canción”, contar anécdotas sobre su matrimonio con el ídolo de la canción y ofrecer detalles sobre su paternidad y la convivencia de José José con sus hijos Marysol y José Joel.

“Mamita, mañana termino con un compromiso y estaría a sus órdenes el miércoles, serían 5,000 que me depositen en una cuenta en Nevada mijita (sic)”, se lee en la publicación que la reportera Chamonic subió a Instagram.

Aunque Chamonic señala en sus perfiles de redes sociales que no es “reportera”, sino comunicóloga, transmite un programa en vivo por internet, todos los miércoles a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Por su parte, la ex esposa de José José desmintió las versiones y justificó la respuesta que ella misma escribió en el mensaje que Chamonic difundió: “Les digo eso para que ya no me marquen”.

Anel Noreña reveló que a María Celeste, conductora de la cadena “Telemundo”, también le respondió en los mismos términos. “María Celeste también me marcó y le dije igual, le dije cobro por las entrevistas señora perdóneme”

Dijo que mientras algunos medios le respondieron que revisarían la cifra para ver si el presupuesto disponible “les alcanzaba”, hubo quienes le aclararon que “no pagan por entrevistas”.

En la bioserie sobre la vida de José José, que lanzó la cadena “Telemundo” en junio de 2018, revelan que Anel Noreña -interpretada por la actriz María Fernanda Yepes- habría obtenido millonarias cantidades de dinero a costa de la carrera artística del intérprete; desde sobrecostos por conciertos y presentaciones, hasta las regalías que las empresas disqueras pagaban a José José, producto de la venta de sus discos.

La serie fue producida por Gabriela Valentán, quien afirmó que está basada en el libro “Esta es mi vida”, escrito por José José y publicado en 2008.

La fortuna que dejó José José asciende

a los 4 millones 900 mil dólares

Es decir, alrededor de 96 millones 780 mil pesos, según analistas financieros

Tras la muerte y el escándalo que gira alrededor de la estrella José José, se ha desatado la pregunta de cuánto es la fortuna que dejó José José, quien en más de 20 años fue uno de los mexicanos con mayor número de ventas de discos. “Mi vida” (1983) vendió 3 millones y medio de copias. “Reflexiones” (1984), unos 3 millones; y “Promesas” (1985) vendió 2 millones de discos.

Se estima que, en total, José José ganó más de 300 millones de pesos por los derechos de su música.

Pese a que en el pasado ganó millones de dólares en vida, José José confesó que todo se gastó en alcohol y drogas. Así que en 2014, el “Príncipe de la canción” reconoció que años antes tuvo que vender su casa y, tras contraer cáncer en 2017, los gastos médicos terminaron de fusilar el dinero que José José había conseguido gracias a su voz.

En febrero pasado, se hizo público un audio en el que se escucha a su hija Sara Sosa en una reunión con un notario junto a su padre y la exrepresentante del cantante, Laura Núñez. En la grabación, se oye que la joven presionó al intérprete para firmar un documento que le cedía las ganancias por su trabajo musical.

Tras su muerte, analistas financieros estiman que la fortuna que José José legó a sus herederos asciende a los 4 millones 900 mil dólares. Es decir, alrededor de 96 millones 780 mil pesos.