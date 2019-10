“Anarcos” conservadores se burlan de López Obrador y de Sheinbaum

Niño de Rivera, gran labor en ABM, defiende a ahorradores

Ni detención ni intervención, en esa sola frase se puede resumir la actuación de los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México.

Desde luego que el anuncio de los famosos cinturones o cordones de paz en la marcha de la conmemoración del 51 aniversario de la matanza de Tlatelolco con los que quiso “cubrirse de gloria” la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, funcionaron solo al frente de la movilización, pues los funcionarios que fueron obligados a asistir con sus playeras blancas con la leyenda “2 de Octubre no se olvida”, evidentemente no iban a ponerse en riesgo.

Al filo de las 18:05 horas, en el cruce de las calles de Palma y 5 de Mayo, se salió de control la retaguardia de la marcha.

Los petardos vuelan por todos lados, incluso, por ahí una bomba de gas; eran los encapuchados anarquistas, eso sí, conservadores, como los “bautizó” el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya habían hecho cualquier cantidad de destrozos a lo largo de la movilización y que no pudieron acceder a la explanada del Zócalo capitalino debido a que los encapsularon, es decir, definitivamente sí hizo falta la presencia policiaca porque los cinturones de paz resultaron insuficientes.

La actuación tanto del gobierno federal como del capitalino fue verdaderamente patética. Sheinbaum Pardo declarando que estaba segura que la marcha se daría en completa tranquilidad, evadiendo su responsabilidad, pero lo que sí no tiene paralelo, ni grado de comparación y está de no creerse, es lo que dijo el presidente López Obrador al respecto que por cierto, es de pena ajena porque más se asemejó a una broma de pésimo gusto o una burla con muy mal sentido del humor, amén de que reitera la incapacidad del gobierno con la que se ha caracterizado la llamada Cuarta Transformación.

“Los voy a acusar con sus mamás y abuelos”, amenazó el presidente a los rijosos y violentos que se infiltraron en la marcha y que tuvieron todo el tiempo para burlarse del Ejecutivo y sus aberrantes advertencias así como para seguir agrediendo, incluso a los integrantes de los cordones de paz, que igualmente fueron motivo de burla para los anarcos conservadores.

Aquí la pregunta es que como el presidente López Obrador durante la movilización permaneció dentro de Palacio Nacional, se pudo percatar de las burlas que le dirigieron y con agresiones, los anarquistas “conservadores”, enviándole el mensaje de que no están dispuestos a cesar su participación violenta en todo tipo de movilizaciones, ni aunque los acusen.

Municiones

*** Excelente labor está haciendo el presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera, en defensa de los ahorradores mexicanos ante la pretensión gubernamental de elevar el impuesto al ahorro y de alterar los esquemas crediticios.

La propuesta, plasmada en la iniciativa de ley de ingresos para 2020, indica que se debe elevar el impuesto al ahorro de 1.04 a 1.45%, lo que impactará fundamentalmente a las personas que ganan menos de 400 mil pesos al año.

Ante ello, el dirigente de la ABM – cuya experiencia en el ámbito financiero es ampliamente reconocida-, señala que “pagar un impuesto de 48 ciento sobre el rendimiento real de la inversión no se puede compensar, por lo tanto hay que pagarlo neto y desproporcionadamente”.

También alertó sobre la pretensión de limitar a 30 por ciento en la deducción de intereses netos para créditos de personas morales, implica pagar mayores impuestos.

Sin tapujos, Luis Niño de Rivera indica que las iniciativas de defraudación fiscal y de extinción de dominio inhiben la inversión. “Lo que se está proponiendo no es un tema fiscal sino penal” subrayó.

En este sentido, qué bueno que sin afanes protagónicos, sino con absoluto conocimiento del ámbito que representa, el máximo representante de los banqueros haga saber su opinión ante propuestas gubernamentales que a todos nos incumben y que, definitivamente, podrían afectar la marcha del país.

*** Hoy, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y autoridades del Sur de Texas, darán a conocer el arranque de la “Campaña de Seguridad y Prosperidad”, cuyo objetivo principal es obtener calidad de vida mediante un sistema de cooperación binacional. Gobierno buscará a 28 desaparecidas en Nuevo Laredo, en una acción tendiente a aumentar la seguridad y la colaboración en este ambicioso proyecto entre la Fuerza de Tarea Conjunta Oeste (JTF-W) y el Corredor del Sur de Texas.

*** La decisión más sabia y apegada a Derecho que pudo haber tomado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es haber ratificado que Jaime Bonilla Valdéz, solo podrá gobernar dos años y no cinco como el gobernador electo de Baja California lo pretendía.

Quizá el único, digamos, mérito que tiene Bonilla, es que al final, al ver que no podía cumplir su anhelo más preciado, se desistió de proseguir con el recurso que interpuso. En los corrillos políticos mucho se comenta que para qué es tonto el gobernador electo y no se fijó, como en su momento lo hizo el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, quien cuando era senador, hizo públicas sus aspiraciones para gobernar su estado, “pero yo quiero la larga, no la de dos años”. ¡Qué tal!

*** Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado de la República, calificó como un acierto que la Comisión de Gobernación haya aplazado la discusión y debate sobre la desaparición de poderes en Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz y de darle al conflicto una salida jurídica. En conferencia de prensa, el zacatecano reconoció el objetivo de dicha Comisión que encabeza el michoacano Cristóbal Árias para hacer a un lado lo político y centrarse en lo jurídico para de esta forma, actuar conforme a derecho.

En este que además es un pleito entre Morena y el PAN, la Comisión de Gobernación de la Cámara Alta no se puede orientar por vendettas o por orientaciones políticas; sino motivaciones jurídicas.

Monreal adelantó que en este conflicto, “lo que determine la Comisión de Gobernación será un precedente histórico muy importante”.

“No olvidemos que ese tipo de solicitudes (la desaparición de poderes) tiene una implicación política”. De entre los diversos temas abordados, el senador Monreal destacó el que esta semana se pretende iniciar el proceso de debate, discusión y en su caso aprobación o no aprobación, de la figura denominada revocación de mandato y consulta popular.

La idea es que este jueves se discuta en la Comisión de Puntos Constitucionales y la semana que entra, debatirlo en el Pleno.

