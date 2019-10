Arts Orquesta México, va de “El viaje de Chihiro” a “Yellow Submarine”

La compañía presentará extraordinarios Movie Concerts en la Ciudad de México, el primero éste domingo 6 de octubre en el Teatro 1 del Centro Cultural Cuauhtémoc

Arturo Arellano

Arts Orquesta Méxic0 es una orquesta integrada por 30 músicos profesionales egresados de las máximas casas de estudio de música del país, quienes hace algunos años decidieron reunirse para traer a México el formato de Movie Concert, en el que se proyectan películas, mientras la banda sonora se interpreta completamente en vivo.

Con exitosos proyectos, la compañía regresa para ofrecer una función de “El viaje de Chihiro” en el Centro Cultural Teatro 1, este 6 de octubre, mientras que para el 26 del mismo mes se estrenarán con música en vivo y la cinta animada “Yellow Submarine”, de The Beatles, en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”.

Luis Ángel Pimienta, uno de los productores artísticos del proyecto, comentó en entrevista con DIARIOIMAGEN, “El Viaje de Chihiro ya lo presentamos hace como tres meses, pero debido a la aceptación del público lo volveremos a presentar, ya como cierre de esta aventura.

“Los boletos ya están en taquilla, se trata de proyectar la película íntegramente, de principio a fin, con todos los diálogos y efectos especiales, mientras que nosotros nos encargamos de hacer la música completamente en vivo.

“Es una experiencia sensitiva completamente diferente a lo que puedes tener al ver solo la película. Si ya eres fan de Chihiro, vale la pena revivirla de esta manera y sino, también vale la penas que la conozcas con nosotros”.

Agregó que “el encargado de resolver la sincronización entre la proyección y los músicos, es el director de nuestra orquesta, el maestro Serna, que también produce. Él tiene sus tiempos, sus entradas y horas de ensayo. Se toca tal cual la partitura y con eso se logra caer perfecto en cada escena de la película. Antes se hace una adaptación de esta música para una orquesta como la nuestra que es de 30 elementos”. Y explica “nos encantaría tener los instrumentos orientales que suenan en algunas partes de la película, pero es muy complicado, además son partes muy breves en donde se escuchan, de modo que tampoco es muy necesario, lo resolvemos con sintetizadores, tenemos librerías de midis, pero la experiencia es la misma suena increíble”.

Apuntó que “lo primero es conseguir las licencias, llevamos tres años trabajando en Chihiro, de hecho fue el proyecto con el que experimentamos para la creación de Arts Orquesta México. Se fundó la compañía y luego hicimos Amelie, El Extraño Mundo de Jack, El Expreso Polar, Jurassic Park y ahora retomamos Chihiro, que probablemente llevemos al interior de la republica, pero eso dependerá de la gente”.

Adelantó que lo siguiente en su repertorio será el montaje de la película animada de The Beatles “Yellow Submarine”, que presentarán el 26 de octubre en el Teatro de la Ciudad, “Esperanza Iris” es una emblemática película de los sesenta musicalizada por Los Beatles y George Martín. Se va a proyectar la película con diálogos y efectos especiales tal cual, pero para la parte de las voces de John, Paul, George y Ringo en las canciones vamos a tener al Grupo Morsa, el mejor tributo a The Beatles de Latinoamérica desde hace más de 30 años”. Lo anterior. con el plus de que “Hemos hecho arreglos orquestales para toda la música incidental de George Martín y las canciones de Los Beatles. Estará la orquesta en vivo en todo momento, mientras que en las canciones se va a sumar el grupo de rock Morsa. Esto le dará mucho color al espectáculo”.

Por primera vez desde que nació el proyecto, se está pensando en incluir vestuarios y escenografías “Lo estamos platicando con nuestra directora de escena, para dar un extra. Porque generalmente el Movie Concert es la proyección de la película, más la orquesta nada más, pero nosotros ahora queremos meter vestuarios, alguna escenografía, bailarinas, claro, sin excedernos para no perder la atención de la película”, concluyó.

Arts Orquesta México presentará El Viaje de Chihiro este 6 de octubre en el Centro Cultural Teatro 1, para posteriormente estrenarse con la proyección de “Yellow Sumbarine” el 26 del mismo mes en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”.