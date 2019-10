Cese a funcionarios metidos en procesos de Morena: AMLO

“No es de izquierda el que hace trampa”

Será juzgado el servidor público que utilice recursos del gobierno, afirma

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el servidor público que intervenga en los procesos internos de los partidos políticos será despedido, pues “sería nefasto” que desde su cargo repitieran conductas de ese tipo.

El mandatario se pronunció así al preguntarle sobre la próxima renovación de la dirigencia nacional de Morena, su partido, y dijo que además de un exhorto enviará una carta a todos los funcionarios federales en ese sentido.

“Y no sólo eso, voy a pedir, con todo respeto a la procuraduría electoral de la Fiscalía General que intervenga para que sea juzgado el servidor público que participe en favor de candidatos utilizando recursos del gobierno”, enfatizó.

Además, expresó que “no es de izquierda el que hace trampa, no es de izquierda el oportunista, no es de izquierda el corrupto, no es de izquierda el acomodaticio, el trepador, no es de izquierda el que no pone por delante los ideales y los principios. Que quede también esto muy claro”.

El Ejecutivo federal insistió en que todo aquel que quiera hacer trabajo partidista “está en libertad; pero la función del gobierno es otra, completamente distinta. Partido, como su nombre lo indica, es una parte; gobierno es la representación de todo el pueblo”.

Entonces, “no va a ser suficiente con este exhorto que estoy haciendo. Voy a enviar una carta a todos los servidores públicos del gobierno federal expresando lo mismo, porque no queremos vernos involucrados”.

Además, “sería algo nefasto que nosotros, que hemos luchado durante tantos años y padecimos de tantos fraudes, y de tanta injerencia del gobierno en asuntos internos de nuestros movimientos, de nuestras organizaciones políticas, que repitiéramos esas mismas conductas”.

López Obrador reiteró también que ya no hay “partido de Estado”, al recordar la creación en 1929, del Partido Nacional Revolucionario (PNR), creado por el expresidente Plutarco Elías Calles, que “luego PRM, luego PRI y luego el partido del 88 en otra cosa, eso ya no debe de existir. Nosotros no aspiramos a eso, nada de partido de Estado”.

Afirmó que si bien en su administración se atiende todo, hay cuestiones que corresponden a autoridades estatales y municipales, y si hay que remover una autoridad municipal, hay un procedimiento. “Los estados son libres, son soberanos, existen los congresos locales, hay instancias para eso, acudir a esas instancias”..

“Evasión de impuestos asciende a casi 500 mil mdp al año

El presidente López Obrador aseveró que si bien la condonación de impuestos era un asunto legal, también era inmoral, y más porque se trataba de grandes corporaciones, “era muy notorio que se daba preferencia a unas cuantas empresas y bancos”. Sin embargo, dijo que lo que ahora se hace es evitar que siga ese privilegio fiscal que calificó como “una gran injusticia” ya que se cobra impuestos a los trabajadores, pequeños comerciantes, mientras que una élite, con influyentismo es tratada de manera especial, “son predilectos del régimen, (pero) eso se termina”.

En conferencia de prensa, López Obrador afirmó que el presidente sí sabía de este tema, “puede ser que no sepa de una condonación de 100 mil pesos, pero una de tres mil millones de pesos, de cinco mil millones de pesos… Hubo empresas que no pagaron impuestos 10 años consecutivos, era un abuso”, por lo que ahora se dio a conocer este asunto.

López Obrador comentó que la evasión de impuestos asciende a casi 500 mil millones de pesos al año, de ahí que se busca corregir esta situación mediante un cambio de mentalidad, ya que esto “era normal, se veía normal cómo evadir impuestos”.

Precisó que la excusa de siempre era que “estaba mal la economía porque los de la economía informal no pagaban impuestos, los viene viene, que ese era el problema”.

El Ejecutivo federal refirió que “los de arriba” estaban colmados de privilegios, aunque hizo hincapié que la mayoría de empresarios y contribuyentes aceptan pagar sus impuestos, “lo ve bien”.

“Y ¿ustedes creen que es mera casualidad de que no sea delito la corrupción y eso de que el presidente no sabe, claro que sabe, cómo no va a saber?”, cuestionó.