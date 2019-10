Los restos del príncipe serían cremados y divididos entre México y Miami

Los hijos mayores de José José no están de acuerdo con la decisión de Sara Salazar y buscan impedirlo a través de sus abogados

Pese a la negativa de los hijos mayores de José José, finalmente Sara Salazar, viuda del cantante y quien cuenta con los poderes legales para decidir qué hacer con los restos del Príncipe, decidió en complicidad con su hija, que el cantante sería cremado y sus cenizas divididas en dos partes, una para permanecer en Miami y la otra para recibir sus homenajes en México, por lo que la posibilidad de que los fans mexicanos puedan ver el cuerpo se reducen. Mientras que José Joel, Marysol Sosa y sus abogados buscan renegociar la decisión.

Jose Joel, declaró al salir de un homenaje en Estados Unidos, “Pues sí, desgraciadamente aceptamos la cremación, porque a la señora Sara Salazar, no hubo para dónde moverla (…) lo aceptamos a regañadientes. Acordamos que se iba a cremar y después de la cremación, se iban a dividir las cenizas de México y Miami”. Y sentenció que “Tuvimos que aceptar para poder mover el cuerpo de mi padre, porque ya lleva una semana y no habíamos podido hacer nada”.

Por su parte Marysol Sosa aseveró que esta decisión no es lo que ellos hubieran deseado “Con el respeto también merecido, no es definitivamente lo que deseábamos nosotros, gracias a Dios llegamos a lo que llegamos”. A lo que José Joel agregó “En efecto, lo que es, es; no estamos de acuerdo, pero si se tiene que hacer así para ya darle movimiento, pues así lo haremos”.

En tanto Sara Salazar y Sarita Sosa salieron del Auditorio del Condado de Miami, donde se celebró el homenaje a José José, pero lo hicieron sin emitir alguna declaración al respecto.

La segunda esposa de José José, Anel Noreña, no pudo contener el llanto cuando se enteró que Sara Salazar y su hija decidieron cremar el cuerpo del Príncipe de la Canción “no pueden haber quedado en eso, después de ocho días rogando que se lo dejarán ver”, refirió en un programa de televisión.

Se presume que después de estas declaraciones, los abogados de los hijos mayores del cantante lograron retrasar el proceso de cremación por 48 horas, pues a través de una solicitud familiar, pidieron que se le realice un examen medico con el objetivo de conocer las causas de muerte. Mientras que Sergio Mayer confirmó que tratarán de renegociar el regreso del cuerpo de José José a México.