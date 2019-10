¿Cuánto ganan Yeidckol y el “Temo”?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

El señor saca a sus mejores soldados de las tierras de la aflicción

Charles Haddon Spurgeon, 1834-1892; predicador inglés

#YeidckolPotentada #CuauhtémocBlancoRicachón #Morelos #EpigmenioIbarra #Argos #Documentalista4T #LaGaviota #DobleDiscursoDeMorena #ElogianPobrezaYSonMuyRicos #Morena #NoEsDelito #EsInmoral #BurócratasSontraAnarcos #AgresionesABurócratas #ClaudiaSheinbaum #TallentiaMX #ElenaAchar #MiscelaneaRiesgos #BMW #SanLuisPotosi #MarioSosa #Desconfianza

No es posible que políticos hayan recibido condonación de impuestos. Personas que en su vida han creado un empleo y siempre han dependido del presupuesto, ganan millones de pesos al año, es inconcebible. El origen de esas riquezas es por corrupción. No hay otro origen: ¡corrupción e impunidad!

Puedo entender a instancias gubernamentales que se ven impedidas para pagar sus adeudos fiscales; a empresas que tienen apuros por la caída de sus ingresos; de instituciones educativas públicas que tienen boquetes que provocaron sus directivos. En fin, las empresas que necesitan apoyos para seguir operando y para proteger las fuentes de trabajo.

Entiendo perfectamente que no fue ilegal, pero en el caso de la clase política es inmoral; es un insulto a la inteligencia de la mayoría de los mexicanos y causantes fiscales que puntualmente pagan sus obligaciones con el Estado.

Al leer la lista de “perdonados” fiscales, aparece la líder de Morena, el partido en el poder, a quien se le condonaron 16 millones de pesos, en un solo año. Esto significa que, cuando menos, ganó más de 50 millones de pesos.

No fue un error de un contador, como trató de justificar el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Sus contadores operaron para la condonación y “acudieron con la persona indicada y en el momento perfecto” para lograr una suma espectacular de apoyo del gobierno. Es una burla que se de el doble discurso de que la pobreza es una virtud, para mantener pobres a la mayoría de los mexicanos, y por la otra los políticos que dictan esos discursos vivan como príncipes. Es un insulto al pueblo vivir como magnates quienes defienden la pobreza. La única forma de defender a los pobres es generándoles condiciones de bienestar total; sin regalos.

Incluso el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, le da facultades a Hacienda para condonar a empresas de la zona fronteriza; los artículos 146, 74 entre otros de ese código, para muchas empresas y personas físicas. Todo queda a la discrecionalidad de la autoridad.

Vemos que a la Comisión Federal de Electricidad y a la SEP, le condonaron casi 14 mil millones de pesos, a la primera y 6 mil millones a la segunda. Pero los 16.4 millones de Yeidckol, los millones de Angélica Rivera, ex esposa de Enrique Peña Nieto y los de Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos.

Quizá La Gaviota y Temo, ganaron muchos millones de pesos a lo largo de su carrera profesional como artista o futbolista, pero Yeidckol que ha vivido de puestos mediocres en el sector privado y puestos políticos. Bueno, al documentalista de la Cuarta Transformación Epigmenio Ibarra, con Argos Televisión, le perdonaron casi 4 millones de pesos. Al paladín de la pobreza y la revolución. Cuando a un socialista le piden repartir su riqueza, se vuelve neoliberal. Esto se llama cinismo.

Poderosos Caballeros: Importante la advertencia de Elena Achar, directora de Asuntos Públicos de TallentiaMX, al participar en el Parlamento Abierto sobre la Miscelánea Fiscal organizada por la Cámara de Diputados. Comenta que la retención del IVA en los servicios de subcontratación, propuesta por la Miscelánea Fiscal 2020, implicará el incremento de los honorarios de manera inmediata en un 7%, lo que provocará que una gran cantidad de clientes, incluidas las Pymes, no puedan absorber dichos ajustes, lo que las obligaría a recortar personal o moverse a la informalidad. La Miscelánea pondría en peligro a las empresas de subcontratación que cumplen de manera correcta con sus impuestos, ya que éstas cuentan con infraestructura y gastos que generan un IVA acreditable, el cual es pagado en la erogación de estos costos. Enfatizó que las empresas de este sector no sólo son pagadoras de nómina, sino que es un servicio que incluye diferentes conceptos, rubros y actividades. *** Las camisetas blancas que repartió Claudia Sheinbaum, gobernadora de la Ciudad de México, no sirvieron para nada para contener la violencia en la marcha conmemorativa a la Masacre del 2 de Octubre. Pagó casi un millón de pesos por esas prendas y mandaron a burócratas para que se les mantenga en el trabajo a enfrentarse a los violentos anarcos. Sus instrucciones era evitar la confrontación. Muchos de ellos fueron agredidos, sus rostros pintados con aerosoles y, hasta resultaron heridos. Al final de cuentas, 14 personas resultaron lesionadas. Muchos de ellos fueron de los burócratas enviados a enfrentar a los anarcos. Una irresponsabilidad de quienes ordenaron la movilización. Nunca enfrenten al pueblo bueno con los malos. Por cierto, el gasto de un millón de pesos, para dejar en cajas más de la mitad de las camisetas, fue totalmente infructuoso. *** En altos círculos empresariales se encendieron luces rojas sobre el empresario yucateco Mario Sosa, de Songie TV. Lo acusan de no respetar acuerdos en los negocios; no es de fiar. Tiene deudas por varios millones de dólares y no cumple con contratos en el ramo televisivo. Lo buscan varios proveedores y clientes para que responda sus compromisos y simplemente se esconde. Incluso, pretendió sacar su televisora en septiembre y no lo hizo. Habló con varias organizaciones sociales, fundaciones y organismos gubernamentales en varios en un convenio de proyectos de impacto social y ayuda humana. Varios grupos empresariales podrían llevarlo a juicio. Incluso varias cableras que pretendían enviar la señal, ante el incumplimiento, podrían cancelar los contratos.

Responsabilidad Social Corporativa: La planta en San Luis Potosí, entidad gobernada por Juan Manuel Carreras, de Bayerische Motoren Werke (BMW) es la primera en México. Cuenta con una pista de pruebas, áreas de ensamble, logística, pintado, armado de carrocería, centro de análisis y un centro de entrenamiento; el 50% de los proveedores de la planta son nacionales, el 45% de Norteamérica y 5% son proveedores asiáticos. En su estrategia de Responsabilidad Social, mantiene una estrategia de apoyo a sus proveedores, entre las que se encuentran 235 empresas automotrices en operación, dos plantas armadoras y 233 proveedoras de autopartes, que generan más de 82 mil empleos. Por cierto, San Luis Potosí ocupa el séptimo lugar nacional en exportación en la fabricación de equipo de transporte; el décimo lugar en personal ocupado; el décimo lugar en valor agregado censal bruto y el décimo lugar en producción bruta total.

Escúchame en MVS Radio (102.5 FM) de 21 a 22 hrs.

de lunes a viernes en Poder y Dinero.

MVSnoticias.com

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

Twitter:@vsanchezbanos

Facebook: vsanchezbanos