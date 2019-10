La mitad de la cenizas de José José llegarán a México este miércoles

Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia, indicó que hay ya un acuerdo firmado entre el cónsul de México en Miami, Jonathan Chait, y la familia del fallecido intérprete para que la mitad de sus restos lleguen este 9 de octubre a la Ciudad de México para llevar a cabo dos homenajes, uno en el Palacio de Bellas Artes y el otro en el Auditorio Nacional

Después de tanto escándalo en torno a la muerte del cantante José José,: que si estaba muerto, luego que estaba escondido el cadáver, posteriormente que si sus restos llegarían a México, más tarde que si no vendría el cuerpo a México, y finalmente que su viuda Sara Salazar, con quien procreó el intérprete de “Lo pasado, pasado”, a su hija menor Sarita Sosa, decidió que se cremara el cuerpo y que la mitad de las cenizas del cantante permanecieran en Miami y la otra mitad en México, lo cual trataron de evitar los hijos mayores de José José: José Joel y Marysol Sosa, pero recordemos que los expertos dicen que las leyes en México no son iguales a las de Estados Unidos y como José Rómulo Sosa, mejor conocido como José José, murió en Estados Unidos y no en su país, pues en Estados Unidos la única que tiene decisión sobre el cuerpo es la viuda, caso contrario, si hubiera muerto en México, tendrían que decidirlo la viuda y los hijos.

Por lo anterior, se cumplió la decisión de la viuda Sara Salazar y la Presidencia de México confirmó que las cenizas del cantante José Rómulo Sosa llegarán a México este miércoles 9 de octubre para realizarse, ese mismo día y el jueves, los homenajes, que se tiene previsto podría ser en Bellas Artes-

Debido a lo anterior, el hijo mayor de José José, José Joel, hizo un llamado en el programa “Hoy” para que Sara Salazar, la viuda del cantante, y su hermana Sarita tomaran la decisión correcta y aceptaran traer a México el cuerpo íntegro de José José.