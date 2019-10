“Saritas terminemos con esto, toda una nación clama el cuerpo entero de José José; no puede ser posible que ya muerto mi padre lo sigan teniendo secuestrado”, José Joel

“Se hizo un acuerdo de caballeros, no es nada legal, no es algo que podamos utilizar. Se hizo un acuerdo, estando la señora presente, que el cuerpo íntegro iba a México y que sería enterrado en México. (Pero) al día siguiente empezaron a cambiar las cosas”, señaló el hijo mayor del cantante

Este domingo 6 de octubre se realizó una ceremonia en honor al intérprete mexicano José José, en el Auditorio del Condado de Miami. Y cabe recordar que antes de que la viuda de “El Príncipe de la Canción”, decidiera cremar los restos del cantante, en su momento se dijo que los hermanos José José, Marysol y Sarrita Sosa acordaron realizar un homenaje de cuerpo presente a José José tanto en Miami como en México.

“Se hizo un acuerdo de caballeros, no es nada legal, no es algo que podamos utilizar. Se hizo un acuerdo, estando la señora presente, que el cuerpo íntegro iba a México y que sería enterrado en México. (Pero) al día siguiente empezaron a cambiar las cosas”.

En una entrevista que ofreció José Joel hizo referencia a la disposición de las autoridades mexicanas para apoyarlos, pero señaló que Sara Salazar y Sarita tenían en espera a los funcionarios designados para este caso.

“A ver si entiende la magnitud, a ver si entiende realmente quién es José José”, añadió sobre Sara Salazar.

“Estamos ya en el punto cero, en el umbral final. Ya no hay para dónde hacernos… Ya es una situación en la que ustedes (Sara Sosa y Sara Salazar) tienen que entender la grandeza de José José. No nos podemos tentar el corazón, no hay para donde hacernos ahorita, Saritas, por favor, nos lo secuestraron año y medio y nos damos cuenta que no sirvió absolutamente de nada, que no tienen nada listo ni preparado, no saben qué sigue. Ahorita no puede ser posible que ya muerto mi padre lo sigan teniendo secuestrado”, dijo José Joel a “Despierta América”.