Lanzan campaña #AguaDeMiCorazón, mejor cultura del uso del agua

Con la voz e imagen de Maca Carriedo, Pamela Cerdeira, Violeta Isfel y Faisy

Estará vigente de octubre a diciembre de este año, en distintos espacios , y se pretende incorporar como parte de la celebración del mes por el agua, en marzo de 2020

Asael Grande

El Consejo Consultivo del Agua y Mejor Teatro unen esfuerzos para impulsar una mejor cultura del uso del agua en nuestro país, y en colaboración con Maca Carriedo, Pamela Cerdeira, Violeta Isfel y Faisy, presentaron el lanzamiento de la campaña #AguaDeMiCorazón.

El Valle de México, presenta uno de los escenarios más dramáticos a nivel mundial sobre la disponibilidad de agua para su población. Con esta campaña, los voceros de Mejor Teatro se suman a esta campaña cuyo objetivo es convencer a niños, jóvenes y adultos a literalmente cerrar la llave. Datos del Consejo Consultivo del Agua señalan que una persona al bañarse gasta al menos 20 litros por minuto, más toda la que se va por la coladera mientras se espera a que salga caliente, y cada minuto que se deja abierta la llave mientras se cepillan los dientes se llegan a desperdiciar 5 litros de agua por minuto.

No es exagerado decir que el futuro de la Ciudad de México y los municipios del Valle de México está en riesgo ya que somos una de las regiones con la menor disponibilidad de agua del mundo, y cada vez se requiere de un mayor abastecimiento para una población superior a 22 millones de personas.

Con la campaña #AguaDeMiCorazón, del Consejo Consultivo del Agua y Mejor Teatro utilizarán las plataformas digitales para difundirla, y en una alianza estratégica con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Comisión de Aguas del Estado de México, y con la organización Agua Capital. Además se contará con el apoyo de empresas como Rotoplas, Nestlé Waters, Heineken, Ecobici y Equal para difundir mensajes de la campaña.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, la actriz y conductora de televisión, María del Carmen Carriedo Castillo, más conocida como Maca Carriedo, dijo: “la verdad es que crecí viendo, desde muy niña, muchas campañas de ahorro de agua, iba en la calle y si veía una fuga de agua, le decía a mi mamá –‘¡hay que llamarle a los bomberos!, creo que nos llegaron por muchos lados estas campañas de concientización de ahorro del agua, y de pronto, hubo menos, y creo que hoy, más que nunca, cuando ya no están explotando en la cara muchos de estos problemas, es momento de hacer lo que esté a nuestro alcance, cuando a mí me invitaron a formar parte de esta campaña, no lo dudé un segundo porque sé cómo estas campañas impactaron en mí cuando yo era muy chiquita, y si ahora puedo causar ese efecto en alguien más, no lo voy a dudar, hay que vivir como si hubiera poca agua, porque hay poca agua”.

La campaña #AguaDeMiCorazón estará vigente en distintos espacios durante octubre y hasta diciembre de este año, y posteriormente se pretende incorporarla como parte de la celebración del mes por el agua, a celebrarse en marzo de 2020 en las instalaciones del Museo de Historia Natural de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.