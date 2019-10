El dengue se propaga sin freno en el país; faltan acciones contundentes

La temporada de lluvias a traído consigo una nueva ola de contagios de dengue a lo largo de la República Mexicana; según una alerta emitida por la Secretaría de Salud, los estados más afectados por esta enfermedad transmitida por la picadura del mosquito Aedes Aegypti son Veracruz, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo, donde se acumulan 73 por ciento de los casos de todo el país.

Según datos de la SSa, el número de contagios se ha triplicado en relación a 2018, pues en el año en curso se han confirmado 20,914 casos y 72 defunciones. Si bien no hay tratamiento específico para combatir al dengue ni al dengue grave, la detección oportuna y el acceso a la asistencia médica adecuada disminuyen las tasas de mortalidad por debajo del 1 por ciento. No obstante, las medidas aplicadas por las instituciones sanitarias del país no han sido suficientes y en casos como Quintana Roo, las fumigaciones se han retrasado, pese a que los focos de infección son numerosos.

Arzobispo de Xalapa se contagió; está internado

El fin de semana se dio a conocer que el arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, se había contagiado de dengue, no obstante, la información no fue confirmada, sino hasta la mañana de este lunes.

Fue el director de la Oficina de Comunicación Social de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, quien detalló que al líder religioso se le practicó un chequeo de rutina y se detectó que fue infectado con el virus que, además, aqueja a miles de mexicanos.

En un comunicado de prensa escribió “Actualmente se encuentra hospitalizado para hidratarse y se espera que en próximas horas sea dado de alta para guardar reposo en su domicilio particular. Agradecemos a todas las personas que han notado su ausencia y ofrecen sus oraciones por la salud de nuestro arzobispo Mons. Hipolito se encuentra estable”. Hasta el momento no hay mayor información sobre el religioso, que continúa hospitalizado y siendo atendido, parece ser de un Dengue no grave, por lo que pronto podría superar este acontecimiento.

Cabe mencionar que Veracruz ocupa el primer lugar a nivel nacional en cuanto al número de personas afectadas con dengue, con un acumulado en el presente año superior a los cinco mil casos.

Lluvias prolongarán presencia de mosquito

Parece ser que el mosco transmisor del dengue seguirá causando problemas en el país, según refiere Ezequiel Magallón, investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

“Esto apenas empieza, aún falta octubre y, si no llega el frío, la presencia del mosquito se puede extender hasta noviembre”, comentó, y no solo en Guadalajara, sino que este fenómeno podría replicarse en los demás estados del país, que también sufren altos índices de casos. Puntualizó que “año con año es lo mismo, pero a todos se nos olvida y lo minimizamos, si bien, el virus es más agresivo, también es cíclico. Hubo una crisis similar a la actual hace 10 años. Como quien dice: ya nos tocaba”. No obstante asegura que se ha empeorado por la falta de recursos para atender la contingencia, la nula prevención de parte de los ciudadanos, inexistencia de campañas de prevención y hasta omisiones de académicos. Esto sin mencionar que las lluvias han provocado inundaciones y más criaderos de mosquitos a lo largo del país.

Mosquito también propaga zika y chikungunya

Por si el dengue fuera poco, cabe mencionar que el mosco Aedes Aegypti también es transmisor de otras enfermedades a los humanos, como el zika y chikungunya. La Jurisdicción Sanitaria Número Tres de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos ha atendido hasta la semana 38 del presente año, más de 300 casos de estas enfermedades.

De acuerdo con datos estadísticos del área, se han detectado 302 casos probables de dengue, 160 fueron en el municipio de Felipe Carrillo Puerto y 73 en José María Morelos. Mientras tanto de zika, se mantienen bajo estudio 25 casos probables, y de chikungunya, 44. Además se han confirmado 33 en Carrillo Puerto y 14 en José María Morelos.

Mario Ponce Solís, Jefe del Programa de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria Número Tres, señaló que el dengue se detectó en cinco colonias de Carrillo y dos en José María Morelos, como Plan de Ayala, Francisco May, Jesús Martínez Ross, Lázaro Cárdenas y Huayumil; en el segundo municipio, en las colonias Guadalupe y Colonia Morelos.

El virus del dengue ha mutado a serotipo 2

Es un hecho que el clima ha favorecido la propagación del virus, por lo que los expertos indican que las acciones debieron empezar en marzo, cuando no había lluvias. Dado también que el mosquito ahora transmite un virus mutado, un serotipo 2, lo cual ha agravado las situación.

Se dice que el virus evolucionó para sobrevivir en un ambiente más complicado, pues cuando el mosquito lo ingiere, éste tiene que luchar para adaptarse a su cuerpo y sobrevivir en él. Por otra parte aunque haya fumigaciones, estas son sólo paliativos que pueden matar a los mosquitos mientras están volando, por lo que algo se tiene que hacer con los criaderos, que representan un riesgo mayor.

En Jalisco se han confirmado tres mil 405 casos de dengue y 76% corresponde al serotipo 2 del virus, un fenómeno atípico, pues a nivel nacional lo que prevalece es el serotipo 1.

Mario Márquez Amezcua, director general de Prevención y Promotor a la Salud, explicó que “El serotipo 2 surgió en Sudamérica, luego se desplazó a Centroamérica y este año se asentó en México. Anteriormente decíamos que el serotipo 3 era el más agresivo de los cuatro, y sigue siendo, pero actualmente el serotipo 2, además de darnos brotes epidémicos, nos está dando casos clínicos de evolución muy rápida y de atención médica inmediata”.

Recomiendan no confiarse de síntomas leves

Como se ha venido informando, existen diferentes tipos de dengue, entre ellos el dengue clásico y el dengue hemorrágico, el segundo de ellos el más peligroso en su caso. No obstante, hay que recalcar que no todos los casos son identificables de manera inmediata, pues algunas personas ni siquiera se dan cuenta de que tienen la enfermedad.

Se han confirmado casos de pacientes que presentan síntomas tan leves que no se percatan de que ya son portadores del dengue clásico, en consecuencia, no se atienden adecuadamente, lo cual lleva a que el padecimiento se complique y eventualmente de convierte en dengue hemorrágico, que si puede llevar a la muerte. Por ello se recomienda a la población que no se confíen y que en caso de presentar los síntomas de la enfermedad por más leves que sean, acudan de manera inmediata a realizarse un chequeo. Los síntomas son: fiebre, dolor de huesos, dolor de cabeza intenso (en la frente), dolor de ojos (que se incrementa al moverlos), erupción en la piel (parecida al sarampión), náuseas, vómito, insomnio, comezón, falta de apetito y dolor abdominal”.

Arribará más personal de seguridad a Quintana Roo

Se espera la llegada de más personal de seguridad a Quintana Roo en los próximos meses, ya que se tiene contemplado que para diciembre, se hayan incrementado los elementos en la Guardia Nacional, la Sedena, la Semar, la policía estatal y la de los 11 municipios.

Eduardo Rojas Pineda, comandante de la XI Zona Naval, aseguró que la prioridad con estas acciones, es reforzar la seguridad en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel y Othón. P Blanco, en donde se encuentra activa la Guardia Nacional.

Concluye que además se trabaja en coordinación con Belice, para mejorar los trabajos de inteligencia y con esto lograr la detección de más personas involucradas en el crimen organizado, principalmente en el trasiego de estupefacientes.

Docentes amenazan con paro en Conalep

Educadores afiliados al Sindicato de Trabajadores Académicos del Conalep Quintana Roo realizaron un paro de brazos caídos en el plantel Conalep 2 de Cancún y no descartan ir paro general a partir de hoy, ante la negativa de la autoridad educativa de atender sus demandas.

El secretario general de este sindicato, Werner Aarón Ku Pech, afirmó que ya no anunciarán sus próximas acciones, pues denuncia que la dirección del Conalep envió a estudiantes y líderes a “reventar” su marcha pacífica en Chetumal, “Al ver el actuar del director general (Aníbal Montalvo Pérez) al más puro estilo del priísmo antiguo, se decidió a nivel estatal hacer acciones espontáneas”, comentó.

Tampoco descartó convocar a paro general, pues según sus palabras no se ha tenido avance en sus exigencias, ni respuesta alguna del gobernador Carlos Joaquín González, a quién le solicitó su intervención. El Sitaconqroo exige la entrega de un estímulo docente, por 4 millones de pesos en total, que se entregó de la Federación pero que “desapareció” en la administración anterior a la actual. También solicitan la recategorización del personal y el pago del quinquenio correspondiente a 2018, que tampoco ha sido entregado.