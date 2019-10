La peligrosa “depresión sonriente”

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Enfermedades asociadas al cáncer

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental 2019, a celebrarse el 10 de octubre, Voz Pro Salud Mental Ciudad de México invita a crear conciencia sobre la magnitud del suicidio, destacando la importancia de la detección temprana de sus signos de alerta. Este está ligado a enfermedades mentales, ya que entre el 75% y el 90% de las personas que lo han consumado padecían alguna de ellas, en su mayoría, depresión. De acuerdo con la UNAM, en México, el 15% de la población presenta esta enfermedad, aunque la cifra puede ser mayor, pues muchos de los casos no son diagnosticados la OMS considera que a nivel mundial existen por lo menos 300 millones de personas afectadas. Este trastorno conforma la primera causa de discapacidad a nivel mundial. Muy similar en México. Algunos síntomas: estado de ánimo triste con una sensación interna de vacío. Pérdida de placer en las actividades diarias. Constante sentimiento de culpa, inutilidad o una gran fatiga. Cambios visibles en los horarios de sueño y en el apetito. Cambio de ritmo en las actividades diarias. Las personas con depresión por lo general son poco expresivas, poco activas (se niegan a salir de casa), su ritmo es lento y se muestran con muy poca energía. Pero, el síntoma más preocupante de esta enfermedad es la ideación suicida. Sin embargo, hay algunos que muestran una expresión emocional y una conducta totalmente opuestas: se mantienen sonrientes y activas la mayor parte del tiempo e incluso llevan una vida funcional. A este fenómeno se le conoce como “depresión sonriente”. El término fue empleado por la OMS y lo describe como una depresión con síntomas que dificultan su diagnóstico, pues no corresponden a lo que se conoce sobre la enfermedad. Ésta es peligrosa, ya que no muestra señales que evidencien su presencia por lo que no se les brinda apoyo pues tienden a callar lo que están viviendo y pueden llegar a vivir hasta 15 años sin saber de su enfermedad. Quienes ocultan su depresión sufren más pues ,además de todo el malestar que conlleva la enfermedad, invierten mucha energía para dar una imagen que no corresponde con lo que sienten por dentro y es más probable que lleguen a consumar el suicidio que una persona con una depresión común La principal razón por qué ocultan su depresión es el estigma que se tiene sobre las enfermedades mentales y busca cumplir con la tan valorada expectativa social de “ser o mostrarse feliz” todo el tiempo, ambiente que dificulta mostrar la tristeza que es signo de “debilidad”. Algunas actitudes que pueden señalar la presencia de una depresión oculta son: expresión de alegría exagerada. Dependencia emocional hacia una persona y necesidad muy grande de aceptación. Si reconoces algunos de estos síntomas en ti o en alguna persona conocida, es importante solicitar ayuda y evaluación de un profesional para poder tratarlo a tiempo, evitando una discapacidad o un posible suicidio.

Fundación Salvati A.C., comprometida a brindar un modelo de atención basado en un enfoque interdisciplinario centrado en el paciente informa sobre enfermedades asociadas al cáncer a través de la Campaña #MásAlláDelCáncer La quimioterapia ayuda a tratar el cáncer destruyendo las células cancerosas. Pero en ocasiones también daña o elimina las células normales, lo que reduce las defensas del paciente, volviéndolo propenso a desarrollar otras enfermedades como anemia, o presentar neutropenia o infecciones, informa Isabelle Aloi-Timeus presidenta y fundadora de Salvati A.C. Por su parte la Dra. Laura Suchil, maestra en ciencias, señala que los pacientes con cáncer deben tomar precauciones adicionales para evitar enfermarse y estar al tanto de síntomas como cansancio, infecciones, dificultad para respirar, mareos entre otros. También su mèdico debe estar al tanto de las terapias de soporte para evitar este tipo de complicaciones en los pacientes en tratamiento. .Respecto a la campaña la directora general de Salvati A.C., Adela Ayensa, apuntó que se busca informar a la población sobre las posibles complicaciones del tratamiento de cáncer; entre ellas neutropenia, anemia, linfedema y complicaciones óseas, así como la importancia del tratamiento integral del paciente e incluir terapias de soporte para evitar estas complicaciones. La campaña consiste en una serie de postales informativas bajo los hashtags #MásAlláDelCáncer.

