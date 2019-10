“El Triste” adiós

Entre lágrimas y tumultos, el pueblo de México despide a su Príncipe José José; en total acuden más de 6 mil 500 personas a homenajearlo en Bellas Artes, La Basílica de Guadalupe, El Parque de la China de la colonia Clavería y en el Panteón Francés, donde fueron depositadas la mitad de sus cenizas junto a los restos de su mamá

“Qué triste fue decirnos adiós”, “Espera un poco, un poquito más”, “Hoy quiero saborear mi dolor”, “Mil gracias por tanto y tanto amor” o “No me digas que te vas”, fue como el público mexicano despidió entre sollozos a su Príncipe de la Canción, José José, a quien le gritaban “Espera, aún la nave del olvido no ha partido”.

De acuerdo a reportes de la policía capitalina, fueron alrededor de 6 mil 500 personas las que fueron al Palacio de Bellas Artes a darle el último adiós al intérprete.

Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana fue el que trasladó las cenizas del cantante José José, que llegaron muy temprano al ex Hangar Presidencial del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México, gracias a la colaboración del gobierno federal quien brindó su apoyo a los hijos mayores de “El Príncipe de la Canción”, Marysol y José Joel. Los restos del intérprete llegaron desde Miami a la Ciudad de México aterrizando a las 8:22 de la mañana de este miércoles 9 de octubre..

La cancillería mexicana y la Secretaría de Cultura, estaban listos a su llegada en el mencionado hangar en espera de que descendieran los hijos mayores del cantante con la urna que contenía las cenizas y que más tarde serían trasladadas al sitio donde finalmente descansaría.

Fue así que el Gobierno Federal determinó apoyar a la familia Sosa en el transporte de los restos mortales, diciendo que el motivo era debido a que el artista representa para México un emblema de la cultura de este país y por sus aportaciones culturales al pueblo y al fortalecimiento de la imagen de nuestro país en el plano internacional, esto en palabras de la propia Sedena.

Unos critican y otros aplauden la asistencia de Anel a Bellas Artes

Y aunque la viuda Sara Salazar y su hija Sara Sosa no asistieron, el público les hacía saber su repudio

Luego de su llegada a la Ciudad de México, los restos del cantante José José fueron trasladados con rumbo al Palacio de Bellas Artes, en medio de un México ávido de estar cerca de su príncipe, de ser parte de esta historia, que algunos consideran mediática y otros más consideran un triunfo, ante “la maldad”.

A las 10:40 horas las puertas del Palacio de Bellas Artes en su bello estilo Art decó del teatro principal se abrieron, como lo hacen cuando un grande artista parte a otro mundo, José José, no era la excepción y en un féretro chapado en oro descansaba un príncipe que en vida estuvo cargado de excesos, de dolor, de pasiones que eran cobijadas a los pies del mural de David Alfaro Siqueiros y que parecía retumbar con los primeros acordes de “La Nave del Olvido”.

Los primeros en montar la guardia fúnebre fueron sus hijos José Joel, Marysol y el esposo de ella, Xavier Orozco, quien se observó a lado de Anel Noreña, quien por cierto a pesar de sus diferencias con José José estuvo al lado de sus hijos, y aunque fue criticada por María Celeste Arrarás al presentarse en el funeral, la gente la ovacionaba a su paso, no así a la señora Sara Salazar, quien a pesar de que no asistió, el respetable le hacía saber su repudio.

Sin duda alguna uno de los momentos más hermosos del homenaje fue cuando se escuchó “La nave del olvido”, ejecutada por parte de la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección de Enrique Ramos, quienes lograron que se erizara la piel a la entrada del príncipe a su Palacio.

Entre los dolientes se vio presente a Alex de la Madrid, quién dio vida al intérprete en su serie, además de Lucia Méndez, Dulce, Emmanuel, Laura Bozzo, Jorge Ortiz de Pinedo y Tina Galindo; En tanto y en representación del gobierno federal, estuvieron presentes Alejandra Frausto y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, así como el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real.

José Rómulo, a los pies de su Morenita del Tepeyac

Afuera de la Basílica de Guadalupe, sus fans le gritaban “José, hermano tú eres mexicano”, otros más aguerridos, al paso del cortejo fúnebre lanzaban palabras de desprecio a las llamadas “Saras”, hija y esposa del cantante

Tal y como dijo en diversas entrevistas José José siempre dijo que el último de sus descansos quería que fuera en México y despedirse de su Virgen de Guadalupe de quien fue devoto en vida, y cumpliendo su voluntad, sus restos mortales llegaron hasta el norte de la Ciudad, donde la alcaldía Gustavo A. Madero, montó un dispositivo de seguridad para recibir al Príncipe de la Canción.

Y aunque hubo enfado por parte de algunos seguidores que no lograron entrar al Palacio de Bellas Artes, estos, inmediatamente se trasladaron a la Basílica de Guadalupe, para seguir homenajeando al intérprete de “El Triste”, entre vitoreo, tal como si fuera un triunfo de la selección mexicana, gritaban: “Sí se pudo, sí se pudo”, mientras otros decían “José hermano tú eres mexicano”, otros más aguerridos, al paso del cortejo fúnebre lanzaban palabras de desprecio a las llamadas “Saras”, hija y esposa del cantante.

A su llegada a la Basílica miles de seguidores ovacionaban al cantante y se pudo escuchar de las autoridades eclesiásticas: “Acuérdate Señor de nuestro hermano José Rómulo Sosa, concédele que así como compartió la muerte con Jesucristo, comparta también la gloria de la resurrección”, dijo el sacerdote Gustavo Moreno que encabezó la ceremonia y quien permitió sonará la canción “Amar y querer” en la iglesia.

Por su parte Marysol Sosa, interpretó la alabanza “Cara a cara”, de Marco Vidal, acompañada de los integrantes de la Estudiantina de la Universidad Lasalle que la acompañó y que por cierto al final de la ceremonia religiosa entregaron sus capas de estudiantina a la familia Sosa, incluyendo a Anel.

En el lugar los fans mostraron su descontento por las acciones que se dieron posterior a la muerte del cantante quien dejó de existir el pasado 28 de septiembre en Florida, donde se dio una disputa entre los hijos del intérprete: José Joel, Marisol y Sara Sosa, esta última ahora odiada por el pueblo mexicano que incluso en los diferentes eventos fúnebres lanzó todo tipo de improperios.

El 25 de octubre, en la explanada del Zócalo capitalino,

se llevará a cabo un concierto-homenaje para José José

Familiares de José José agradecen al gobierno federal el homenaje

Algunos fans más radicales y la familia del intérprete agradeció al actual gobierno el apoyo en el regreso de la mitad de los restos del cantante y es que recordemos que estos fueron los aspectos en los que intervino el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para lograr que los restos de José Rómulo Sosa Ortiz, llegaran a este país, pues el canciller mexicano fue mediador entre la familia de Sosa radicada en Estados Unidos y los que viven en México.

El 5 de octubre, los tres hijos de José José firmaron un acuerdo Consular y ayer la Aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) llegó al país vecino del norte, para traer los restos, tras la orden del presidente López Obrador quien ofreció trasladar los restos del cantante en un avión de la Fuerza Aérea, pero puso una condición: que los hijos de José José llegaran a un acuerdo.

Las acciones en los Homenajes en números

La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México desplegó a más de 1,000 elementos en un operativo para custodiar los restos de José José.

La SSP trazó una ruta estratégica desde el Aeropuerto Internacional (AICM) a su paso por el Palacio de Bellas Artes, la Basílica de Guadalupe, el Parque de la China y, finalmente, el Panteón Francés.

La Secretaría de Cultura capitalina organizó las ceremonias en honor al cantante en la Basílica y en el Panteón Francés.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que el 25 de octubre, en la explanada del Zócalo, se llevará a cabo un concierto-homenaje para José José.

Alfonso Suárez del Real (secretario de Cultura de la Ciudad) y Alejandra Frausto, secretaria de Cultura federal, fueron algunos de los funcionarios que desplegaron a su personal para mayor efectividad de las actividades

Como nunca antes en la historia nacional un artista fue trasladado por un transporte de la Sedena.

De regreso al barrio, su natal Clavería

Con porras, carteles, cantos y el sonido de banda de guerra, y los sonidos propios de los barrios en CDMX las cenizas de José José regresaron a su barrio de la juventud, donde conoció quizá a su primer amor, sus amistades adolescentes y donde ofreció sus primeras serenatas, Clavería es el sitio donde José se hizo príncipe, sí en la alcaldía Azcapotzalco, donde se organizó un pequeño homenaje para el cantante, y ahora hijo pródigo de esa demarcación.

En ese sitio donde paseaba en las tardes de su juventud y que fue testigo del homenaje sencillo, pero sentido de la gente de su barrio y en el que participaron sus hijos y su ex esposa, Anel Noreña, quien fue invitada por el respetable a subir al escenario montado por la alcaldía mencionada y donde luego de agradecer a las miles de personas que se dieron cita en el Parque de la China, José Joel entonó el tema “Lo pasado, pasado”.

“Gracias por tanto y tanto amor”, fueron las palabras que dedicó José Joel al público presente en la colonia Clavería. Al tiempo que la gente pedía a la cadena Telemundo salir de Clavería, luego de que sintieran que esta cadena apoyará a Sara Sosa, las personas gritaban a dicho medio: “Fuera, fuera”, y otros más intensos, arrojaban lo que tenían en la mano.

Por fin, ¡Ya lo pasado, pasado!, los restos llegaron al Panteón Francés

para que por fin José José descanse justo a los restos de su mamá

Sólo personas cercanas y familiares de José José, lograron entrar a presenciar en vivo el entierro de los restos. Los seguidores del emblemático cantante José José tuvieron que esperar a las afueras del camposanto

Después de un largo recorrido para despedir a José José los restos llegaron al Panteón Francés, donde ya eran esperados por admiradores, amigos y familiares, que observaban llegar el Cadillac de la funeraria donde era trasladado el féretro, que iba cotejado por Marysol y José Joel, hijos del cantante, así como su expareja Anel Noreña.

Cabe destacar que según las autoridades, más de 6 mil 500 personas se sumaron en diferentes puntos a esta celebración, trasladándose gente de diversos puntos de la ciudad, con el único propósito de acompañar y rendir tributo al intérprete de la canción romántica, los fans llegaron con algunas imágenes y flores para despedir al cantante, mientras que en las afueras del recinto se implementó un fuerte dispositivo de seguridad.

Pasadas las 16:30 horas se escuchó en el cementerio “El Triste”, uno de los temas más populares del artista, canción con la que familiares y amigos, entre abrazos y lágrimas, despidieron al “Príncipe de la canción”. La carroza, se convirtió en un recipiente de flores que eran arrojadas por las multitudes que se despidieron de su ídolo. Finalmente las cenizas de José José llegaron al Panteón Francés en la Ciudad de México, en donde fueron sepultadas junto a los restos de su madre.

Destacó que sólo personas cercanas y familiares de José José, lograron entrar a presenciar en vivo el entierro de los restos. Los seguidores del emblemático cantante José José tuvieron que esperar a las afueras del camposanto. Se esperan más homenajes el día 25 de octubre aunque aún no está el elenco confirmado.

Anel sufre crisis nerviosa y termina en

una ambulancia tras sepultar a José José

La exmodelo de 74 años de edad, se despidió del “Príncipe de la Canción” con un sentido mensaje en el que le asegura que siempre será su más grande amor y que ya no habrá más obstáculos para seguir amándose

La actriz Anel Noreña, segunda esposa de José José, sufrió una crisis de estrés luego de haber sido sepultados los restos del cantante en una cripta familiar del Panteón Francés en esta ciudad.

La también exmodelo de 74 años fue atendida en una ambulancia de primeros auxilios donde le tomaron sus signos vitales y bebió agua, pues decía que se sentía sofocada.

El Secretario de Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, informó a Notimex que Anel se encuentra estable y consciente, pero abrumada, pues han sido muchas horas de tensión y emociones.

Una de las emociones más fuertes es darte cuenta de cómo está aquello que enterraste y fundirlo con lo que queda de quien fue tu marido. Eso la puso mal y es entendible”, explicó.

Dijo que Anel Noreña prefirió que la trasladaran en ambulancia hasta su hogar porque ahí dentro tiene la oportunidad de ir recostada. Su hija Marysol Sosa la acompañó en el trayecto.

El parte médico describió su caso como una persona con cierto estrés, pero nada que amerite le suministren suero ni otra cosa mayor”, apuntó el funcionario.

Al abandonar el cementerio, José Joel y Marysol, hijos mayores de José José, así como Anel Noreña fueron abordados por la prensa en busca de una declaración. Sin embargo, prefirieron guardar silencio argumentando que otro día sería.

Muchas gracias, cuidado con mi mamá, familia. Ya platicaremos de todo y más, gracias. Señores, quítense porque viene mi madre, dejémosla respirar, por favor”, exclamó José Joel sin detener su paso ante la insistencia de la prensa porque pararan unos minutos.

Horas antes, a través de su cuenta de Instagram, Anel Noreña se despidió del “Príncipe de la Canción” con un sentido mensaje en el que le asegura que siempre será su más grande amor y que ya no habrá más obstáculos para seguir amándose.

“José, espérame en el cielo corazón”: Anel

Horas antes de despedir la mitad de las cenizas de José José, la ex esposa del cantante, Anel Noreña, le escribió unas emotivas palabras al “Príncipe de la Canción” en su cuenta de Instagram

Anel encontró en las estrofas de esta canción -que se hizo éxito en voz del trío Los Panchos- las palabras exactas para decirle, “¡hasta pronto!”, a quien ha asegurado fue el amor de su vida: “Hoy te digo mi príncipe, mi Pepe: Espérame en el cielo corazón. Que mi corazón te has llevado. Ya no tengo lágrimas. Se han secado por tu partida. Siempre serás mi más grande amor. Más allá de la eternidad. Hoy te veré y me despediré. Ya no habrá ningún impedimento para amarnos más. Sabes bien mío que éramos el uno para el otro… Espérame en el cielo. Sin maletas, solo con el corazón. Sin maletas, sólo con el corazón que he guardado para ti y hoy te dejo mi canción para que la cantes en el cielo y hagas un himno de los dos. Hoy mi corazón está en duelo y te abrazo con la mirada. Mírame desde el cielo y espérame, mi dulce amor. Descansa en paz mi amor. Pido un aplauso para el amor… ¡Hasta siempre!”, escribió.

Sara Sosa se despidió de su papá a través de un post en Instagram

“Tus huellas quedarán marcadas en este bendito suelo, ahora junto con los abuelos cantas en el reino de los cielos”, escribió la hija menor de José José

A pesar de que no vino a México y se negó a cumplir la última voluntad de José José, Sara Sosa se despidió de su papá a través de un post en Instagram.

En su perfil, la joven compartió una foto en la que El Príncipe de la Canción la guía mientras ella monta a caballo, junto un largo texto en el que le dice adiós desde Miami.

“Hoy brilla una estrella allá en el firmamento, tu Luz no se apagará y brillará en todo momento. Tus huellas quedarán marcadas en este bendito suelo, ahora junto con los abuelos cantas en el reino de los cielos”.

En medio de aplausos y con la interpretación de ‘La nave del olvido’, así como una guardia de honor por parte de Marysol, José Joel y Anel Noreña (su exesposa), comenzó el homenaje al cantante mexicano.

Las cantantes Dulce y Lucía Méndez estuvieron presentes en el homenaje a José José en Bellas Artes.

6 mil 500 personas, según el conteo preliminar de la Secretaría de Cultura (SC), despidieron al cantante José José en el Palacio de Bellas Artes. Incluso después de que partieron los restos del recinto, al menos mil personas más siguieron desfilando en el homenaje denominado “Qué triste fue decirnos adiós. José José (1948-2019)”. (Foto: Asael Grande)

En su perfil de Instagram, Sara Sosa compartió una foto en la que “El Príncipe de la Canción” la guía mientras ella monta a caballo, junto un largo texto en el que le dice adiós desde Miami.

Tras días de espera, las cenizas del cantante José José llegaron el miércoles a la Cuidad de México para una ceremonia póstuma en el Palacio de Bellas Artes con el público que lo convirtió en “El Príncipe de la Canción”.

Los restos de El Príncipe de la Canción fueron despedidos en el Palacio de Bellas Artes con “Las Golondrinas” y un minuto de aplausos.

Elena, la hija de Marysol Sosa y quien no pudo conocer a su abuelo, colocó una rosa roja en el féretro de José José.

El féretro chapado en oro de José José, “El Príncipe de la Canción” llegó a la Basílica de Guadalupe.

Dicen que José José es de México. Y quizá es cierto: logró reunir a personas de todos los estratos sociales, de todos los rincones del territorio y además logró algo que en estos tiempos es una proeza; lograr juntar a distintas generaciones. Jóvenes, niños, millennials, adultos y personas de la tercera edad compartieron ese mismo sentimiento de pérdida y duelo.

Las porras al “Príncipe de la Canción” se escuchaban entre las largas filas de personas que buscaban acceder a Bellas Artes para brindarle un homenaje al cantante fallecido en Miami a la edad de 71 años.

La conductora de televisión le montó guardia a los restos de José José en Bellas Artes.

José Joel eligió el tema “Lo pasado, pasado” para despedir a su padre justo en la colonia Clavería, donde creció”.