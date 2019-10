“José, espérame en el cielo corazón”: Anel

Horas antes de despedir la mitad de las cenizas de José José, la ex esposa del cantante, Anel Noreña, le escribió unas emotivas palabras al “Príncipe de la Canción” en su cuenta de Instagram

Anel encontró en las estrofas de esta canción -que se hizo éxito en voz del trío Los Panchos- las palabras exactas para decirle, “¡hasta pronto!”, a quien ha asegurado fue el amor de su vida: “Hoy te digo mi príncipe, mi Pepe: Espérame en el cielo corazón. Que mi corazón te has llevado. Ya no tengo lágrimas. Se han secado por tu partida. Siempre serás mi más grande amor. Más allá de la eternidad. Hoy te veré y me despediré. Ya no habrá ningún impedimento para amarnos más. Sabes bien mío que éramos el uno para el otro… Espérame en el cielo. Sin maletas, solo con el corazón. Sin maletas, sólo con el corazón que he guardado para ti y hoy te dejo mi canción para que la cantes en el cielo y hagas un himno de los dos. Hoy mi corazón está en duelo y te abrazo con la mirada. Mírame desde el cielo y espérame, mi dulce amor. Descansa en paz mi amor. Pido un aplauso para el amor… ¡Hasta siempre!”, escribió.