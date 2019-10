El paro en universidades, apenas el arranque de un grave conflicto

Miguel Ángel Rivera

Debido a las reformas constitucionales impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y aprobadas con el decidido e incondicional respaldo de su partido, Morena, y sus aliados del PT y PES, las universidades y otras instituciones de educación superior, de todo el país, está obligadas a recibir a todos los jóvenes que soliciten ingresar. En otras palabras, a partir de este año ya no habrá rechazados.

Lo mejor de todo para el gobierno federal es que este gesto altruista y de aparente beneficio general para la juventud de México, no le significará ningún gasto adicional, pues en el proyecto de presupuesto federal no hay ningún aumento real en las asignaciones destinadas a las instituciones de educación superior.

De esa manera parece cumplirse uno de los principios fundamentales de la “austeridad republicana” impuesta por el gobierno de la llamada “Cuarta Transformación”: hacer más con el mismo o menor presupuesto.

Hasta allí, todo parece bien. Pero, por desgracia no todo mundo piensa lo mismo ni está convencido de que, en la actualidad, se pueda repetir el milagro de la multiplicación de los peces.

Para empezar, en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) prevalece el convencimiento de que se necesitan mucho más recursos, ya no para abrir totalmente sus puertas a todos los aspirantes, sino inclusive para cumplir con los ya inscritos.

De hecho, algunas universidades estatales, según un dictamen de la Secretaría de Educación Pública (SEP), “han acumulado un déficit financiero considerable, lo que pone en riesgo la continuidad en la prestación de sus servicios educativos”.

Entre las instituciones educativas más afectadas están la de Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Morelos, México, Oaxaca y Tabasco, todas las cuales recibieron partidas extraordinarias a inicios del presente año para solventar pagos vencidos, pero bajo la advertencia de que no habría ninguna otra partida adicional fuera de presupuesto. La universidad de Chiapas también afrontó problemas financieros, pero en su casto fue el gobierno estatal el que llegó en su auxilio.

No es fácil superar la situación, la ANUIES ha expuesto a las secretarías de Educación y de Hacienda, así como ante los diputados federales la necesidad de un aumento sustancial en sus asignaciones, además de un salvamento urgente para once instituciones que están prácticamente en quiebra. Los adeudos combinados ascienden a más de 17 mil millones de pesos, que deben ser cubiertos lo antes posible para no declararse en suspensión de pagos.

La respuesta del gobierno federal es negativa. No hay recursos para aumentar las asignaciones a las instituciones de educación superior y mucho menos para partidas adicionales no presupuestadas.

De hecho, ayer mismo, al comentar un paro de labores en 25 universidades (algunas fuentes dicen que fueron 30), el presidente López Obrador afirmó que su administración no cederá a presiones.

En conferencia de prensa, el primer mandatario reafirmó que las universidades tendrán presupuestos actualizados con base en la inflación, pero no recibirán recursos extraordinarios. “No se puede, más que lo que significa la inflación, el incremento inflacionario. Y tenemos que actuar así, porque tiene que haber orden administrativo.

“Y si no se tiene la razón, aunque se pare el país, porque si no, vamos a estar a expensas de chantajes y nunca van a cambiar las cosas”, sentenció López Obrador, quien señaló que muchas de las deudas para las que piden auxilio, corresponden a los gobiernos estatales.

El presidente reiteró que la política de austeridad debe ser observada también por las universidades, y llamó a no chantajear al gobierno con movimientos a nivel nacional. “Esos son grupos de presión y así no es ya la cosa, ya se cambió. Hay que revisar nada más cuánto es el presupuesto de cada universidad, cuánto fue lo que recibieron para este año, cuánto se está estimando que van a recibir el año próximo, y todos además estamos obligados a actuar con austeridad”, reiteró.

En contra de lo afirmado por el jefe del Ejecutivo, entre los acreedores de las universidades están sus propios trabajadores, que difícilmente pueden ser catalogados como “fifís” o privilegiados.

El secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), Enrique Levet, destacó que el paro nacional de este miércoles tiene como objetivo exigir al Poder Legislativo que se apruebe el aumento al subsidio en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020

La CONTU ha señalado que el presupuesto que se le destine a la educación superior debe permitir, entre otras cosas, el mejoramiento del salario, las condiciones de trabajo y la seguridad social de los trabajadores, así como poner en práctica políticas tendientes a resolver la crisis financiera que enfrentan algunas de las universidades públicas estatales.

Además, es de tenerse en cuenta que debido a la comentada crisis económica, las universidades afectadas han advertido que no disponen de recursos para pagar salarios y prestaciones a su personal en este fin de año y otras versiones que el problema es más fuerte, pues no se ha pagado a los empleados desde agosto pasado.

En este análisis es de tener en cuenta que el de los trabajadores universitarios es uno de los gremios más combativos del país, por lo que el reciente paro debe ser considerado sólo un anticipo de un movimiento de mayor intensidad que abarcará prácticamente a toda la República.

Una consulta sin fundamento legal

A pesar del reciente dictamen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el sentido de que el próximo gobernador de Baja California, el empresario Jaime Bonilla, sólo durará dos años en ejercicio, en ese estado fronterizo sigue la inquietud provocada por sus seguidores que quieren ampliar el plazo a cinco años.

Como parte de esos esfuerzos, se mantiene en reserva – lo que se considera una “chicana” – una reforma a la Constitución del estado precisamente para ampliar el mandato del siguiente gobernador, que debe tomar posesión en el ya muy cercano noviembre.

Otra maniobra a la que han recurrido los diputados incondicionales de Bonilla es una “consulta popular” supuestamente para que los ciudadanos de Baja California expresen directamente si están o no a favor de ampliar el periodo de gobierno a cinco años.

Esa “consulta”, para la cual no hay base legal, está programada para el próximo domingo, a pesar de que, como expresó el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente

Castañeda ese ejercicio es “absurdo y a toda luz ilegal”.

El dirigente de MC dijo que el gobernador electo, Jaime Bonilla, tiene que entender que su pretensión de prolongar el mandato ya fracasó y concentrarse en gobernar bien los dos años para los que fue electo. “Los bajacalifornianos no merecen un gobernante concentrado en violar la ley, no votaron por eso”.

El PRI un partido de causas, dijo su presidente.

Los partidos políticos modernos ya no son de masas, sino de causas, y por ello el PRI debe ser el cauce de las causas de la sociedad; primero debemos unirnos y agruparnos como Partido, con la finalidad de responder a las necesidades más importantes de la ciudadanía, afirmó el presidente del PRI, Alejandro Moreno.

Al encabezar la Reunión Nacional del Movimiento Territorial (MT), convocó a sus militantes de todo el país a trabajar en equipo y a demostrar lo que los priistas han sido capaces de construir; “lo que sigue en esta nueva etapa del Partido es trabajar y construir acuerdos, para volver a ganar elecciones”.

Luego de expresar su reconocimiento al trabajo del dirigente nacional del MT, el ex gobernador de Querétaro y ex secretario de Agricultura José Calzada Rovirosa, el presidente nacional del tricolor dijo que su partido impulsará procesos democráticos en las entidades federativas, poniendo por delante hacer buena política, lograr consensos y construir acuerdos.

Al inicio de la reunión, la secretaria general del partido, Carolina Viggiano, destacó que el Movimiento Territorial debe ser el sector más importante del Partido, reforzando su presencia en las zonas urbanas, con un discurso que levante expectativas y rompa paradigmas. Por tal razón, convocó a los emetistas a sumarse y a reinventarse.

