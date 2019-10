¿El delito, el camino para resolver conflictos?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Taxistas y Tenería: secuestro, terrorismo y éxito

Autoridad sin autoridad; ¿nadie encima de la ley?

No se puede subir la escalera del éxito, vestido con el traje del fracaso

Zig Ziglar, 1926-2012; escritor y conferencista estadounidense

No tiene la culpa el… Grupos sociales demostraron que el camino para tener éxito en sus luchas es estar encima de la ley. Para llamar la atención del gobierno, saben que el camino es el secuestro, agresión física, el bloqueo de las vías de comunicación, el robo, el vandalismo, incluso hasta el asesinato.

En menos de 24 horas quedó demostrado que la solución de problemas sociales de las minorías es tomar como rehén a la gran mayoría; al resto de la comunidad, pues.

A penas el lunes pasado, un grupo de taxistas salieron a las calles y provocaron tal caos que miles de personas no llegaron a tiempo a sus trabajos, escuelas, aeropuerto, incluso a su atención médica. Tomaron las principales avenidas en las principales ciudades del país y fueron rehenes millones de seres humanos.

Así, obligaron al Gobierno Federal a sentarse a negociar con ello. Pidieron actuar contra las aplicaciones de taxis como Uber, Cabyfi, Didi, entre otras, y tuvieron al subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta sentadito escuchando las demandas y los desarticulados discursos de muchos de los dirigentes taxistas. Nadie supo, sólo los que estuvieron en esa reunión, de los acuerdos que llegaron ambas partes. Secreto, secretísimo. Todo a espaldas del pueblo y de quienes quedaron secuestrados por los taxistas concesionados, que dicho sea de paso, quieren mantener el valor que tienen en el mercado negro, de sus placas que llega a 3 millones de pesos; negocios donde muchos dueños sobresalen por su actividad política.

El martes pasado, un grupo de estudiantes tenían secuestrados 92 autobuses y sus choferes. No era la primera vez en el año. Referí en otra columna que escribo en El Heraldo de México (Estado por Estado), que “estudiantes de la Normal de Tenería, anualmente secuestra a punta de pistola autobuses y choferes; después chantajea a los gobiernos Federal y Estatal. En 2014, se apoderaron de 45 autobuses; en 2017, 38; 2018, 66. En este 2019, en enero, secuestraron 28 autobuses; abril 23; mayo, 30 (con 107 choferes) y junio 38 y en septiembre 92. Sabemos que los normalistas se hacen de millones de pesos que pagan los dueños de los camiones. En un país de respeto a la ley, un equipo swat ya los hubiera liberado”.

Los normalistas de Tenería en el Estado de México, probaron con gran éxito, desde hace varios años, que el camino es el secuestro de camiones de pasajeros a mano armada. Llegan a las terminales y, para no molestarse en manejar los vehículos para llevarlos a los terrenos de las normales, secuestran a los choferes.

También en Gobernación, con Ricardo Peralta, tuvieron que negociar y, aparentemente, por que esa fue la información oficial, a cambio de la libertad de choferes y camiones, les entregaron 84 plazas para maestros. Esto, por cierto, está en la reforma educativa promovida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Así, que resulta inútil secuestrar camiones, si por ley tienen acceso a plazas de maestros, ya que son egresados de normales rurales; tienen el pase automático.

Sin embargo, tengo información que a cambio de la liberación, los propietarios de los camiones deberán entregar dinero en efectivo. Así es como resuelven este tipo de conflictos, mientras el gobierno se hace de la vista gorda.

Y, en el caso de las normales rurales, estas se convirtieron en el dolor de cabeza de los habitantes de comunidades de alrededor de los planteles. Actúan los estudiantes y maestros como vándalos que acuden a la a poblaciones y como hordas sin control y ni ley, saquean periódicamente comercios y otros establecimientos.

Esto se vio con los normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero, y El Meche, en Hidalgo, Tenería en el Edomex. Ante la falta de dinero para internados y material de estudio, salen a tomar casetas de cobro o al atraco de comercios y camiones repartidores de mercancía.

Si desde el gobierno federal conocen las carencias de estas escuelas, por qué no otorgar más presupuesto. Si saben cuáles son las necesidades de material de estudio, alimentación y hospedaje de los maestros más pobres, no cumplen con su obligación de dar a los que menos tienen. No piden regalos, sólo piden lo que desde 1910, tras su fundación exigen: recursos suficientes para futuros maestros. Imaginen si no es motivo suficiente, tras sufrimientos y carencias, que estar molestos con el gobierno y el resto de la sociedad.

Desde el gobierno debe estimularse el respeto a las leyes. No estimular el delito para que desde el margen de la ley, o sobre la ley, se resuelvan los problemas sociales.

Poderosos Caballeros: La Ley de Austeridad Republicana que obliga a gastar al gobierno menos y establecer controles salariales para que nadie en el sector público gane más que el Presidente de la República, provocó una debandada en los últimos días de “especialistas”. Tanto en el sector financiero, como en el médico, los especialistas prefieren poner asesorías o consultorios particulares. Con los salarios del sector público, no pueden dar a sus familias una vida holgada. Es más, muchos de esos especialistas, se prepararon en el extranjero y sus colegiaturas mensuales, pagadas por ellos o sus familiares, no cubre el salario mensual que pagan el sector público. Esta es una realidad. Sabemos, por ejemplo, que la semana pasada, de las instalaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que lidera Adalberto Palma, renunciaron especialistas en materia financiera. Funcionarios de primer nivel, prefieren salirse antes de que entre en vigor una ley que les baje el salario y les obligue a no prestar servicios a la IP, sino pasados 10 años que dejaron las actividades gubernamentales. Un funcionario clave en ese organismo de control de banca y mercados de valores, Gamaliel Patiño Martínez, hoy ex director general de Delitos y Sanciones de la comisión, dimitió. El capital humano de altos niveles de calificación, deja en el desamparo a instancias gubernamentales. Por ello, se dan casos como el de Cofepris, Alonso Novelo Baeza, donde un pediatra dedicado a la porcicultura (cría de cerdos) determina la calidad de los medicamentos y provoca un caos precisamente con medicamentos contra el cáncer para niños. Pichicaterías en salarios de especialistas es abandonar al gobierno en manos de la mediocridad. Austeridad sí; mediocridad, ¡nunca! *** Del 11 al 20 de octubre se llevará a cabo en Metepec, Estado de México, la XXIX edición del Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera, denominación que alude al monstruo mitológico de varias cabezas y a la diversidad de expresiones artísticas que alcanza el ser humano como las manifiestas en el cine, teatro, danza, artes plásticas y música. El programa artístico presentará 217 eventos en las principales plazas, casas de cultura, museos, barrios y pueblos de la localidad. Se darán cita 1,600 artistas de diez países: Rusia, España, Argentina, Francia, Costa Rica, Estados Unidos de América, Israel, Chile, Cuba y Colombia, así como de entidades de la República Mexicana como Puebla, Querétaro, Ciudad de México, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca, Morelos, Estado de México y Quintana Roo. La alcaldesa de Metepec, Gabriela Gamboa Sánchez, estima una derrama económica de 80 millones de pesos y colocar al festival como uno de los más importantes y concurridos del estado de México. *** Aeroméxico, que encabeza Andrés Conesa, ganó un amparo para evitar que la aerolínea Emirates, realice un vuelo ente Dubai-Barcelona-México. Esto habla del temor de la aerolínea mexicana de perder el mercado español. Emirates, proporciona un mejor servicio y mucho más barato. La competencia no se debe dar en tribunales, sino en calidad de servicio y precio. A competir con igualdad de condiciones, debe ser la premisa para beneficio del consumidor mexicano.

Responsabilidad Social Corporativa: Santander, liderado por Marcos Martínez, se alió con CONTPAQi, presidido por René Martín Torres, para lanzar el “Paquete Santander Avanttia”, que ayudará a estas pequeñas y medianas empresas a atender tres problemas centrales que enfrentan para sobrevivir: la facturación electrónica en cumplimiento con la normativa vigente, una eficiente administración de cuentas por cobrar, y el acceso a financiamiento bancario.

