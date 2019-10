Raffa Valderrama triunfa con “Agüita de limón”

El showman de la música mexicana

Tras una exitosa presentación en Ciudad de México, el cantante y bailarín se aventura para recorrer varios puntos del interior de la República Mexicana

Arturo Arellano

Amante de la buena música mexicana y de artistas como Lucha Villa, Lola Beltrán , Lila Downs, Betsy Pecannins, Regina Orozco, Susana Harp , Susana Zavaleta, Guadalupe Pineda y Tania Libertad. El showman de la música mexicana Raffa Valderrama presenta su nuevo material discográfico titulado “Agüita de limón”, con el que tuvo una extraordinaria presentación en la Ciudad de México y que le da pie a su siguiente aventura que es recorrer varios puntos del interior del país, con su espectáculo que no solo consta de música, sino de bailarines, grandes vestuarios y coreografías.

En entrevista con DIARIOIMAGEN, el artista nos platica: “en este nuevo disco hago un poco de música de banda, pero no es algo misógino, sino muy familiar, rico, lleno de cumbias, pero además rancheras y baladas.

La mayoría de los temas son inéditos, aunque incluyo algunos que ya se han consagrado en voz de otros artistas como ‘Madrecita querida’, La cocaleca’ y uno de Joan Sebastian que se llama ‘Los amantes más locos’.

Entre los inéditos está ‘Mañana Dios dirá’, que es de mi recién finado productor Lázaro Muñiz, que antes de morir logró ver el producto, cabe mencionar que él pudo trabajar con Laura León. Es una canción muy bonita”.

Agrega que uno de sus objetivos es llamar la atención de los jóvenes. “En esta ocasión estoy girando con mi espectáculo de aniversario, que lleva por nombre ‘Mis estampas mexicanas’, un show interactivo, divertido con el que trato de llamar la atención de las nuevas generaciones, no solo a mi público mayor, sino a todos. Es algo que vamos logrando poco a poco, los jóvenes no se aburren, nos felicitan y sin que suene a presunción, creo que es porque soy el único que presenta un show con canto y baile de manera profesional”.

Para lo anterior “mezclo canciones inéditas con temas ya conocidos. Es importante que las nuevas canciones sean divertidas y atrayentes, tiene que ser para el gusto de todos, por ejemplo, ‘Agüita de limón’, es un disco que ha funcionado muy bien, porque incluye temas muy ricos, de bailar, se los he puesto a mucha gente y les agrada, incluso a los jóvenes”. Reconoce que “este disco ya llevaba cinco años guardado, no podía salir, pero me aventuré porque no quería que se añejara”.

En relación a su apelativo de showman explica “cuando me conoció el maestro Jorge Alberto Riancho, una de las grandes voces de la XEW de Canal 2, me dijo ‘no he visto a alguien que cante y baile como usted lo hace, de manera profesional. Por eso creo que usted es un showman, considérelo’. Y creo que tuvo razón, por ello años más tarde tomé el slogan recordando al maestro”.

Finalmente describe el show diciendo que “somos 10 bailarines en escena y 13 músicos, entre mariachis y demás que vamos haciendo estampas, viajando por diferentes estados, hacemos incluso un homenaje a las Muxes, que son hombres que se visten de mujer, característicos de la cultura de Oaxaca, mis bailarines se caracterizan de esta manera. Tenemos entonces una estampa huasteca en honor a José Alfredo Jiménez, más tarde una estampa veracruzana, otra michoacana y un homenaje a Juan Gabriel y Lucha Villa, para terminar con la estampa jalisciense. Es todo un viaje musical”, concluye. Adelanta que en breve estará dando a conocer nuevas fechas de su espectáculo, con el que piensa recorrer gran parte del país y si se le permite también el Latinoamérica y Europa.

