La violencia imparable en Cancún; van 295 ejecuciones

Derecho de réplica

José Luis Montañez

No sería de sorprenderse que cerrará 2019 con más de 300

Con los dos cadáveres encontrados en Cancún esta semana, se está llegando a la terrible cifra de 295 ejecuciones en la ciudad en lo que va del año, eso sin contar aquellas que no se tienen contabilizadas ya sea por que se maquillan las cifras o porque simplemente los cuerpos jamás son encontrados. Ante este alarmante número uno se pregunta ¿Qué están haciendo las autoridades al respecto? ¿Hasta dónde se tiene que llegar para que se lleven a cabo acciones que realmente ayuden a salvaguardar la seguridad de los ciudadanos?, porque de no hacer nada, no sería de sorprenderse que las 300 ejecuciones se consumen antes de terminar 2019.

El lunes de esta semana en una casa de la Supermanzana 25 de Cancún, fue encontrado el cuerpo de una mujer y las investigaciones sobre su fallecimiento, arrojan que era de origen peruano y operaba un taxi. Se presume que a la fémina la asesinaron en ese domicilio y más tarde el taxi fue abandonado en la Supermanzana 64, el domingo 6 de octubre.

De acuerdo al informe de la investigación, vecinos de la Manzana 39, del callejón Ignacio López Rayón, encontraron un taxi que fue abandonado encendido, con los cristales abajo y mal estacionado, por lo que dieron parte a las autoridades, que arribaron al lugar para constatar más tarde que era la unidad perteneciente a la mujer asesinada. El vehículo estaba afiliado al Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo, con número económico 5124, placas A-621TMC.

Un ejecutado más y contando

De acuerdo con información del número de emergencias 9-1-1, un ataque balazos se registró afuera de un almacén de auto servicio en la Supermanzana 222 en Cancún. Donde un hombre perdió la vida, convirtiéndose en el ejecutado 295 en esta ciudad.

Según testigos presenciales, sujetos armados llegaron al estacionamiento de la plaza, ubicada en el cruce de las avenidas Chac Mool y 20 de noviembre y le dispararon a quemarropa a la víctima, que no tuvo esperanza y falleció casi instantáneamente.

El incidente se registró alrededor de las 18:20 horas y aunque en un principio se mencionó que la persona atacada alcanzó a ser trasladada al hospital, más tarde las autoridades informaron que murió mientras recibía la atención médica.

El hoy occiso fue identificado como Miguel Ángel A. A. de 54 años de edad y hasta el momento se ha esclarecido el móvil que llevó a su asesinato, por supuesto que tampoco se tienen indicios del paradero de sus ejecutores.

Presuntos colombianos asaltan casa en la SM 325

Un hombre de aproximadamente 50 años de edad fue encontrado amarrado en el interior de un domicilio de la Supermanzana 325 en el fraccionamiento Jardines del Sur el pasado miércoles. Se dice que el agraviado pedía ayuda a gritos por una ventana, por lo que sus vecinos acudieron a su auxilio, dando parte a las autoridades, quienes lograron entrar por la parte trasera de la casa y desatar a la victima, que declaró que tres sujetos con acento extranjero, presuntamente colombianos, habían entrado a robar y lo amarraron para después escapar con sus objetos de valor.

Lo anterior se une a las decenas de denuncias dónde se refiere que colombianos se encuentran delinquiendo en diferentes zonas de Cancún, como lo fue el incendio provocado de dos camionetas en la Aupermanzana 313 esta misma semana, ilícito que se le adjudica al grupo de crimen organizado “La Gota”, integrado por personas de aquel país.

Dan 100 años de prisión a secuestradores de universitaria

El año pasado trascendió que una joven unversitaria fue secuestrada afuera de su escuela ubicada en el Bulevar Colosio en Octubre del 2018 y por quien se pedía un rescate de dos millones de pesos. Más tarde la víctima fue rescatada del tercer piso de un edificio ubicado en el fraccionamiento Paseos del Mar, de la Región 251, tras un enfrentamiento entre policías ministeriales y los plagiarios, que finalmente fueron detenidos.

Finalmente, la Fiscalía General del Estado, informó que fiscales especializados en Investigación de Secuestros lograron que un juez emitiera una sentencia condenatoria de 100 años en prisión para Giovanni Rodríguez Hidalgo, Eduardo Córdova Pérez y/o Edgar Vasconcelos Leyva y Marco Antonio Córdova López, todos por el delito de secuestro agravado en perjuicio de una víctima de identidad reservada, que además sufrió mutilaciones durante su plagio.

La sentencia fue emitida con base a las pruebas y testigos presentados durante las audiencias celebradas a finales de septiembre y hasta el 3 de octubre, mismas de las que el juez tomó la decisión de dictar una sentencia de 100 años de prisión a cada uno de los imputados, más una multa de un millón doscientos ochenta nueve mil pesos y una reparación del daño moral por cuatrocientos cuarenta mil pesos.

Atacan a Policías Ministeriales en Playa del Carmen

La inseguridad se está apoderando no sólo de Cancún, pues en el resto de los municipios se reportan día con día multiples balaceras, enfrentamientos y en consecuencia asesinatos. Tal es el caso de lo acontecido la tarde de este jueves en parque de Villas del Sol de Playa del Carmen, donde agentes de la Policía Ministerial, perteneciente a la Fiscalía General del Estado, fueron atacados a balazos desde el interior de una casa, hasta el momento sin razón conocida.

Se presume que agentes de la Fiscalía hacian un recorrido que les llevó frente a una casa en la calle Dominicos, cerca de la avenida Azulejos, momento en el que desde el interior del domicilio comenzaron a dispararles sin tregua. Testigos denuncian que se escucharon hasta 40 detonaciones, de lo cual pudieron deducir que provenian de armas largas y cortas, de un grueso calibre.

Los ministeriales repelieron el ataque y dispararon contra los malhechores, a la par que solicitaron apoyo al C4. Acto seguido arribaron refuerzos a bordo de patrullas de la Policía Municipal, con quienes pudieron contener la agresión. Preliminarmente, se informó que hubo algunos detenidos y armas aseguradas.

UIF rastreará dinero de pagadoras en Q. Roo

Servicio de Administración Tributaria en Quintana Roo (SATQ) a firmado un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para que esta última trabaje directamente en el estado rastreando el dinero turbio que circula en pagadoras y de este modo pueda llegar los verdaderos beneficiarios.

Durante una reunión con socios de la Coparmex en Cancún, el director general del SATQ, Rodrigo Díaz Robledo, explicó: “Recién se firmó un convenio con la UIF y ya se está trabajando desde aquí en Quintana Roo. Ya va a haber una Unidad de Inteligencia Financiera que va a hacer eso (seguir el rastro del dinero que mueven las pagadoras). Se va a hacer el trabajo de estar rastreando la huella del dinero para que el verdadero beneficiario o el destino final, también responda”.

Argumentó que el modo de operación de las pagadoras es un abuso y aseguró: “a mí me caen muy mal las pagadoras, desde antes de que fuera autoridad, desde que era asesor fiscal y era un esquema que no me gustaba. Y añadió que saben perfectamente el modo en el que operan las pagadoras, por lo que las tienen identificadas. Aclaró que en muchas de ellas los representantes legales suelen ser los choferes o hasta guardias de seguridad, pero estos no tienen activos, por lo que su misión es dar con los verdaderos dueños de las empresas.

Finalmente, concluyó que estas modificaciones fiscales “no es que sean un acoso, sino que el cliente (empresario) se prestó a ese tipo de prácticas y es por eso que se está haciendo la revisión al cliente”.