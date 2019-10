La 4T quiere remediar todo con disculpas

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Dios no cumple antojos ni endereza jorobados, mensaje a Miguel Barbosa

Uno de los más grandes errores de esta llamada Cuarta Transformación, es querer remediar todo con disculpas públicas e incluso también el presidente Andrés Manuel López Obrador las ha pedido en el pasado reciente; pero lo que ha derivado en el peor de los desatinos, por llamarlo de una manera tersa, es lo que hizo el flamante gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa al decir que Dios castigó a quienes le impidieron llegar a la gubernatura, en clara referencia a la ex goberandora Martha Erika Alonso y a su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, que perdieron la vida en un accidente en helicóptero el 24 de diciembre del año pasado y del cual, la actual administración no ha podido disipar ni una de las muchas dudas. Habría que recordarle al mandatario poblano una vieja conseja: “Dios no cumple antojos ni endereza jorobados”.

Recuérdese la ocasión en que el presidente López Obrador quiso que la Corona Española se disculpara con México por los abusos cometidos durante La Conquista y como una forma de “dar un verdadero paso a la reconciliación”.

Afortunadamente y como se recordará, el Rey Felipe VI ni caso le hizo y lo que sí trascendió es que una de la personas que promovió este disparate, fue ni más ni menos que la No primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller.

De entre las muchas disculpas públicas que ha ofrecido la actual administración, hay otra que llama poderosamente la atención y que se registró en una fecha emblemática, el 23 de septiembre, cuando la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a nombre del Estado Mexicano, ofreció una disculpa pública a Martha Alicia Loaiza y su hoy difunto esposo, Juan Manuel Alapizco, ambos, exintegrantes de la Liga 23 de Septiembre, por la violación a sus derechos humanos durante la década de los setenta, en el marco de la Guerra Sucia.

Sánchez Cordero hizo el compromiso de que la llamada Cuarta Transformación erradicará la tortura y la violación de las garantías individuales. Sin embargo, fue muy cuestionado que no estuviera ni un solo integrante del Ejército, por lo cual, muchos interpretaron esas disculpas a modo.

Ayer mismo, Procuraduría General de Justicia, -que encabeza Ernestina Godoy-, y el Tribunal Superior de Justicia, ambos de la Ciudad de México ofrecieron una disculpa pública y de responsabilidad institucional a Lorena González Hernández, mejor conocida como “La Lore”, implicada en el secuestro y asesinato de Fernando Martí que fuera detenida injustamente el 6 de septiembre de 2008.

“La Lore”, dijo que perdona pero no olvida y acusó al Ministerio Público que llevó su caso, “que avaló todas esas canalladas y al Juez por omiso”. Así que en este caso, le sirvió muy bien al gobierno de la llamada Cuarta Transformación para culpar a administraciones pasadas, incluso, el nombre del hoy senador Miguel Angel Mancera, salió a relucir por ahí.

Ahora, el gobernador Barbosa Huerta, se volvió “el negro de la feria”. En el Senado de la República, todas las bancadas, incluso la de Morena, condenaron y rechazaron los dichos del ex senador.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, descalificó las declaraciones de Barbosa Huerta:

“Ya existe mucho dolor en la familia, seres queridos y simpatizantes para seguir polarizando y confrontando a la sociedad. Yo no estoy de acuerdo, yo respeto la memoria de quienes ya se fueron. Y, con el creador, el arquitecto del gran universo, trato de no meterme en conflicto”.

Por su parte, la presidenta de la Cámara Alta, , Mónica Fernández Balboa enfatizó que ya hay mucho dolor, “No hay que meterse con los muertos, ya hay bastante daño, bastante dolor en su familia, con los suyos, con sus seres queridos, hasta con sus simpatizantes, ¿para qué remover cenizas que pueden causar más polarización y confrontación”.

Todas las bancadas demandaron que el gobernador Barbosa ofrezca una disculpa.

Municiones

*** Muy buenos comentarios provocó la participación del diputado Ricardo Gallardo en la comparecencia de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Gallardo reconoció que dicha dependencia está fortalecida y con rumbo, al mando de la funcionaria a quien calificó como una mujer comprometida con las causas sociales y la defensa de los derechos fundamentales, en especial para los más desprotegidos.

Al diputado potosino se le vio madurez política; se dijo confiado en que el país va en la ruta correcta para alcanzar la justicia social que impulsa el presidente López Obrador; asimismo, el legislador lanzó un llamado, -que se espera tenga eco-, a todas las fuerzas políticas para encontrar coincidencias y trabajar por la reconstrucción del tejido social.

Fueron significativas las imágenes de Gallardo y Sánchez Cordero con amplias sonrisas y un abrazo muy fraterno.

*** El vocero del Movimiento Nacional Taxista, Ignacio Rodríguez Mejía, dejó muy que su grupo carece de intención político-partidista y mucho menos es manejado por algún personaje político y que la movilización del pasado lunes, fue única y exclusivamente en defensa del derecho al trabajo frente a la desatención y cerrazón que han mostrado el gobierno capitalino encabezado por Claudia Sheinbaum y sus colaboradores ante sus demandas. Efectivamente y como lo reiteró Rodríguez Mejía, “no es descalificando al movimiento ni minimizándonos como se van a resolver los problemas, porque en ninguna de las vertientes acertó; es atendiendo nuestros reclamos y encontrando rutas de solución, como sí la encontramos con el subsecretario Ricardo Peralta en la Secretaría de Gobernación”.

Agregó Rodríguez que probablemente la Jefa de Gobierno y sus asesores, carecen de información o la manipulan para descalificar el movimiento. Subrayó que la Jefa de Gobierno “tampoco acertó al filtrar que le estamos haciendo el juego político a un personaje de la administración anterior porque fue precisamente él, quien siendo primero Secretario de Gobierno y luego Secretario de Movilidad, quien más nos atacó. Sería de locos que nosotros, este movimiento, le hiciéramos el trabajo sucio a un personaje como ese”. ¡Qué tal!

*** Y como el actual gobierno ya exhibió su fragilidad, ahora, alumnas de la Normal “Carmen Serdán”, de Puebla se “aventaron” a copiarles a los “estudiantes” de la Escuela Normal de Tenería, en el Estado de México, ¿y el gobernador Barbosa?, escondido debajo de su escritorio.

morcora@gmail.com