El paro y las 100 universidades

Desde el portal

Ángel Soriano

El desdén por la educación superior contrasta con el anuncio de la creación de 100 universidades regionales en el país lo cual lleva a la comunidad universitaria a preguntarse si no es posible el sostenimiento de las casas de estudio existentes, ¿cómo es posible que se vayan a crear nuevas si no hay presupuesto suficiente?

La lógica política podría ser que se pretende estrangular a unas para crear otras, evidentemente las nuevas serían incondicionales a un proyecto de gobierno plenamente establecido e ideado para contar sólo con súbditos, sólo con los leales, y castigar a quienes se oponen o cuestionan los proyectos en puerta.

De ser así eso sería grave no sólo para el impulso y desarrollo de la educación nacional, sino porque se somete a la conciencia crítica y se deja florecer sólo lo que conviene, con acusado desprecio por el que piensa diferente, por el adversario o el opositor que es visto como el enemigo al que hay que eliminar.

El paro nacional de universidades no es un movimiento cualquiera, se trata de un movimiento que tiene amplio sustento en la demanda sustentada de exigir más recursos para el cumplimiento de sus funciones y el pago de salarios de los trabajadores, además porque en su interior se practica la docencia, se impulsa la investigación, la crítica y es la conciencia nacional. Seguramente se habrá de rectificar en este rubro.

TURBULENCIAS

Se impulsa la religión en la política.

El gobernador poblano Miguel Barbosa Huerta o sus fans pueden argumentar que se le fue de la lengua la expresión de que Dios castigó al senador Rafael Moreno Valle y a su esposa Erika Alonso por “haberle robado la elección” de gobernador, pero más allá de que no se han dado a conocer las causas del helicopterazo del pasado 24 de diciembre, llama la atención de que desde el poder se esté dando fuerte impulso a la religionalización de la política; pronto saldrán las sectas y la diversidad de Iglesias sumando adeptos a sus púlpitos…El gobernador Alejandro Murat estuvo en la Cuenca del Papaloapan donde ha sentado sus reales la delincuencia común, la de cuello blanco y la organizada, creando inquietud y zozobra en la región; inauguró un centro deportivo que, a decir de los lugareños, fue construido por la empresa 3 Hermanos propiedad del ex titular de la Sedesol y ex senador, Eviel Pérez Magaña, a un costo de 50 millones de pesos cuando en realidad sólo costó cinco…Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, informó que este sábado 12 estará en la Asamblea General de la Unión Interparlamentaria, que reúne a 178 países, en Serbia, el domingo participará en el foro de mujeres y regresa a México el miércoles 16; aclaró que el viaje será pagado con sus propios recursos sin utilizar dinero de la Cámara de Diputados; valora si va el 25 de octubre a San Diego a la interparlamentaria con Estados Unidos, en función de si asiste o no la presidenta del Congreso en Estados Unidos, la congresista Nancy Pelosi; pero es un evento importante en términos diplomacia parlamentaria,”independientemente de si voy o no, dijo, está ya designada una delegación para asistir a los Estados Unidos y está el foro de presidentes de parlamentos del G20, el 4 de noviembre en Japón, que es un solo día, voy y vengo; un foro para nuestro país y ahí, el parlamento mexicano tiene que estar presente, México no puede dejar la silla vacía”, indicó…

asorianocarrasco@yahoo.com