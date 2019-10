“No hay Saritas en mi familia”: Enrique Guzmán

En su concierto revivió a José José

El cantante de 76 años de edad, inició su show en el Auditorio Nacional con los éxitos “Mi corazón canta”, “Más” y “Yo te seguiré”

Claudia Arellano

Feliz se dijo Don Enrique Guzmán, pues sigue disfrutando de la vida y del nacimiento de Apolo, su nieto, quien dice, lo tiene “como loco”, y es que en una conferencia reciente anunciaba el nacimiento del pequeño, de quien dice no deja de darle felicidad. Fue así que una hora previa a su concierto ofreció unas palabras para la prensa que ansiosa esperaba por sus declaraciones siempre hilarantes y que esta ocasión no fue la excepción.

En la charla el intérprete también habló de “Se habla español” su álbum, que al tiempo presentó en el escenario del Auditorio Nacional. “Este álbum ha sido una maravilla, me mantuve por 14 semanas consecutivas en primer lugar en ventas, dentro de los cinco meses en que se lanzó la producción al mercado físico y digital, en ambos formatos. Espero lograr el Disco de Oro, vamos por eso”, dijo.

Cabe recordar que el pasado 10 de mayo, el cantante, productor y actor lanzó “Se habla español”, el álbum que lo colocó de nuevo en el mercado discográfico después de más de tres décadas de no grabar y que lo ha reunido con intérpretes como: Alejandra Guzmán, Kalimba, Edith Márquez, Emmanuel, Paul Anka y Angélica María, solo por mencionar algunos.

“Tengo felicidad pero también preocupación por todo lo nuevo que vamos a hacer frente en esta ocasión y también nervios, pero no se ven mucho. Algunas cosas me alarman, me preocupan, como para decir, ‘no me quiero morir’, ‘no quiero que haya broncas entre mis hijos y que vayan a empezar en ese momento’. Aunque sé que no hay de qué preocuparme, mi familia es estable y son gente cariñosa y gente bien, yo no tengo separadas las familias además en mi familia no hay Saritas”, dijo.

Finalmente Don Enrique habló de su nieta Frida y aunque se le cuestionó que si la incluiría en un segundo disco para una dupla, él dijo que no sabía si estaba calificada, “no está bien, tiene 27 añitos, tendrá la enfermedad de la juventud, que se quita con el tiempo o te la quita la vida”, dijo.

Compartió el escenario del Coloso de Reforma con Angélica María

Enrique Guzmán, de 76 años, inició su concierto con los éxitos “Mi corazón canta”, “Más” y “Yo te seguiré” para luego dar la bienvenida a fans de todas las edades provenientes de varias partes del país, que se dieron cita para escuchar a quien ha sido una de las máximas figuras del rock and roll en español.

Advirtió que cantaría aquellos temas incluidos en “Se habla español”, material producido este año por Gustavo Farías y en el que sólo se le permitió a Paul Anka cantar en inglés aquella de “Tu cabeza en mi hombro”.

En el repertorio continuaron “Cariño y desprecio”, “Lluvia” y “Papeles”. Acerca de ésta última, dijo que siempre le piden que la cante y que cuando recién la grabó no se había casado, por lo que no entendía bien la letra, pero ahora, le queda más clara.

Tras beber vino tinto de una copa, acompañado de ocho músicos y cinco coristas, platicó que la siguiente melodía la comparte cuando su mujer está presente, pero también cuando no está, pues le gusta mucho. Se llama: “Por los recuerdos”.

Así, tocaba el turno de unir su voz a la de quien considera es una de sus mejores amigas y quien también, en su época de juventud, fue su novia. Se trató de Angélica María. Tras celebrar que esté participando en una campaña contra el cáncer de mama, juntos entregaron “Secretamente”.

“Anoche no dormí”, de las primeras que grabó con los Teen Tops, y “Pensaba en ti”, que le compuso a la “pichi vieja” que se ligó en el Salón Riviera, continuaron en el programa que puso a bailar a sus fans al ritmo de “El rock de la cárcel” y “Popotitos”.

Una pareja adulta se levantó de su asiento para bailar el rock and roll.

Su energía y vitalidad fue contagiando a los demás y, entonces, a los pocos segundos se levantó una señora con sus hijas adolescentes para moverse al compás de “La plaga”. A lo lejos se veían grupos de mujeres contemporáneas de Enrique, que también estaban disfrutando del ambiente.

Después de proyectar parte del documental de “Se habla español”, en el que los artistas comparten su sentir al haber grabado con él, el ídolo cantó “Oye”, mientras le regalaba una rosa blanca a su hija Daniela, quien forma parte de los coros.

Fue en 1982 cuando ganó el certamen mexicano del Festival de la OTI con el tema “Con y por amor”, que no podía faltar. Con “Payasito” cerró su show. El público le pedía otra y otra más, pues les debía “Dame felicidad” y “Tu voz”, pero el astro se despidió y ya no volvió más al escenario.

“Cien kilos de barro” es el tema que interpretó al lado de José José y que en su concierto del jueves pasado ofreció a manera de homenaje al “Príncipe de la canción”.