Aumenta nulidad de matrimonios ante la Iglesia católica en Q. Roo

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Se acepta hasta el 50% de peticiones; la mayoría, por ausencia de hijos

La nulidad de matrimonios ante la Iglesia católica va en aumento en Quintana Roo, donde se aceptan hasta el 50 por ciento, en la mayoría de los casos por la ausencia de hijos a decisión de una de las partes.

Este panorama, propició que el trámite se agilizara, actualmente puede lograrse en un año y medio, cuando anteriormente había que esperar entre dos años o más, en el tribunal de Mérida, donde se analizaba cada uno de los argumentos del o la interesada.

El obispo de la Prelatura Cancún-Chetumal, Pedro Pablo Elizondo, precisó que el matrimonio sufre una crisis importante que los lleva al grado de romper todo lazo incluso ante los ojos de Dios.

Al agilizarse dicho proceso, por el elevado índice de solicitudes, se ocasionó que dichos expedientes ya no recibirán seguimiento en Mérida, ya que aceptan al menos el 50 por ciento de dichas peticiones, y por tanto los matrimonios son declarados nulos por diversas causas.

El obispo mencionó la importancia de analizar cada uno de los casos, ya que la unión del matrimonio ante Dios es vital para dar sostén a la familia, de modo que no se puede tomar a la ligera, ni terminarlo por motivos absurdos.

Exige justicia ante el asesinato de Jocelyn

La madrugada del sábado se registró el asesinato de Jocelyn Aragón, una enfermera de 25 años de edad, que fue víctima de la delincuencia organizada en la avenida Diagonal Tulum, a la altura del fraccionamiento Tabachines, en la Supermanzana 77.

Viajaba en el asiento del copiloto de un automóvil, tipo Sentra, color blanco, conducido por su esposo, también enfermero, quien resultó lesionado y fueron atacados a balazos por parte de sicarios que los interceptaron en otro vehículo.

Ella vestía uniforme azul y su cuerpo quedó en el asiento del copiloto del vehículo, el cual presentó más de 20 impactos de bala en el costado izquierdo de la carrocería y en la parte posterior.

Horas más tarde la presidenta del Consejo Nacional de Enfermería Mexicana (CONEM), Carmina Javier Puc, exigió justicia a través de un comunicado: “Con profundo dolor nos enteramos de la agresión contra dos colegas enfermeros y que dio como resultado la muerte de nuestra colega enfermera Jocelyn Aragón, quien perdió la vida en Cancún esta madrugada en manos de la delincuencia. Hacemos un llamado a las autoridades federales para que garantice la seguridad de todos los mexicanos e imponga castigo ejemplar a los responsables”.

El CONEM solicitó, además, una donación de sangre para el segundo agraviado identificado como Irving Chacón, quien se debate entre la vida y la muerte.

Se superan las 300 ejecuciones en Cancún este año

Terror, impunidad y violencia, las tres palabras que mejor pueden describir lo que sucedió este fin de semana en Cancún y lo que ha venido sucediendo durante todo el año. Apenas el viernes pasado publicamos la alarmante cifra de 295 ejecuciones en esta ciudad y de manera optimista se especulaba que las trescientas no se alcanzarían sino hasta dentro de los tres meses próximos, no obstante, no tuvieron que pasar más de dos días para que los 300 muertos de manera violenta en esta zona se consumaran, en una realidad que no se detiene, y que ahora nos hace cuestionar ¿cuántos cientos de muertos más están esperando las autoridades para emitir una alerta roja y poner manos a la obra?

En el último fin de semana se vivió una ola violenta en Cancún, donde se reportaron 6 ejecuciones y al menos 3 heridos en distintas acciones. La primera de ellas el viernes por la noche, durante un ataque a balazos en Villas Otoch Paraíso, que dejó como saldo dos muertos y tres lesionados, al menos uno de gravedad.

En la Región 512, a la altura de la Avenida Nichupté, un hombre fue asesinado cuando se encontraba adentro de un automóvil estacionado cerca de una tienda de autoservicio. A la mañana siguiente fue hallada una cabeza humana y junto a ella un mensaje con amenazas en un área verde frente a las instalaciones del 64 Batallón de Infantería en Cancún. La misma mañana autoridades confirmaron que en un camino de terracería de la colonia El Pedregal fue hallado un cuerpo con signos de tortura y semidesnudo.

Uno más a la fatídica lista

Finalmente, este domingo por la mañana, residentes de la colonia irregular Avante hallaron el cuerpo sin vida de un hombre, que presuntamente fue asesinado con un disparo de arma de fuego en la cabeza. En el informe elaborado por agentes de investigación se refiere que a las 08:50 horas recibieron la notificación de parte de los vecinos, que solicitaron el apoyo a policías preventivos en las inmediaciones del paradero de las “combis” de la mencionada colonia.

Dada la denuncia, los policías se trasladaron al sitio y se entrevistaron con efectivos municipales que se encontraban a bordo de la unidad policiaca 5730. Encontraron a un costado del camino de terracería el cuerpo de un hombre de complexión robusta, tez morena y cabello corto, que a su vez vestía pantalón azul de mezclilla, zapatos negros y playera gris.

El sujeto presentaba una evidente herida producida por proyectil de arma de fuego en el cráneo y aparentemente tenía más de 24 horas de haber sido ultimado. Según un conteo preliminar, este hombre sería el ejecutado numero 301 en Cancún.

Ya van 6 muertos por dengue en el estado

Hasta la semana epidemiológica número 39, la Secretaría de Salud reportó que 850 pacientes fueron afectados por el virus del dengue y atendidos por los servicios estatales de salud en Quintana Roo. Se presume que tan sólo en Cancún, municipio de Benito Juárez, se han registrado 231 del total de los casos.

Pese a la inversión de 71 millones de pesos en el programa de Vectores, los casos de dengue en el estado son: en Solidaridad 234; Benito Juárez 231; Othón P. Blanco 167; Cozumel 71; Bacalar 52; Felipe Carrillo Puerto 50; Lázaro Cárdenas 42; Tulum 25; José María Morelos 10 e Isla Mujeres siete.

Mientras que las muertes que se han registrado este año a consecuencia del virus son de un hombre de 47 años en Cozumel; una niña de 6 años en Bacalar, un menor de 13 años en Lázaro Cárdenas, un adolescente de 16 años Solidaridad, un hombre de 32 años en Solidaridad y otro hombre 32 años en Othón P. Blanco.

El Sector Salud destacó que ya se han hecho 4 mil bloqueos de casos, se trata de una labor de descacharrización, limpieza de patios y nebulizaciones, en un tramo de ocho manzanas alrededor del domicilio de la persona diagnosticada con dengue, chikungunya o zika, lo anterior basándose en el rango de distancia máxima en que puede volar un mosquito infectado.

Inicia Secretaría de Salud campaña de fumigación

A partir de este lunes y hasta el 19 de este mes, la Secretaría de Salud llevará a cabo un ciclo de nebulización en todo el estado.

Las acciones iniciarán hoy en esta ciudad, donde por dos días (con cinco vehículos) se aplicará Malathion en una superficie de 267 hectáreas, en colonias como Emancipación, Payo Obispo, Fidel Velázquez y Del Bosque, en beneficio de más de 32 mil habitantes.

En Bacalar, a partir de hoy y hasta el sábado 18 de este mes, se atenderán las colonias Mario Villanueva, Centro, La Costera, Luis Donaldo Colosio y Benito Juárez, en beneficio de unos 12 mil habitantes.

El martes, le corresponderá el turno a Tulum, donde durante dos días se aplicará el Manathiol en 300 hectáreas, en beneficio de 13 mil 941 habitantes de ese municipio.

Ese mismo día martes, el miércoles y el jueves, se llevarán a cabo acciones de fumigación en Playa del Carmen en 480 hectáreas de diversas colonias como Luis Donaldo Colosio, La Guadalupana y Villas del Sol.

En Cozumel, en el mismo lapso, se atenderán a ocho colonias, unas 480 hectáreas, como parte de los trabajos de nebulización.

En tanto, en Lázaro Cárdenas hasta el próximo domingo, personal de la SESA estará realizando ésos y otros trabajos en colonias y unidades deportivas .

Se espera cubrir una superficie de 360 hectáreas, en beneficio de siete mil 280 habitantes.

En Puerto Morelos, se trabajará desde hoy hasta el día 18 fumigando 150 hectáreas en unas nueve colonias.

En Cancún, las acciones iniciarán hoy y concluirán el sábado. Se abarcarán las supermanzanas 200, 201 y 202; las regiones 227, 234, 237 y 239, así como los fraccionamientos Villas Otoch y Villas del Mar.

En Isla Mujeres, estelunes y el martes, se fumigarán 160 hectáreas, en beneficio de habitantes de las colonias Electricistas, Centro, Meteorológico, La Gloria y La Guadalupana.