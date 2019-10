BC, gobierno inconstitucional

Desde el portal

Ángel Soriano

De imponerse el Proyecto 5, como era la tendencia en Baja California, el gobierno de Jaime Bonilla será inconstitucional y habrá diversas formas de impugnarlo, no sólo porque es contrario a Derecho, sino porque debe evitarse que continúe la misma práctica que amenazaría la democracia en nuestro país con intentos reeleccionistas.

La cercanía de Bonilla con el Presidente de México y las evasivas de los funcionarios del gobierno federal para manifestarse en contra de la acción violatoria a la Ley de Bonilla, hacen temer a amplios sectores de la sociedad que esta acción de ampliar el plazo de ejercicio de la gubernatura de dos años –para los que fue electo–, tenga un mensaje de funestas consecuencias a futuro.

Los bajacalifornianos votaron por Bonilla para una administración de dos años, y hasta ahí todo es ilegal; que el Congreso Local haya votado por la ampliación del mandato es ilegal porque no lo avala la Constitución General de la República y mucho menos que una encuesta sin cumplir los mínimos requisitos legales sustituya la Ley.

Si, como se preveía un 75% de los ciudadanos apoya la ampliación del mandato de Bonilla, éste carece de validez porque no está avalado por ninguna autoridad electoral ni contó con los mecanismos de supervisión necesarios que le dieran legitimidad a un gobierno como el de Bonilla.

Si la encuesta fue hecha a modo, como se acostumbra, será la Suprema Corte de Justicia la que lo eche abajo para la salvaguarda de la Ley o, de lo contrario, se avala la imposición y la dictadura.

TURBULENCIAS

Condolencias de AMLO a Ebrard

Desde Ensenada, donde se encuentra de gira, el presidente Andrés Manuel López Obrador envío un abrazo fuertísimo al canciller Marcelo Ebrard Casaubón por la muerte de su señor padre don Marcelo Ebrard Maure, acaecido el pasado sábado…En Zinacantepec, Estado de México, el Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes,Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEyM), Herminio Cahue Calderón, presentó su 4° Informe de actividades y en donde expresó que sus agremiados reconocen el liderazgo del gobernador Alfredo del Mazo y dijo trabajan para afrontar los desafíos del estado, por lo que, aseveró, los suteymistas seguirán aportando todo lo que esté en sus manos, para construir un Estado de México con decisiones firmes, porque también desean resultados fuertes…Fundada por el veracruzano ex líder del PRI, Gustavo Carvajal, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) celebró en Oaxaca este fin de semana el 40 aniversario de su fundación con la asistencia de representantes de las 64 fuerzas políticas de 29 naciones asistentes, en donde el gobernador Alejandro Murat señaló que hoy se vive una encrucijada regional y mundial, donde los temas prioritarios de los pueblos latinoamericanos deben estar enfocados a los fenómenos migratorios, el crecimiento económico con desarrollo social y humano, el cambio climático y el auge innegable de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, además de la igualdad de género, los derechos de las niñas y niños, el respeto a los derechos humanos y a los pueblos originarios; acudieron Jaime Paz Zamora, ex presidente de Bolivia y miembro fundador de la Copppal, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, el ex presidente de Panamá y miembro de la Copppal, Martín Torrijos Espino quien expresó que este encuentro tuvo como objetivo valorar lo logrado por este organismo a lo largo de cuatro décadas ya que hoy hay una nueva generación de políticos que buscan consolidar los cambios que requiere el Continente Americano y reconoció el trabajo que realiza Alejandro Murat para encabezar desde su gobierno, los cambios que requiere Oaxaca, México y Latinoamérica…

asorianocarrasco@yahoo.com