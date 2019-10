Desnuda a la SCJN renuncia de Medina Mora

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

La paciencia es amarga, pero sus frutos son dulces

Jean Jacques Rousseau, 1712.1778; filósofo y botánico suizo.

La renuncia de Eduardo Medina Mora, como ministro de la Suprema Corte de Justicia, desnudó las presiones que ejerce el Presidente de la República, sobre el otro poder autónomo. No sólo en este gobierno, sino desde que México es independiente.

La división de poderes está en letra de molde en la Constitución de la República, pero la realidad es diferente. Mientras el Presidente de la República sea el que propone a los ministros y magistrados del Poder Judicial, siempre le deberán lealtad. Mientras el control del Legislativo esté en manos del Presidente, le deberán lealtad, ya que de lo contrario les recortan el presupuesto para ejercer la ley.

El Poder Judicial, es el “menor” de todos; claro en la vida política y cotidiana del país.

Por ello, cuando el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, denunció verbalmente que los presidentes ejercen presiones, como le ocurrió con Felipe Calderón, quien le pidió cambiar su veredicto en torno al caso de Florence Cassez.

Las presiones las han recibido, en la era moderna de la política nacional, tanto Saldívar, como Luis María Aguilar, Genaro Góngora Pimentel, Mariano Azuela, y materialmente todos los que pasaron por la oficina más grande de la SCJN.

Sin embargo, ellos no son los únicos. Desde que asumió el poder Ernesto Zedillo, tenía como objetivo acabar con la estructura de la Corte y para ello ordenó que se jubilaran y dieran de baja casi todos los 22 ministros que tenía en esos días. El 1 de enero de 1995, acabó con esa estructura y dejó sólo 11 ministros. Los Presidentes saben que la manera como se maneja la Corte, puede bloquear sus caprichos constitucionales.

En estos momentos, se da una nueva configuración a la SCJN con la salida de Medina Mora, cuyos motivos de su salida no fueron dados a conocer públicamente; sólo se suponen ya que hay una investigación que se abrió en la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, que encabeza Santiago Nieto, por haber sacado del país 4 millones de pesos, lo que no es delito, pero no justificó el origen de ese dinero.

López Obrador propuso a 4 ministros: Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, José Franco González, y a quien proponga para sustituir a Medina Mora.

Sin embargo, se considera afín a AMLO a Arturo Saldívar, presidente de ese órgano colegiado y alguno más que simpatizaría con el líder del Ejecutivo Federal. En ello están Javier Laynez Positek, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Alberto Pérez Dayán.

Todos abandonarán su cargo después del 2024, cuando termine el sexenio del actual presidente.

Esto le da comodidad a López Obrador, para actuar constitucionalmente con holgura y evitar que leyes que puedan ser impugnadas por anticonstitucionales, puedan echarse abajo.

Sobre el sucesor de Medina Mora, queda seguro que será una mujer, por aquello de la equidad de género. Eso nos lleva a la reflexión, el candidato de Morena para la Presidencia, ¿será una mujer?

PODEROSOS CABALLEROS: El Consejo Coordinador Empresarial, liderado por Carlos Salazar, exige claridad en materia de legislación laboral, pero en especial para la actuación de la Secretaría de Trabajo, Luisa María Alcalde Luján. La presión es mayúscula ante las indefiniciones judiciales y la postura de la titular de esa dependencia que es obrerista y no conciliadora con el sector privado que es, al final de cuentas, el generador de empleo.

*** Durante décadas los gobernantes exprimieron al monopolio petrolero y descuidaron el resto de las actividades industriales. Las apuestas son por el camino fácil: los ingresos petroleros. Para lograr las metas de la 4T es necesario producir casi 3.5 millones de barriles diarios de crudo, de preferencia ligero, para no importar; de los cuales 2.5 serían destinados para la exportación y lograr los ingresos necesarios para impulsar las propuestas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se ve difícil, pero es necesario que PEMEX extraiga crudo de todas partes y, después, generar un crecimiento que bien podría ser superior al 3.5, como rebote a lo que ocurrirá este año. *** La empresa Gas y Petroquímica de Occidente, encabezada por Arturo Moya, que está en el proceso de iniciar la construcción de una planta de fertilizantes en Topolobampo, Sinaloa, continúa sumando avales para su operación. Recientemente el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa y diversos Colegios y Asociaciones relacionados al sector de la construcción dieron su visto bueno a este desarrollo que detonaría el crecimiento de la región con empleos bien remunerados, con beneficios para la economía y el campo mexicano. Este proyecto, que pretende abastecer el mercado nacional de fertilizantes, sector en el que México pasó de productor a importador en las últimas décadas, con una inversión de más de mil 250 millones de dólares en una etapa inicial y hasta 5 mil para los próximos sería la mayor inversión que se ha realizado en el estado.

*** Twitter México, que lidera Francisco Jiménez, tiene listos más de 40 acuerdos con televisoras y creadores, y seis contenidos con programación exclusiva, entre deportes, premiaciones y realities.

*** Con el propósito de formar a docentes y alumnos de universidades en competencias digitales, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinuhé Rodríguez, y SIEMENS, presidido por Joe Kaeser, firmaron un acuerdo para brindar capacitación de alta especialización enfocada a las necesidades de las PYMES y de la Educación Superior para aprovechar las oportunidades de la Industria 4.0.

A la fecha se cuenta con 183 grupos de personas capacitadas en estas tecnologías y de una diversidad de Universidades Públicas y Privadas, así como empresas de la talla de Ford, Aam, Gkn, Coficab León, Michelin México Services, Hella, P&G, Ryobi, Hybrid Manufacturing And Engineering, Srg Global México, Cie Celaya, Aximus Sa De Cvk, Tekfor Mexico, y Cifunsa.

*** La 17a edición de la Cumbre de Negocios Business Summit 2019, contará con la participación de líderes empresariales, académicos e inversionistas de México, Estados Unidos, España, Brasil, Corea, China, entre otras naciones, del 20 al 22 de octubre en Cancún.

Entre los ponentes confirmados se encuentran Simón Pedro Barceló, del Grupo Barceló; Andrés Ovidio de Logitravel, y Rafael Gallegos, de la Confederación Española de Agencias de Viaje. Asistirán también Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo; Francisco Cervantes, presidente de la Concamin; Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, y Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Acudirán representantes de las firmas Nestlé, Novartis, Toyota y Huawei, entre otras; así como directivos de instituciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América. El anfitrión será el gobernador Carlos Joaquín, quien destacó que Quintana Roo es el primer captador de inversiones extranjeras en el sector turístico en México.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: La multinacional Unilever, que en México lidera Reginaldo Ecclissato, que maneja las marcas de Axe, Sedal y los helados Holanda, mayonesas y otros condimentos Hellmann’s, aerosoles Rexona, han avanzado de forma significativa su impacto ecológico.

De 2008 a la fecha, disminuyeron 52% las emisiones de carbono y 44% la extracción de agua. En México, Ecclissato busca reducir el consumo de agua y en la totalidad los residuos que se destinaban a relleno sanitario, algunos de los cuales son reutilizables.

