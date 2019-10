Ángel Gabriel se lanza como cantante y quiere superar a su mamá, Gloria Trevi

Claudia Arellano

Unidos por la sangre, el amor y las experiencias, ahora Gloria Trevi y Ángel Gabriel compartirán algo más que la familiaridad, pues ahora que el hijo de la intérprete de “Pelo Suelto”, iniciará su propio camino musical, el joven compartirá su música con su mamá. De lo anterior y más hablaron en rueda de prensa madre e hijo quienes dieron muestra de unidad a los medios de comunicación que los acompañaron en esta presentación.

Fue así que La Trevi acompañó a su hijo Ángel Gabriel en su presentación ante la prensa como solista, donde el chico de 17 años deleitó con su sencillo “Si te encuentro sola”, dando cátedra de carisma y talento, mismo que fue aplaudido por la prensa a quien de inmediato se ganó con sus ocurrencias y naturalidad, y entre muchas otras cosas también dio su opinión ante los encuentros que ha tenido Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía.

“Yo no puedo opinar respecto a otras relaciones de padres e hijos, en mi caso mi mamá es mi todo, la neta, la quiero demasiado; como artista es leyenda y como madre es la mejor madre que hay en todo el mundo, me da todo el apoyo, siempre me cuida y me da los consejos que necesito, debo decir que a veces soy terco, pero sé que siempre quiere lo mejor para mí y no puedo estar más agradecido con ella, ella es quien me inspira a muchas cosas y sé que hay muchas mamás que están solas y dan todo por los hijos”, dijo Ángel.

Ángel reconoció que aunque su vida no ha sido fácil tiene mucho que agradecer ya que eso le ha enseñado su mamá y es una de las mejores virtudes: la gratitud. Fue así que el joven quien naciera en una cárcel de Brasil en el año 2002, afirmo que no tiene nunca nada que reprochar a su mamá, por el contrario sabe que es una mujer valiosa y que ha sabido salir de situaciones muy dolorosas para una mujer, y en ese tenor le ha enseñado a respetar a él.

Por su parte Gloria Trevi dijo sentirse orgullosa de su hijo, y aunque sabe que siempre van a existir críticas por ser su hijo también eso mismo le hará tener reconocimiento, sin embargo, se ha encargado de decirle que debe trabajar duro por lo que en verdad quiera.

“Ángel no nació en cuna de oro, él nació en una situación muy difícil y vino a iluminar mi vida. Hay anécdotas muy lindas que algún día les iré contando, de sus primeros años de vida, y ustedes saben cómo él influyó en una opinión pública que estaba muy manipulada y cómo su llegada hizo que la gente viera más allá de lo que decían personas que me calumniaban”, dijo la cantante quien externo su admiración por todas las mujeres que son capaz de salir adelante con sus hijos pese a la crítica y situaciones adversas que la vida les presente.

Trevi quien se veía emocionada por el triunfo de su pequeño dijo: “Yo estoy aquí para que brinque, salte y vuele él solo. Yo soy una sombra para ti, pero una sombra que puede ser buena como la de un árbol protector o una sombra que puede ser obscuridad, y está en ti que aproveches esa sombra para algo bueno”, dijo, para finalmente darle una patada simbólica en el medio del espectáculo como de buena suerte.