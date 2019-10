Reconoce Senado labor de Monreal para sacar la revocación de mandato

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Para PAN, es proyecto autoritario

Xóchitl quiere volver a ser la mejor amiga de Sheinbaum

Todas las bancadas representadas en el Senado de la República, salvo la del PAN, le hicieron público reconocimiento al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, por finalmente haber cabildeado para sacar adelante la iniciativa de revocación de mandato y la consulta ciudadana, que, una vez aprobada, pasó a la Cámara de Diputados para su revisión.

Así lo hicieron Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano; Miguel Angel Mancera, del PRD; Miguel Angel Osorio Chong, del PRI, sin dejar de lado el coordinador del PVEM, Manuelito Velasco.

En su oportunidad, hasta Mauricio Kuri, líder de los blanquiazules en la Cámara Alta señaló: “reconocemos la apertura y generosidad de Morena para hablar, pero nuestro voto es en contra, pues no creemos en este gobierno”.

Aquí hay que destacar que a la hora de la votación, dos de los blanquiazules se fueron con Morena. Xóchitl Gálvez y Damián Zepeda. ¿Será que la ex funcionaria foxista se quiere volver a acercar al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador? Antes de ser senadora, Gálvez hizo todo para convertirse en la mejor amiga de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.

Durante la primera ronda de los posicionamientos, Monreal fue el último en el uso de la palabra y ante el pleno expresó que consensar y “amarrar” acuerdos ha sido un trabajo “exhaustivo y deben sentirse satisfechos, pues revisamos a fondo lo enviado por la Cámara de Diputados.

Antes no se modificaba nada y hoy hay avances notables: se modificaron los tres puntos que la oposición demandaba: que no fuera el día de la elección y hasta que se cumpla la mitad de su mandato podrá iniciar la recolección de firmas; que no fuera el mismo Presidente quien solicite la revocación, el titular del Ejecutivo no puede solicitar su propia revocación, lo solicita un número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral y tercero que lo organizará el Instituto Nacional Electoral, por su experiencia”.

Diversos analistas coinciden en señalar que lo que se aprobó ayer en la Cámara Alta, fue lo menos peor a lo que quería el presidente, como por ejemplo, que apareciera él como figura principal de este ejercicio.

Subieron a la tribuna no menos de 40 legisladores para fijar posturas y ampliar el debate. La opinión se dividió entre que la “revocación de mandato significa reelección”, en voz de la mayoría panista; mientras que para los morenistas, perredistas, movimiento ciudadano y demás fuerzas “la revocación de mandato es darle la oportunidad a la ciudadanía de participar directamente en las decisiones democráticas”.

Los panitas, que coordina en el senador Mauricio Kuri, no se dejaron intimidar porque el resto de las fracciones parlamentarias votaron a favor de esta iniciativa de revocación de mandato.

Así, mientras el primero hizo una radiografía exacta de la situación que vive México en manos de la llamada Cuarta Transformación, el senador Gustavo Enrique Madero se lanzó contra la “apalanadora” al señalar que “hay quienes creen que Morena y López Obrador, impulsan un proyecto democrático. Yo no y como yo, muchos otros estamos convencidos que este es un proyecto autoritario adicto a la concentración de poder en una sola persona, en un solo partido”.

La votación final fue de 98 votos a favor del dictamen; 22 en contra y una abstención y aunque ya se sabía con cierta anticipación, no dejó de causar sorpresa que Zepeda y Gálvez hubieran preferido votar con Morena y el resto de las bancadas, lo cual despertó una serie de suspicacias.

Así pues, este ejercicio se llevará a cabo en el primer trimestre del 2022 y el INE será el encargado del desarrollo de éste que además, para que sea válido, deberán participar 40% de los registrados en la lista nominal.

El coordinador del PRI en esa instancia legislativa, Miguel Osorio Chong explicó que se pusieron reglas para poder sacar adelante esta iniciativa; reglas contempladas en la Constitución “y no a capricho de un mandatario. En ningún lugar del mundo el mandatario busca la revocación de mandato, como lo quería Morena, se pusieron reglas, es para la ciudadanía y no para el gobernante en turno. No se habla de reelección, sino de ampliación del término”.

No obstante, el ex gobernador de Hidalgo alertó que si la revocación del mandato no se utiliza como se debe, se puede caer en ingobernabilidad; “es un riesgo, pero hay que correrlo”. ¿Será?

Municiones

*** Según se sabe, el PRI vive una muy difícil situación financiera, lo que ha derivado en que se dé el despido masivo de sus trabajadores, empezando por sus directores y jefes de áreas. Trascendió que a partir de esta quincena, a todos los directores de área y jefes de departamento les pidieron firmar su renuncia con fecha del 31 de octubre, bajo el pretexto de que no tienen dinero para liquidarlos, como obligaría la ley. También se les pidió su renuncia a varios trabajadores que llevan muchos años laborando en el otrora poderoso partido.

La intención es correr al 60 por ciento de la nómina, esto, por el endeudamiento del partido, que por cierto, se va incrementando, con diferentes bancos y sus proveedores. Lógicamente esta situación, ha sumergido al Revolucionario Institucional, en clima de insolvencia económica alarmante y pretende revertir esta problemática, con el adelgazamiento de su plantilla laboral.

*** Se ha despertado una gran expectación a nivel nacional e internacional, porque el próximo domingo 24 de noviembre a las diez de la noche por el Canal 7 de TV Azteca, iniciará el primer capítulo de la serie “Hernán”, realizada por Grupo Salinas a través de su productora, Dopamine, con estricto apego y rigor histórico, mediante un equipo de asesores encabezado por el historiador César Moheno, para brindar al televidente un producto de excelencia. En ocho capítulos, se cuenta la historia del conquistador de la Nueva España. “Hernán” está grabada en español, maya y náhuatl y recreada en lugares naturales. Con este proyecto, Ricardo Salinas Pliego y Grupo Salinas, ratifican su compromiso con la cultura, la memoria y el resguardo histórico de México.

*** En el debate de la revocación de mandato, realmente patético el papel de la senadora de Morena, Lucía Trasviña, que se lanzó a insultar a los legisladores que se opusieron y explicaron sus motivos. ¿Qué no habrá alguien que la calle?, siempre hace gala de una vulgaridad que raya en los límites.

