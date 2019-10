Y Monreal saca séptima reforma constitucional

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Finalmente y por 98 votos a favor, 22 en contra y una abstención el Pleno del Senado aprobó la Revocación de Mandato que será aplicable al Presidente de la República y a los 32 gobernadores del país.

Así a Ricardo Monreal le faltaron sólo 2 para sacar su séptima reforma Constitucional con 100 votos, en lo que va del primer año de la 64 Legislatura.

La Legislatura del régimen de la 4ta Transformación encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

Con ello el zacatecano Ricardo Monreal, coordinador de la mayoría de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política se construye como el principal rediseñador del nuevo Estado Mexicano.

Al final, y luego de 5 meses de negociaciones y debates internos, en su oficina, en el Pleno, en comisiones y mesas de restaurantes, de escuchar y razonas con los líderes de las otras fracciones, de platicar a fondo con los más sobresalientes miembros de los otros grupos y del suyo, Monreal trasladó todo eso a Palacio donde convenció a López Obrador de la conveniencia de ceder y modificar a radicalmente la iniciativa enviada por el Ejecutivo, y que ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados.

El resultado de esta amplia negociación fue que los únicos que no votaron a favor, fueron unos 22 de los 24 senadores de Acción Nacional, quienes desde siempre estuvieron en contra de esta reforma porque, afirman que sólo es un engaño de AMLO para intentar extender su mandato como ya lo hicieron en su momento Hugo Chávez y Maduro en Venezuela y Evo Morales en Bolivia.

Sólo 2 de ellos rompieron la línea general interna dictada desde la cúpula misma de Acción Nacional, para sumarse a la mayoría integrada por los legisladores de Morena, PRI, PRD, MC, PT, Verde y PES.

Durante su intervención en la ronda de exposiciones de las diferentes fracciones y que sumó a 36 legisladores en tribuna, Monreal les pidió a sus compañeros de cámara reconocer que la revocación de mandato y la consulta popular aprobados ayer, son dos de los instrumentos políticos por excelencia que tiene la ciudadanía para ejercer un derecho elemental.

Y, en respuesta a los señalamientos reiterados del PAN de que esta reforma sólo servirá para que AMLO extienda su mandato, dijo:

“… no se puede confundir la revocación de mandato con la ratificación de mandato”.

Y agregó:

“La revocación de mandato, que es el instrumento jurídico que estamos construyendo, quizás sea el más importante instrumento para la evaluación de quienes son electos popularmente, llámese alcalde, gobernador o incluso Presidente de la República.

“Me alegra que estemos llegando hasta este puerto porque era un anhelo, una aspiración de muchos mexicanos y mexicanas de plasmar en la Carta Magna esta indispensable figura jurídica constitucional denominada revocación de mandato. Incluso podría decir que llega tarde en México, siendo un país que ha presumido plena democracia desde décadas atrás, hoy llega tarde.

“Hoy en este dictamen se tienen avances notables siendo racionales políticamente, intelectualmente, ideológicamente, podríamos señalar que se señalaron los tres puntos que los grupos que actúan en la oposición demandaron”.

Y enumeró:

Primero. Que no fuera el día de la elección, era un punto irreductible, lo aceptamos. Ahora será una vez cumplidos los tres años del mandato del Presidente de la República, hasta en tanto no cumpla la mitad de su mandato podrá iniciar la solicitud de recabación de firmas para que con el 3 % se le pueda solicitar al órgano electoral la organización de la consulta para la revocación del mandato.

Segundo. Aceptamos en el grupo mayoritario que no fuera el Presidente de la República quien solicitara la revocación y, en efecto, me parece muy clara y muy explicable las razones que aquí se han esgrimido. No puede por ningún motivo el titular del Poder Ejecutivo Federal solicitar su propia revocación, estoy totalmente convencido atendiendo al derecho comparado en el mundo que este ejercicio ciudadano lo solicita un número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral; no lo solicita la autoridad, aunque sí hay una excepción, en el Ecuador quien solicita la revocación del alcalde es un consejo municipal, pero es la excepción en todos los demás, es la población un determinado porcentaje del padrón electoral quien lo solicita, como ahora lo estamos plasmando en esta Constitución.

Y, Tercero: aceptamos, que lo organizara el Instituto Nacional Electoral.

Es así que cuando en los años siguientes se organice una consulta popular para revocar el mandato de un Presidente o cualquier Gobernador, este paso sólo tendrá validez y será vinculatorio si lo pide el 10% de los inscritos en la lista nominal del INE después del tercer mes del tercer año del mandato del Gobernador o Presidente y siempre que en la Constulta participe más del 40% de la Lista Nominal.

El INE, dijo, es el órgano que cuenta con la mayor experiencia y credibilidad en estos procesos y con la mayor confianza. El INE será el único órgano con la posibilidad de que los actos puedan ser recurridos y revisados por el Tribunal Electoral.

Un paso esencial en este proceso, dijo Monreal, es que la reforma prevé que, en caso de darse la revocación de mandato del Presidente o de un Gobernador, no será nadie de sus gabinetes quienes sustituirán al revocado sino que lo sustituirá el presidente de la Cámara de Diputados federal o en caso de los estados, el presidente de la Cámara local.

Con ello se recupera, dijo el zacatecano, las facultades de control legislativo sobre el Ejecutivo y sobre el Judicial.

“No es una cosa menor”.

Concluyó al hacer un reconocimiento a los otros coordinadores – a Miguel Ángel Osorio Chong del PRI; Miguel Ángel Mancera del PRD; Dante Delgado de Movimiento Ciudadano; a Manuel Velasco del Verde Ecologista; a Geovanna Bañuelos del PT y a Sasil de León, del PS.

“También quiero expresarle mi reconocimiento al PAN. Tenemos diferencias y nos respetamos. Creo que ustedes están en una estrategia que consideran correcta, nosotros estamos intentando construir mayoría calificada, no sabemos si lo vamos a lograr hasta que el tablero nos indique si lo logramos.

“Pero también tenemos el derecho nosotros en el futuro de escoger a nuestros aliados para otros actos, así es de que al PAN tampoco le extrañe que nosotros busquemos alianzas con otros partidos en otras leyes, respetando su propia condición de partido opositor, porque lo importante es hablarnos con toda seriedad y con toda transparencia”.

En fin, una batalla más con resultados a favor del zacatecano.

¿Será que Monreal está construyendo desde su posición predominante en el Legislativo el Estado que quisiera encabezar a partir del 2024?

Ya se verá…

