Se va Romero Deschamps; lo releva su ex tesorero en el sindicato de Pemex

Tras más de 26 años de dirigencia

Tras más de 26 años de dirigencia, Carlos Romero Deschamps renunció a su cargo en la Secretaría General de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM); en su lugar quedará, de manera interina, Manuel Limón Hernández, secretario de actas y acuerdos del STPRM, quien también es diputado por el PRI.

La renuncia del controvertido líder se aceptó durante una reunión a puerta cerrada del Comité Ejecutivo Nacional y de los 36 secretarios seccionales del STPRM que duró poco más de dos horas.

Limón Hernández fue tesorero del sindicato entre 2007 y 2018, ocupará el cargo mientras se convocan elecciones para elegir a un nuevo dirigente, para lo cual se da un plazo de 90 días.

Manuel Limón Hernández nació en Veracruz el 10 de enero de 1946. Es diputado del PRI por representación proporcional, cargo que ocupa desde el 29 de agosto de 2018

Cuenta con escolaridad de bachillerato y es integrante de las comisiones de Energía y de Trabajo y Previsión Social en San Lázaro.

Confirma AMLO denuncias contra el ex líder petrolero

Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno presentó dos denuncias en contra Romero Deschamps ante la Fiscalía General de la República (FGR) relacionadas con los ingresos del político priísta.

“Hay dos denuncias que se enviaron a la Fiscalía General de la República, no es como sostienen que se congelaron cuentas, pero si se enviaron los denuncias a la fiscalía, que es la que se tiene la investigación de este asunto”.

Durante su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, López Obrador dijo que las investigaciones están relacionadas con los ingresos, obtención de recursos o avisos detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría Hacienda.

Aunque aseguró no tener problemas con nadie, el Presidente expresó que no acostumbra reunirse con líderes porque trata de ser cuidadoso, “pero me gusta más reunirme con la gente, me siento feliz con eso”.

El Presidente aseguró que el líder petrolero tampoco solicitó un encuentro con él.