Leonel García recibe múltiples certificaciones y continúa acumulando éxitos en su carrera

Tras una doble nominación a los Latin Grammy

El cantautor anuncia el arranque de su gira para el 29 de noviembre y un nuevo disco para el próximo año

Asael Grande

Actualmente Leonel García se encuentra nominado al Latin Grammy, dentro de las categorías: Mejor Canción Pop por “Bailar” y Mejor Álbum Cantautor por Amor Presente. El cantautor anunció en conferencia de prensa, el inicio de su nueva gira, nuevo EP y un próximo álbum.

Con casi 30 años de experiencia en la industria musical, Leonel García simplemente no para con los éxitos. El cantante, músico, compositor y productor recibía hace unas semanas la noticia de sus nominaciones al Latin Grammy y el día de hoy se da la noticia de las nuevas certificaciones obtenidas por el mexicano.

En conferencia de prensa y de la mano de su disquera, Leonel García, recibió un Disco de Platino por “Para Empezar”; Disco de Oro por “Bailar”, “Que Lloro” Ft. Carla Morrison, “Te Bese” Ft. María José, “Ella Es” y “Recuerdas”. Esta noticia viene a acompañar a una serie de proyectos que el artista está por emprender: “es muy padre lo que ha pasado, ha sido una carrera distinta, se desprende de Sin Bandera, realmente tiene otro origen, ha sido una pelea muy distinta, y por eso se sienten muy diferentes todos los logros del proyecto sólo. Es una celebración de la música; voy a ver materializado el año entrante, un proyecto que tengo ya de años, tratando de llevar a cabo, que es hacer un disco de música mexicana, y que ya está básicamente listo, tuve un primer acercamiento con Cielo Rojo, que ya la lanzamos este año, y el año que entra tendremos todo el material completo, y ha sido un trabajo muy bonito que me ha llevado a mi infancia, a mis raíces, a recordar de dónde vengo, de dónde viene mi amor por la música, y cómo podemos llevar la música mexicana hacia la zona de lo contemporáneo, estas canciones que son clásicas y que hemos escuchado muchas veces, con tríos, con mariachis, también puede tener un sonido distinto, y eso es lo que pronto voy a poder presentar”, dijo Leonel.

Después de más de 150 shows con 4LatiDos, Leonel está afinando los detalles de lo que será su Amor Presente Tour una gira latinoamericana que iniciará su viaje este próximo 29 de noviembre en El Foro, en Tijuana. Show al que le seguirán visitas (con fechas por confirmar) a Monterrey, Guadalajara, Mérida, Puebla, Pachuca, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Perú y EE.UU.

En su nuevo show el mexicano ha preparado un íntimo encuentro con el público a través de la revisión de su historia musical como compositor: Leonel García en su estado más puro, compartiendo no sólo sus éxitos como solista sino aquellos que ha escrito para diversos artistas. Esto mientras concluye su participación en 4Latidos (nominado a las Lunas del Auditorio Nacional en la categoría de Balada) que aún tiene varios shows pendientes, entre los que se incluyen un magno regreso a la Arena Ciudad de México para febrero del 2020.

“Siempre he tratado de entenderme a mí mismo, me visualizo como un cantautor, los artistas que más me mueven, son los cantautores, es un personaje que logra crear un mundo muy personal a través de sus canciones y estilo de escribir, pero también muchos cantautores logran una personalidad sonora”, finalizó Leonel, quien, si no le bastara el intenso trabajo de los shows en vivo, también anuncia que a los dieciocho álbumes (de estudio y en vivo) que ha lanzado a lo largo de su carrera va a sumar dos nuevos materiales: El primero de ellos partirá de lo que será el tercer sencillo de Amor Presente, que entre sus 12 temas inéditos incluía “Todas Juntas”, un tema junto a Vicente García que ahora tendrá un propio EP con interesantes versiones alternas.

Además de esto Leonel lanzará un nuevo álbum, independiente de la trilogía iniciada con Amor Futuro. Un proyecto que se dio a conocer a inicios del mes pasado con el estreno de “Cielo Rojo”, una distinguida reinterpretación del clásico mexicano que destacó por sus conmovedores arreglos.