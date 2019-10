Romero Deschamps se va sin castigo

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Ocurra lo que ocurra, aún en el día más borrascoso, las horas y el tiempo pasan

William Shakespeare, 1564-1616; autor teatral inglés

Una trama telegrafiada en la Cuarta Transformación. “Larga vida al romerismo en Pemex”. El Sindicato Petrolero, ancestralmente, es un bastión de mucho poder, pero muchísimo dinero. Pemex, desde ahí y desde sus entrañas burocráticas, ha sido saqueado reiteradamente por políticos de altos niveles a través de los sexenios, así como por los líderes sindicales.

La historia de la vida sindical en la vida de un Pemex expropiado, es de corrupción generalizada. El saqueo desde finales del sexenio de Lázaro Cárdenas fue inaudito e inmisericorde. ¿Terminará el saqueo sindical y de la alta burocracia en Pemex con la 4T?

Por el momento, se terminó con la hegemonía del dirigente sindical de 76 años de edad, Carlos Romero Deschamps, quien desde hace 26 años saqueo las arcas sindicales y recibió miles de millones de pesos de la empresa, para mantener controlados a los más de 100 mil trabajadores de la paraestatal.

La estrategia contra Romero Deschamps, es simular a la de Medina Mora. El Gobierno Federal presentó dos denuncias conta el dirigente petrolero. ¿Podría seguir los mismos pasos que el ministro de la Corte? Esto significaría que sólo deja el puesto, deja un incondicional como interino, como el caso de Manuel Limón Hernández, diputado priista, muy cercano a Carlos y evitar una cascada de denuncias por desvío de dinero dentro de la organización sindical, que fue brutal. Los abusos dentro de la estructura sindical van desde acoso sexual a trabajadoras, hasta el saqueo de los fondos de vivienda propiedad de los rabajadores. Se estima que lo robado en esa agrupación de trabajadores, supera los ¡15 mil millones de dólares!

Un mundo de dinero, que no sólo salió el país, sino que se sacaba en efectivo en aviones privados; sí de la propiedad del dirigente sindical y su familia. Ahora, Limón Hernández es un personaje, que de acuerdo a estatutos debe estar en la dirigencia sólo 30 días hábiles, o sea mes y medio y citar de inmediato a elecciones. Por el momento hay un amparo para el reconocimiento de toma de nota de la Secretaría de Trabajo, de otro trabajador de Pemex, quien reunió asambleas seccionales y cumplió con todos los requisitos. Al amparo de Romero Deschamps, ha hecho su carrera sindical. Es secretario de Actas y Acuerdos de la organización y siempre respondió a las órdenes de Carlos.

Con la designación de Limón, se violentaron los Estatutos sindicales. El que debería haber sido el secretario General Interino es e secretario del Interior, Fernando Navarrete Pérez, conocido entre los trabajadores como “El Enano”. Sin embargo, todo hace indicar que es la carta para que el carlismo se mantenga como estirpe sindical.

Se trata del abogado Rubén Choreño quien es independiente del grupo de Romero y de alguna manera no estaría alineado al grupo que ha controlado al STPRM. Esta podría ser la carta oculta de la 4T.

Este teledramón sindical, no termina y el diputado priista Limón Hernández, no será el dirigente definitivo, sino un interino, si es que se cumple con la ley. Poderosos Caballeros: Esta sí que es una acusación muy grave de uno de los altos directivos del sector empresarial. De acuerdo a Juan Carlos Pérez Góngora, vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la Concanaco, aseguró que el Presidente López Obrador les aseguró, a los empresarios, en una reunión que sostuvo con integrantes del CCE y Confederaciones el pasado 7 de octubre, que no criminalizarían a los contribuyentes, sino que perseguirían a los factureros y evasores fiscales. “Esto no fue verdad”, dijo. Con la aprobación, en la Cámara de Diputados, del Dictamen de Reforma que tipifica la defraudación fiscal como delincuencia organizada, representa terrorismo y acoso fiscal. En una misiva que Pérez Góngora enviara a AMLO (el martes 15) le dice que con esta medida, hasta una ama de casa que pague un servicio y le den una factura apócrifa, estaría en el supuesto del delito y alcanzaría mínimo 2 años de cárcel aún y cuando no le dé efectos fiscales al documento (artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación propuesto). Por ello piden al líder del Ejecutivo que haga las correcciones pertinentes y rectifique este gravísimo error. *** El Gobierno del Estado de Yucatán, que encabeza Mauricio Vila, fue evaluado por Moody’s, con excelente calificación debido a que la administración presenta una “adecuada posición de liquidez en comparación con otros pares mexicanos”. A pesar de los recortes federales, la economía del Estado se mantiene sólida, ya que se ha logrado hacer más con menos, atrayendo inversiones y generando más y mejores empleos para los yucatecos. *** Las cifras de la industria de la construcción no han sido nada buenos, de acuerdo con el Inegi, para julio pasado registró la peor caída en términos anuales en 18 años. La baja de este sector fue de 9.1% anual, la peor bajada desde 2001, año en que la caída fue de 10.1%. Con esto, la industria acumula seis meses seguidos de desplome. Este sector es el motor del empleo y, por ende, de la economía. No hay que perder de vista que una caída en ese sector se afecta la vida de los que menos tienen, los albañiles y toda la cadena de producción. Impulsar ese sector es la llave para mejorar el bienestar de los mexicanos. *** Con la Miscelánea Fiscal, la SHCP estima recaudar por lo menos 30 mil millones de pesos adicionales. Sin embargo, el subsecretario de Hacienda, Yorio González, se ve muy optimista y asegura que “podría ser más, pero es un estimado y nos sentimos cómodos”. El gobierno federal estima aplicar el IVA y el ISR, que son impuestos que ya existen, pero se modificarán para aplicarla a la importación. El IVA por la importación y el ISR de rentas que generan individuos por el uso de la plataforma. Por otra parte, Yorio González admitió que la falta de ratificación del T-MEC por el Congreso estadounidense, pone en riesgo la economía en México. El posible juicio contra el presidente Donald Trump (impeachment) y el proceso electoral en la Unión Americana, son factores que generan incertidumbre en el país. *** El municipio de Río Grande, Zacatecas, recibió 50 millones de pesos que invertirá Conemex, lo que tendrá una generación de 160 empleos directos e indirectos. Dará esa empresa funciones gratuitas para niños que no puedan tener acceso a las funciones, así como otras benéficas en favor del sistema DIF estatal y municipal.

Responsabilidad Social Corporativa: En 2025 podría haber hasta 12,000 millones de toneladas de basura plástica en vertederos o en el medio ambiente de todo el planeta, según Science Magazine. Por ello, Burguer King quiere contribuir en disminuir el impacto del plástico contra el planeta. La cadena de restaurantes de comida rápida anunció que dejará de dar juguetes a los niños al comprar alimentos en sus establecimientos. Y no sólo eso, pues también lanzará un plan para que los padres puedan devolver los juguetes que hayan recibido de Burguer King. El propósito es ayudar a reducir el consumo de plástico y así contribuir a preservar el planeta. Con esta iniciativa la empresa podría ahorrar hasta 320 toneladas de plástico al año solamente en los restaurantes de Gran Bretaña. En México, esta práctica no se implementará en el corto plazo. Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en “Víctor Sánchez Baños en MVS”.

