Hace tres décadas, Yuri fue la madrina

Maxine Woodside, “La reina de la radio”, festejó con todo su equipo de Grupo Fórmula, ser la precursora en dar su opinión sobre los espectáculos en México

Maxine Woodside, mejor conocida como la “Reina de la Radio”, festejó 30 años al aire de la transmisión en vivo del programa “Todo para la Mujer”, junto con todo su equipo de trabajo y con la presencia de o estrellas que estuvieron conduciendo en la mesa de información como Silvia Pinal, Lucía Méndez, y Eduardo Yáñez: “treinta años de triunfar, lo difícil no es llegar, sino perdurar, y Maxine se ha sostenido siempre como una gran estrella en la radio, y me dio mucho gusto que me haya invitado como madrina, existe una gran estimación, a ella la conozco desde hace mucho tiempo, desde que comencé mi carrera, entonces, estoy muy feliz de estar aquí en el fiestón”, dijo Lucía Méndez, en entrevista con DIARIO IMAGEN.

“Todo para la mujer”, de Grupo Fórmula, con Maxine Woodside, llega a los 30 años de transmisiones ininterrumpidas en la misma cadena radiofónica, cosa que no es nada fácil. La constancia y la disciplina han hecho la diferencia todo este tiempo. Maxine fue la primera en hacer una emisión de espectáculos, en la que no sólo se reseñaron eventos, también se dieron opiniones de los artistas y de su trabajo. Al principio les fue muy difícil aceptarlo, ya que estaban acostumbrados a las alabanzas, y cuando empezó la crítica de espectáculos, no lo aceptaron: “treinta años se dice fácil, para nosotros lo más importante es el público, todos los días para el público, informar, realmente son años de entrega, gracias por colaborar en nuestras carreras, y ya hiciste historia”, fueron las palabras que la primera actriz, Silvia Pinal, dedicó a Maxine Woodside, quien invitó a la primera actriz como madrina de honor para festejar sus tres décadas de estar al aire en radio.

Por su parte, Lucía Méndez dedicó también unas palabras a Woodside: “las trayectorias son lo que importa, y Silvia Pinal, como Maxine, siempre están sostenidas en un primer nivel, han trabajado por el público, son treinta años de entrega de Maxine, te felicito, gracias por el apoyo a todos, nos has apoyado en nuestras carreras, y ya hiciste historia”.

A lo largo de los años, en el programa se ha establecido una relación de respeto entre los actores y la producción; han estado presentes los más y los menos famosos, y Woodside siempre se ha preocupado por impulsar el teatro y brindar un espacio a quienes inician. Maxine tiene un estilo desenfadado y es una gran moderadora, nos ha enseñado que siempre debemos ser objetivos y si un día cometemos un error, debemos reconocerlo y seguir adelante: “este programa no saldría al aire sin todo el equipo que lo conforma, muchas gracias a todos por venir a festejar con nosotros cada año, compartir con nosotros, gracias a Radio Fórmula que me ha tenido aquí durante treinta años”.

Hace treinta años, Yuri fue la madrina, estuvo presente en la primera emisión de Todo para la Mujer, y año con año su carrera sigue vigente. La relación entre artista y periodista tiene su chiste y creo que en Todo para la mujer se ha logrado. El programa tiene el peso y la trascendencia para que todos los artistas quieran ser parte, acuden a anunciar sus proyectos y a platicar con gusto de otros temas.

Siempre hay una gran respuesta, no podría mencionar a todos, pero han estado desde Ricky Martin, Luis Miguel y Salma Hayek sentados en nuestra cabina: también Pepe Aguilar, Emmanuel, Silvia Pinal, Celia Cruz, Libertad Lamarque, Marga López, Jaqueline Andere y muchos más. En “Todo para la Mujer” colaboran Ana María Alvarado, Héctor Carrillo, Mario Discua, Marco Antonio Silva, René Gómez, Minerva Rueda, entre otros.