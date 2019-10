Buscarán sindicalizar a las sexoservidoras

José Luis Montañez

La recién nombrada secretaria general del Sindicato de Equidad e Integración Nacional afirma que buscará que tengan derecho a lo básico

Insólito y polémico, por primera vez en la historia, al menos de México, se anunció que se buscará, que así como las trabajadoras domésticas y de otros sectores, también las sexoservidoras del estado puedan acceder a derechos y obligaciones, lo anterior según pueda crearse un sindicato que agruparía a este sector. Al menos así lo solicitó la recién nombrada secretaria general del Sindicato de Equidad e Integración Nacional (Sein), Susana Hurtado Vallejo.

En el marco de su toma de protesta, del Sein-Quintana Roo, recordó que gracias a las reformas para modernizar la Ley Federal del Trabajo se podrá democratizar a los sindicatos y lograr una relación empresarial de respeto, que no existía según su óptica porque se formaban sindicatos “charros” y “blancos”.

Reveló que el sindicato que ahora preside tiene presencia en 23 de las 32 entidades y están incorporados a la Catem (Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México) que dirige Pedro Haces Barba.

Destacó que trabajan en los sectores de la construcción, transporte, turismo, sectores vulnerables, trabajadoras domésticas y, lo que llamó la atención, también para las trabajadoras sexuales; “Las trabajadoras sexuales que tengan su sindicato, que tengan derechos y obligaciones. Este es un tema muy amplio, no por ser trabajadoras sexuales significa que no tengan derechos, a cuántas se le han visto que terminan su vida postradas en una cama porque no tienen seguridad social, existen en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Chetumal; hay que darles cobijo como se les da a las empleadas domésticas”, concluyó. Ahora habría que esperar a que su solicitud sea escuchada.

Hurtado Vallejo indicó que se buscará que obtengan lo básico, como prestaciones, seguridad social e incluso derecho a un aguinaldo.

Finalmente, adelantó lo que viene en este sindicato, pues se tomó protesta a las carteras del Comité Directivo Estatal, posteriormente siguen los municipales, donde se contará con una oficina para poder aglutinar a los trabajadores.

Alarmante: Semáforo Delictivo “tiñe de rojo” a Q. Roo

El organismo Semáforo Delictivo presentó un informe sobre los índices de inseguridad que permean al país en los primeros 8 meses de este año. Quintana Roo en esta estadística aparece como foco rojo, mientras que Yucatán se ubica como el estado más seguro.

Los colores verde y amarillo cada vez son menos en el territorio mexicano, y Quintana Roo figura como uno de los tres estados de la Península, más conflictivos, pues a diferencia de Campeche y Yucatán, los focos rojos se mantienen encendidos y sin una aparente solución.

Semáforo Delictivo es un proyecto social ciudadano, cuyo propósito esencial es promover la paz en México. Sus estadísticas las ofrece cada mes y están fundamentadas en las denuncias de los ciudadanos de las 32 entidades del país.

Santiago Roel Rodríguez, fundador y director del organismo civil desde abril de 2014, refiere que lo que se busca con el ejercicio de recopilación de datos es promover un buen gobierno por medio de la presión ciudadana, que debe ser organizada e informada.

La metodología de este sistema es calificar con luces verde, amarilla y roja a cada demarcación del país. Según el director de la organización civil el rojo significa: “Por arriba de la media histórica. La estrategia no es correcta, debemos replantearla”. El amarillo o ámbar: “Entre la media y la meta. Es una reducción, es positiva aunque podemos lograr más. Quizá algunas estrategias funcionan y otras no, o quizá debemos seguir insistiendo y observar la tendencia”, y verde: “Dentro de la meta de reducción de un 25%. La estrategia es la correcta, debemos continuarla y reforzarla”.

Mientras que las 11 infracciones o delitos que toman en consideración para esta medición son: homicidio, secuestro, extorsión, narcomenudeo, robo a vehículos, robo a casa, robo a negocios, lesionados, violación, violencia intrafamiliar y feminicidio.

El estado no avanza en materia de seguridad

Bajo el anterior esquema, Semáforo Delictivo plantea a Quintana Roo como “un auto varado”, detenido en el tránsito o dinámica nacional. El estado suma 11 luces rojas, es decir alerta en todas las clasificaciones que toma en consideración el organismo para emitir los resultados. El estado peninsular, incluso, supera a otras entidades con mala reputación en el tema de la delincuencia, como lo son el Estado de México y Puebla, que suman 10 luces rojas y dos ámbar, respectivamente.

Esto significa que durante agosto, Quintana Roo se encendió en rojo por 64 homicidios, dos secuestros, 21 extorsiones y 76 denuncias de narcomenudeo. También, 254 robos de vehículos, 309 a casas y 636 a negocios. En tanto que se contabilizaron 230 hechos de lesiones, 20 de violación, 423 de violencia familiar y cuatro feminicidios.

Campeche, por su parte, tiene cuatro focos en verde (secuestro, extorsión), lesiones y violencia familiar) y siete rojos (homicidio, narcomenudeo, robos a vehículos, casa y negocios; violación y feminicidio). Lo cual equivale a 12 homicidios, una extorsión, 11 denuncias de narcomenudeo, 55 robos a vehículo, 15 robos a casa y 16 a negocios. Se incluyen cuatro hechos por lesiones, 22 de violación, dos de violencia familiar y un feminicidio.

Yucatán en tanto tiene siete luces verdes (homicidio, secuestro, extorsión, lesiones, violaciones, violencia familiar y feminicidio); dos amarillas (robos a casa, y a negocios) y dos rojas (narcomenudeo y robo a vehículos). De manera desglosada tuvo 119 robos a casas y 24 a negocios; 22 querellas por lesiones, nueve violaciones y 95 casos de violencia familiar. No hay registros de feminicidios.

A nivel nacional el recuento es de 2,484 homicidios; 102 secuestros; 787 extorsiones; 6,518 casos de narcomenudeo; 15,007 robos a vehículos. En tanto se contaron 7,158 robos a casa, y 9,305 a negocios. Mientras que 13,232 carpetas de investigación fueron abiertas por lesiones; 1,487 por violación; 18,604 por violencia intrafamiliar y 88 feminicidios.

Cinismo en la elección interna de Morena-Q. Roo

Muchos lo han insinuado, otros tantos se han atrevido a asegurarlo, y por supuesto también hay muchos que lo niegan, pero como dirían por ahí “lo que se ve no se pregunta” y tal parece ser que Morena se ha dividido a un grado tal que se derrumba, tan es así que el ahora Presidente de México, que llegara a su cargo de la mano del partido, dicen, desaprueba muchas de las situaciones que se han dado al interior del partido.

Ahora fue en Quintana Roo, donde Morena dio de que hablar, pues al realizarse sus elecciones internas, morenistas denunciaron en redes sociales diversas irregularidades cometidas, incluso algunos ya alistan procedimientos de impugnación para desconocer a los que resultaron electos como consejeros estatales.

Erick Sánchez Córdoba, militante del partido denunció la situación que se vivió el sábado en el estado, al señalar que fue un descaro total la compra de votos y voluntades; afirma que hubo un fraude y en consecuencia un total cinismo de parte de todos los que ganaron; “todos le entraron al fraude” afirmó. Aseguró que se tendrán que hacer las impugnaciones necesarias para transparentar la elección, sobre todo por la participación de funcionarios públicos y las diputadas locales del Congreso de Quintana Roo, como Fernanda Trejo y Reyna Durán, en una clara violación a la convocatoria, según los estatutos y la ley.

Aseguran que AMLO desaprueba lo sucedido

El también fundador de morena, Juan Ríos, destacó que fue una jornada sucia y que muy al estilo PRI, la compra de votos, acarreos y coacción del voto, se dio de manera descarada. Asegura que muchas personas infiltradas se apoderaron de la elección y fue un descaro total de las diputadas Fernanda Trejo, Reyna Duran y la misma senadora Marybel Villegas “Nosotros vamos a impugnar esta elección porque tenemos evidencias de una serie de irregularidades cometidas a las que se prestaron y más porque fueron orquestadas por las diputadas Fernanda Trejo Reyna Durán y Marybel Villegas, por lo que primero vamos a impugnar las sedes en donde se realizaron las votaciones para saber quién las decidió, luego serán la cuestión de las listas donde hubo muchas personas infiltradas de los que ya mencioné y por último la compra y acarreo de votos de personas que se dieron en la votación dejando fuera los verdaderos morenistas, estas acciones las desaprueba el presidente”, puntualizó.

Por su parte, Héctor Ortega también fundador del partido dijo que la elección fue un cochinero y un descaro total por parte de las legisladoras, “fue una desorganización bien organizada, nos apachurraron en las filas para votar, les valía madres, nadie ponía orden, mucha gente militantes activos mejor se iban porque era tal la desorganización, los apachurrones las mentadas de madres, los codazos organizados bien para que fuera así, fue un caos bien organizado, para beneficiar sus intereses de las diputadas, tenemos prueba de ello, de que las diputadas locales que operaron en la elección y poco les importó las leyes”.