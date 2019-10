Coaches de “La Voz Kids”, recuerdan sus inicios con los participantes

Fue la emisión más vista del prime time dominical, superando a su más cercano competidor por 114%

Los encargados de calificar al talento comentaron acerca de lo difícil que es decir “no” a un pequeño participante

Claudia Arellano

Con nostalgia fue como Lucero recordó su infancia como pequeña artista, esto, tras presentar “La Voz Kids”, que con gran éxito se estrenó por Las Estrellas. Durante la presentación de la temporada final, Lucero y Carlos Rivera revelaron que es difícil decir a un niño que no avanza en el concurso, ya que saben por experiencia lo que se siente.

Por su parte el productor Miguel Ángel Fox comentó que hasta el momento su producto es la mejor versión latina de La Voz, y aunque el estilo ha sido muy similar en otras empresas, la calidad de la emisión no se compara y la prueba de ello son los ratings.

Lucero, con una sólida trayectoria reconoció que ser un niño artista es complicado pero muy satisfactorio ya que si se es constante la recompensa puede ser muy apremiada. “Me encanta la autenticidad de este programa, me recordó tantas cosas de mis inicios y claro que me identifica, en algún momento yo me sentía así como una niña, pero no había una ventana como esta”, dijo.

Asimismo Lucero expresó que antes no existían este tipo de oportunidades ya que el campo era más pequeño, por eso indica a los pequeños concursantes que aprovechen esta plataforma que les otorga la empresa. “La competencia siempre es fuerte, que nunca dejen de soñar y de hacer lo que a ellos les gusta hacer con el corazón”, dijo la cantante en la presentación del show”, afirmo.

Mientras tanto, Carlos Rivera dijo que él fue reconocido gracias a su participación en el reality show que lanzó su carrera: “La Academia”, tenía mucho que decir a los niños con referencia a realizar una competencia sana. “En La Voz pasada, cuando yo veía a los participantes empatizaba muchísimo con sus emociones. Cuando haz participado en algo así sabes que hay mucho en juego porque tal vez para algunos es la última oportunidad de poder figurar en el medio y tratas de dar todo, entonces un no te pega profundo”, afirmó Carlos.

Miguel Ángel Fox, afirmó que todo producto tiene un ciclo y agradece el apoyo del público a estas ediciones de “La Voz”, quien lleva como co conductora de la edición a Olivia Peralta en esta última temporada de “La Voz Kids” cuya final será en vivo el 22 de diciembre.

Estreno de La Voz Kids dominó prime time dominical

*** Registró en su primera emisión una audiencia de más de 8.8 millones de personas

La nueva edición de La Voz Kids dominó la programación dominical en TV abierta, al registrar en su primera emisión una audiencia de más de 8.8 millones de personas.

De acuerdo con datos de Nielsen IBOPE México, el estreno de La Voz Kids, transmitido el domingo por las estrellas, fue la emisión más vista del prime time dominical, superando a su más cercano competidor por 114%*.

La Voz Kids es un talent show en el que compiten pequeños de entre 7 y 14 años de edad, para demostrar que son la mejor voz infantil de México.

La nueva edición de La Voz Kids, se realiza con la conducción de Yuri y su panel de coaches está integrado por Lucero, Carlos Rivera y el cantante español Melendi.

La Voz Kids se transmite los domingos, a las 20:30 horas, por Las Estrellas.

*Datos en Reach (alcance) de Nielsen IBOPE México, a nivel nacional. Número de

personas que sintonizan al menos un minuto la emisión.

**Canales considerados: las estrellas y Azteca Uno.

La nueva edición de La Voz Kids, se realiza con la conducción de Yuri y su panel de coaches está integrado por Lucero, Carlos Rivera y el cantante español Melendi.