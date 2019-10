El cantante Axel Muñiz se reinventa con “Like That”

Se presenta el 8 de diciembre en el Lunario

El cantante presenta el primer sencillo de lo que sería un nuevo ciclo con un próximo disco

Arturo Arellano

Axel Muñiz se dio a conocer hace algunos años por seguirle los pasos a su padre Jorge “Coque” Muñiz y su abuelo, Marco Antonio Muñiz, dentro de la música, inicialmente dentro del mismo género romántico y balada, no obstante, ahora el joven se reinventa y busca consolidar su camino con un estilo propio que lo ha llevado a experimentar con la música pop, electrónica y hasta urbana, con lo que hoy presenta su nuevo corte titulado “Like Tthat” en complicidad con las jóvenes españolas de Sweet California.

En entrevista con DIARIOIMAGEN, el joven cantante declaró que “ha sido una gran aventura este nuevo ciclo, que arrancó con una canción fresca y movida junto a las chicas de Sweet California. Ellas son de España y se dio la colaboración gracias a Warner Music, honestamente estoy muy contento, me encanta como cantan y cómo quedo la canción, al final pusieron parte de la autoría y la gente ha respondido muy bien. Es una canción que tiene un beat rico, fresco, para bailar, habla de pasarla bien, no importa en qué condiciones te encuentres, no perderle el gusto al a vida”.

Reconoce que en este nuevo andar ha gustado mucho ir experimentando con ritmos distintos y sonidos diferentes, mis bases están en el pop, pero siempre estaré preocupado por estar innovando. Escuchando diferentes propuestas, en diferentes géneros, no me gusta quedarme en una sola cosa no quiero estancarme, así que en adelante mi camino será ese, el de ir descubriendo y redescubriendo sonidos”.

La canción, dice, “seguramente formará parte de un disco que lanzaré más adelante a principios del próximo año. Mientras tanto, habrá más sencillos, en los que cien por ciento le voy a cantar al amor, porque es un tema que sirve para todo, desde los buenos amores, hasta los malos momentos. Mi manera de expresarme siempre ha sido la música, de modo que no hay mejor manera de desahogarme que cantando y componiendo”

Adelantó que el 8 de diciembre se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional en compañía de Alex Hoyer; “Sigue una gira, me presentaré en el Lunario la lado de una gran amigo que es Alex Hoyer, creo que nos hemos entendido muy bien y nuestros públicos estarán muy a gusto juntos. Les tenemos preparadas muchas sorpresas. Por supuesto que cada quien tendrá su momento en el escenario, pero además no descartamos hacer algo juntos”. En el tenor de las presentaciones agrega “Seguimos con la gira de ‘Sigue a tu manera’ que se desprende del programa argentino en el que participe y con el que acabamos de hacer trece conciertos en Luna Park con llenos totales. La verdad me ha ido bien, me han tratado increíble, la gente es linda, les ha gustado el trabajo que hacemos en la serie”.

Finalmente, nos cuenta que “Mi familia me apoya mucho, he tenido oportunidad de compartir el escenario con mi abuelo y mi padre, ahora me doy cuenta de que les he aprendido mucho, me dicen que hay que poner atención y aprender a interpretar. Hay que entender lo que se canta para poder transmitir lo que se siente al público”.