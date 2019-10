Exculpa Fiscalía General a AMLO

Desde el portal

Ángel Soriano

El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, exculpó al presidente Andrés Manuel López Obrador de lo ocurrido el jueves 17 durante la captura y liberación de Ovidio Guzmán López y del caos que vivió Culiacán, al señalar que hay instituciones, funcionarios y personas encargadas de ese rubro y no es responsabilidad del Presidente.

El mismo tabasqueño al salir de Palacio Nacional para iniciar una gira por Oaxaca, dijo que el Gabinete de Seguridad analizaba la situación en la capital sinaloense y que éste informaría de los hechos esa misma noche y a la mañana siguiente, lo cual ocurrió en medio de contradicciones en los jefes policiacos que reconocieron improvisación, falta de planeación y precipitación en la ejecución de la frustrada captura con fines de extradición de Ovidio.

Ante la denuncia del PAN por la posible comisión de delitos en contra del presidente AMLO y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, el mismo tabasqueño se mostró dispuesto a acudir a la Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos, reiterando su política de evitar el uso de la fuerza, la confrontación y de apagar el fuego con el fuego para salvar vidas.

Gertz Manera reiteró que se hará una investigación puntual sobre lo ocurrido la tarde del jueves 17 en Culiacán para deslindar responsabilidades en las corporaciones policiacas de los tres niveles, el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina, para evitar que este caso se convierta en otro Ayotzinapa y el pueblo de México sepa realmente que ocurrió. Eso espera la sociedad.

Turbulencias

Frenan flujo de armas a México

La embajada de Estados Unidos en México informó de la implementación del operativo “Frozen” que tiene como propósito frenar el ingreso ilegal de armas de EU a México, luego de una reunión entre el Gabinete de Seguridad y el canciller Marcelo Ebrard con el embajador Chistopher Landau, quien, a su vez, dijo en Cancún durante la Cumbre de Negocios que el presidente Donald Trump está preocupado por lo que ocurre en México. El presidente estadunidense ha sostenido que no es posible controlar la venta de armas en su país porque la ley autoriza a sus ciudadanos a adquirirlas…Respecto a la modificación en la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), cuyo nuevo titular será Fadlala Akabani, en COPARMEX-CDMX creemos que sostendrá un diálogo efectivo y fluido con el sector empresarial para trabajar en pro del desarrollo económico como ya se realizaba desde FONDESO. Indicó el organismo capitalino…El presidente de la Comisión de Deporte, diputado Ernesto Vargas Contreras, afirmó que lamentablemente la cultura física está por debajo de su potencial por el compadrazgo, la asignación de puestos directos a personas sin capacidad y el presupuesto que se asigna a este sector. Durante el “Primer Foro de Análisis para generar la Agenda Legislativa del Deporte 2020-2030”, agregó que es alarmante olvidar a esta práctica, toda vez que es una de las herramientas de cohesión social, desarrollo de la autoestima y formación de mejores ciudadanos. Indicó que el rezago deportivo lleva décadas. “Al platicar con los atletas de élite me he dado cuenta que tienen miedo de decir lo que piensan, porque no existe justicia para ellos, por el contrario, a quienes levantan la voz se bloquea su carrera”. Ante esta situación, consideró necesario definir una agenda que garantice el desarrollo del deporte, a los atletas y los entrenadores, que lo único que desean es competir y representar al país. “No puede existir gobernabilidad, sin justicia… El gobernador Alejandro Murat y el Fiscal General de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Beltrán, entregaron Reconocimientos -en una ceremonia realizada en el Teatro Alcalá- a servidores públicos con motivo de la celebración del Día Nacional del Ministerio Público. El mandatario oaxaqueño reconoció la disminución de los hechos delictivos en la entidad y dijo que se trabaja todos los días por la seguridad y tranquilidad de los oaxaqueños. Hay gobernabilidad y crecimiento económico, precisó.

