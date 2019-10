La Toya Jackson, de visita en México para hablar de “Forever”

El único show avalado por la familia del Rey del Pop

Regresa al Centro Cultural Teatro 1, presentándose el viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de octubre, gracias a la mano de Alejandro Gou

La hermana del intérprete dijo que se trata de un espectáculo único que retrata la vida del inmortal artista

Claudia Arellano

Con el carisma que le caracteriza, llegó a México la cantante Toya Jackson, quien en rueda de prensa, habló acerca de “Forever. The best show about the King of Pop”, un espectáculo, único y avalado por la familia del interprete originario de Indiana y quien dejó de existir en 2009.

“El público mexicano es muy cálido y tener este espectáculo en México dejará ver mucho del trabajo de Michael, este montaje tiene que ver con la naturaleza, con la hermandad, con todo lo que fue importante para él, este show no tiene que ver nada con el de Las Vegas, son conceptos totalmente diferentes, en este hay bailarines, acróbatas y la música que hizo icono”, dijo La Toya.

La exmiembro de los Jackson Five señaló que este espectáculo es asombroso pues se cuidó con el más mínimo detalle la coreografía, los temas, el vestuario y todo lo que conforma una gran presentación, afirmó que sería “grandioso” y sobre todo algo para que las nuevas generaciones conozcan más de la leyenda del único Rey del Pop.

“Forever. The best show about the King of Pop”, regresa al Centro Cultural Teatro 1, presentándose el viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de octubre, gracias a la mano de Alejandro Gou, quien en rueda de prensa aseguró que en la actualidad no existe ningún artista que se pueda comparar con Michael Jackson, por lo cual este es un show para recordar al “Rey del pop”, y el mismo contará con la participación de más de 30 artistas en escena.

“Desde mi punto de vista no creo que exista alguien que se compare con Michael. Él hacía tantas cosas tan increíbles. Yo conocía más cosas de lo que hacía y le decía que las mostrara al público pero siempre dijo que no, dentro de todo su esplendor siempre conservaba la sencillez”, indicó La Toya.

Por su parte Alejandro Gou comentó que en gran medida este espectáculo tiene como objetivo que el mensaje de Michael Jackson pase a otras generaciones, por eso la convocatoria para el show está abierta a todo el público, ya que se trata de un evento familiar.

Cabe destacar que al final de la rueda de prensa a la hermana del bailarín, cantante y productor estuvo muy cerca de algunos seguidores que se encontraban entre los miembros de la prensa y en todo momento se mostró atenta y agradecida con el cariño que le siguen profesando a su consanguíneo.

Por último el productor teatral Alejandro Gou reiteró que no buscan imitar lo que fue el cantante sino homenajear y de la mejor forma a través de sus grandes éxitos y sus bailes.

