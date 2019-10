Todos querrán volver a “La Tierra de Nunca Jamás”

Se presenta todos los domingos a las 12:00 y 14:00 horas

La puesta en escena abrió las puertas a DIARIOIMAGEN para descubrir magia y fantasía

Claudia Arellano

“La Tierra de Nunca Jamás” llegó a la Ciudad de México, presentando todo su ingenio y talento con este increíble musical que llega para toda la familia presentando temporada en el Teatro Tepeyac, donde DIARIO IMAGEN fue ser testigo de esta increíble puesta que llega al corazón de chicos y grandes.

“Todos, alguna vez soñamos con volar con tener un amigo cerca que nos hiciera ir tras aventuras, pero también hemos sentido celos cuando algún amigo prefiere a otro, hemos cometido errores por amor, o lo que nos dicen es amor, tal como me ocurrió a mí en mi personaje, que siente celos por de Wendy. Esta obra deja un mensaje maravilloso a los niños”, dijo Selene Aguilar de Portugal, quien da vida a la tremenda Campanita.

Cabe destacar que gracias al arduo trabajo de los productores Gerardo Álvarez y Jardhel Barba, llega la nueva versión de este clásico musical el cual lleva por título “La Tierra de Nunca Jamás”, que después de una muy exitosa primera temporada en el Teatro Silvia Pinal, se presentará ahora durante tres meses en el Teatro Tepeyac, además, la pieza es una versión con letra y música original de Eliseo Santillán y Fernando Canek y la coreografía de Gerardo Álvarez y César Luna y la adaptación y dirección de Selene de Portugal, quien además, por ocasión especial dio vida a Campanita.

“La Tierra de Nunca Jamás” reúne un gran elenco encabezado por Ricardo Gaudi como Peter Pan y Beto Díaz como el Capitán Garfio, mientras que los roles femeninos corren por cuenta de Daniela Valim como Wendy, como Tigrilla, Sara Partida y Edwina Stein como Campanita, aunque para esta función Selene Aguilar realizó esta maravillosa interpretación.

La obra se presenta los domingos desde el pasado 22 de septiembre a las 12:00 y 14:00 horas en el Teatro Tepeyac que se encuentra en Calzada de Guadalupe 497, col. Estrella donde podrás vivir la sensación de volar y hacer posible todos tus sueños, reviviendo la mágica historia de J.M. Barrie, “Peter Pan”, en la cual un niño huérfano procedente de una tierra lejana invita a 3 hermanos a conocer un mundo en el que todo es posible.

Así entre arneses, escenografía, bailes, cantos y más fue que se presentó esta puesta, que reunió a padres con sus hijos y de lo cual en entrevista habló Sara Partida, quien interpreta a “Tigrilla”, la adorable chica que resulta ser el enlace de amistad entre Wendy y Campanita.

“Estaba muy nerviosa este fue mi debut con este personaje ya he hecho antes otros, pero estoy muy emocionada de tantas cosas que he vivido con esta obra, solo puedo invitar a los padres a que no dejen de asistir que sigan fomentado los sueños de sus pequeños a través de esto que hacemos con mucho amor”, dijo al término de la función la tierna actriz.

Por su parte previo a saltar al escenario Ricardo Gaudi comentó que trabajar cerca de los niños es una de las experiencias de mayor magia que ha vivido pues para él siempre los infantes han sido los más honestos. “Los niños se ríen cuando quieren, abuchean cuando hay que hacerlo, esto, es la verdadera magia del teatro, estamos muy conmovidos de que esta temporada en su primera fase allá tenido tal éxito, esperamos lo mismo ahora aquí en este hermoso escenario”, concluyó.