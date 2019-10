“El cáncer no me tira”: Memo del Bosque

Prepara los Premios Telehit, a realizarse el 19 de noviembre en el Foro Sol

El productor aseguró que sería ridículo rendirse, pues tiene hijos y una hermosa vida, además que su esposa Vica Andrade lo ha apoyado en todo momento

Claudia Arellano

Memo del Bosque ha destacado por sus múltiples trabajos en televisión, siempre activo, en los últimos meses ha desaparecido un poco de reflector, sin embargo, no ha parado en su labor y es por ello que nos habló en entrevista para DIARIO IMAGEN, acerca del Linfoma de Hodgkin en sistema linfático, que padece en este momento y al cual dice “le está dando batalla con todo”.

Fuerte y con entereza el productor Guillermo del Bosque enfrenta esta nueva lucha por su salud. “Sigo al frente de Telehit, quisiera que fuera al ritmo que acostumbro pero no, por ahora, trabajando desde casa, yo les pido que no le hagan caso a las noticias amarillistas de que estoy casi muerto, sigo trabajando, hago juntas, voy y vengo, y dando una dura batalla pero esto es mi vida”, dijo del Bosque.

Asimismo el productor aseguró que sería ridículo rendirse, pues tiene hijos y una hermosa vida, además que su esposa Vica Andrade lo ha apoyado en todo momento, incluso investigando sobre terapias alternativas que le han beneficiado a sobremanera. “Hemos probado de todo desde meditación, homeopatía, respiración holotrópica, pero sobre todo la meditación me ha ayudado mucho”, indicó.

Aseguró que aunque pone toda energía positiva en su tratamiento hay épocas que le han resultado muy complicadas, sobre todo porque el ánimo llega a decaer pero siempre llega a él una palabra de ánimo, que regularmente viene de los seres que ama, además, dijo que es una experiencia que le ha hecho parar y pensar en cosas que antes no pensaba.

“La fe en Dios, es lo que me mantiene de pie, tengo tres hijos pequeños y todavía no es momento; esto empezó en 2017, pensamos que ya había pasado todo de pronto aparecieron ahí algunas otras lesiones. El proceso no es nada sencillo, al aplicar la quimio mi energía comienza a bajar, hay incluso el plan de hacer un trasplante de médula, pero verán si esto es posible conforme vaya avanzando en el tratamiento”, concluyó.

En entrevista con DIARIOIMAGEN, Memo del Bosque habló acerca del Linfoma de Hodgkin en sistema linfático, que padece en este momento y al cual dice “le está dando batalla con todo. La fe en Dios, es lo que me mantiene de pie, tengo tres hijos pequeños y todavía no es momento”.