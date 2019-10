El golpe tepiteño

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Ahora que hemos visto los resultados de la operación en contra del grupo del narcotráfico de Tepito, pues entendemos que las condiciones en el país no son nada fáciles, tienen y gozan de una enorme protección de alto nivel tal como lo acaba de mostrar la jefa de gobierno y Omar García. Sin duda, no se han encontrado todos los túneles ni todas las vecindades ni los refugios que se operan en la zona, ahora, muchos de los financieros son los grandes contrabandistas ligados a los grupos coreanos y chinos que son los que comercializan las mercancías de contrabando, llegadas al país, junto a los necesarios precursores químicos para producir las drogas de diseño que se comercializan en la capital.

Tenemos que recordar que tal como señalaba Don Javier García Paniagua, padre de Omar García, la Ciudad de México, es como el corazón del país, y “cuando uno está enfermo del corazón pues no se puede desempañar como normalmente quisiera, no puede correr, no puede hacer esfuerzos, no puede dormir bien y ni siquiera puede hacer con tranquilidad el amor…”, pero además, es el reflejo de que lo que hay en la capital es lo que se puede manifestar en todo el país, así que hay que mantener bien el corazón del país.

Es curioso, cómo cuando hay una intención de colocar los equipos de confrontación en temas políticos, y ahora, la seguridad, deja de ser un tema ligado a la inteligencia y las operaciones reales en el campo y se convierten en temas políticos, de inmediato, comienzan a tratar de poner las espuelas para que se den las competencias, y así, se habla ya, por parte de algunos grupos políticos, de que Omar García es el sucesor en la Secretaría de Seguridad a nivel nacional, y la realidad es que, Omar, no anda buscando ni estrellitas ni chamba, solamente cumple con su trabajo y lo hace bien como muestran sus resultados.

Hace algunos años, un político, amigo, me comentaba: “El enorme problema de los altos funcionarios y de los presidentes, es que piensan que por contar con información privilegiada lo saben todo, y la realidad es que no “hay todólogos”, que es importante preguntar algo cuando se pretende saber lo que hay que hacer, y para ello, se debe tener un alto nivel de humildad, es mucho mejor un político humilde, a un político pentonto, a los que sus resultados, desnudan, ante la realidad.”

Ahora, es el tiempo en que cualquier “comunicador” de pronto es experto en temas de seguridad y de estrategia en los modos de control y de operación, así, cuando todos hablamos de tales temas, se genera una enorme información que desinforma, y todo está canalizado a impactar en contra de la política del que se encuentra en el poder, pero, los resultados son claros, después del “escándalo de Culiacán” y de la intensa campaña en su contra, AMLO, solamente, baja, medio punto en la credibilidad y confianza de los mexicanos, así que es muchos blablá para tan pocos resultados, o como diría el Tío Lolo, “pues son muchos pedos para tan poca mierda…”

El intenso tráfico y comercialización de drogas en la capital y la producción de las drogas en laboratorios, nos indica que el aumento está ligado directamente a la complicidad y las relaciones y corruptelas de los policías, políticos y empresarios, que sostienen los negocios, para los tiempos de crisis. Uno pensaría que todos los puntos de almacenamiento se encuentran en Tepito o las colonias jodidas, y no es así, también, existen centros de distribución y de almacenamiento en las colonias de alto nivel. Donde se distribuyen no cualquier droga elaborada en los laboratorios “nacionales”, no, se consume la cocaína de alta pureza y de alto valor, es lo que se consume en los sitios de alto nivel económico y, para tal cosa, solamente pregunten en los restaurantes si hay o no producto, y verán la forma en que se les obliga a ser distribuidores, o en cambio, pagarían “derecho de piso”.

Así, entran a los centros educativos, porque saben que hay jóvenes de nivel que necesitan consumir drogas para mantenerse en un “buen estado,” y para ello, son utilizados como distribuidores, dándoles protección y oportunidad de que ellos sean los que hagan la distribución de las drogas y ligan, todo esto, con la prostitución, y para ello, usan también a los profesores o a las chicas de bajos recursos que buscan mejorar su estatus, y tenemos un círculo vicioso que va generando mayores niveles de consumo y de distribuidores y consumidores, así, hemos visto, en varias ocasiones, que los principales “dirigentes” de los grupos del narcotráfico de la capital, viven y operan en los sitios más lujosos de la misma, y ahí cuentan con niveles que les permiten consumos altos y pasar desapercibidos, porque pueden traer impactantes mujeres para llamar la atención, ropas lujosas y vehículos de lujo y codearse con los clientes constantes de esos lugares, que son enganchados como distribuidores, porque al inicio, les brindan grandes cantidades de drogas sin costo, y cuando están enviciados, pues no tienen más remedio que distribuirlas para obtener las cantidades que ellos consumen. Está bien el golpe en Tepito, pero ahora, hay que cerrar el círculo e investigar en los lugares y comederos de lujo y en las escuelas de primer nivel, tanto privadas como las públicas, y cuando se detecte a los “niños bien”, no se les permita eludir a la ley, sino, hay que exhibirlos para que se muestre a lo que se exponen cuando caen en esas redes de narcotraficantes, en fin, no estamos como las viejas rucas y mochas que todo el día rezan y en las noches tragan santos, o dan consejos, la experiencia en la comunicación, nos permite, cuando menos, comentar asuntos de los que conocemos y no andamos en el chismerío…

