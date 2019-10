Datos de salud no son confiables

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

El único medio de vencer en una guerra es evitarla

George C. Marshall (1880-1959) Militar y político estadounidense

#SecretaríaDeSalud #DatosNoConfiables #OrganizacionesAltruistasEnSilencio #MedicamentosInsuficientes #Diabetes #Cáncer #EnfermedadesCardiacas #MentirasOficiales #Senado #Monreal #AutosChocolate #DerechosDeAgua #AsociaciónIndustrialVallejo #TuristasMachucón #RicardoSalinas #CruzRoja #PFChang’s #Aeroméxico #GINgroup #GrupoAeroportuarioSureste

En la más reciente aparición de Jorge Alcocer, Secretario de Salud de la Cuarta Transformación, el médico notificó que el abasto de medicamentos y la universalización de la atención médica son las prioridades para la dependencia que él encabeza.

Con ayuda de Juan Ferrer, director del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI, antes Seguro Popular), Alcocer expresó que la universalidad de la salud entre la población, es una meta alcanzable, por lo que está claramente delimitada en el Plan Nacional de Salud.

Pero, una cosa es el discurso y otra la realidad. La iniciativa #NoAlHuachicolDeMedicinas tiene otros datos que contradicen al titular de Salud. En el primer informe de la plataforma digital, que comprende los reportes de mayo a septiembre, se destacó la falta medicamento en las 32 entidades federativas.

Solamente el 63% de la población tiene acceso a la tecnología necesaria para realizar el reporte en la plataforma, por lo que los datos de la iniciativa están en línea con los que tiene el gobierno. En pocas palabras no son confiables.

Quienes deberían conocer mejor la situación, pero lamentablemente se se mantienen al margen, son organizaciones de pacientes que tienen alcance en diversas entidades y municipios. De acuerdo a la iniciativa #NoAlHuachicolDeMedicinas, los principales medicamentos faltantes en el Sector Salud sirven para atacar a la diabetes mellitus y para enfermedades cardiovasculares, con 15.35% y 14.36% de los reportes, respectivamente.

Organizaciones con fuerte presencia, como la Federación Mexicana de Diabetes, que incluso cuenta con asociaciones estatales para atender la problemática directamente o la Asociación ALE, que a su vez dio vida a la organización Pacientes del Corazón (PACO), realizan sus actividades en todo el país con donativos altruistas.

Ante el desabasto de medicamentos en prácticamente todo el territorio nacional, éstas y otras fundaciones que representan a los pacientes afectados, no hayan sido lo suficientemente solidarios como para sumarse a la causa de manera formal. Incluso, ante medidas gubernamentales, simplemente guardan silencio. Sirven para aplaudir a sus patrocinadores.

Asociación Aliento, que trabaja con grupos vulnerables en zonas desfavorecidas, no ha emitido ningún pronunciamiento ni se ha organizado, como sí lo hicieron los padres de los niños con cáncer, pare exigir el derecho a la salud de las personas a las que representan.

Tampoco la Red de Acceso, que congrega a más de 60 asociaciones para, según su misión, garantizar el derecho a la salud tal y como se establece en los artículos 1º y 4º de nuestra Constitución.

Su silencio ante esta problemática nacional deja muchas cosas que pensar, especialmente después de que el actual gobierno les retirara todos los apoyos para ser entregados de manera directa a los beneficiarios. Las asociaciones que velan por los derechos de los pacientes le dan la razón al presidente López Obrador cuando dice que estos grupos son usados únicamente para el beneficio personal de sus dirigentes.

La salud es un tema que ha demostrado ser un reto clave para la gestión de la actual administración, y solamente cuando todos los actores involucrados compartan sus datos, podremos analizar el panorama como realmente es. Mientras tanto, los padres de familia con hijos con cáncer u otro tipo de dolorosas enfermedades sufren aunado a los pacientes con VIH/SIDA, diabetes, obesidad. Son los que menos tienen y los que mas sufren las carencias en el sector salud.

PODEROSOS CABALLEROS: El Senado ejerció su facultad de derecho, como Cámara Revisora, para realizar nueve modificaciones, entre ellas, eliminar el impuesto a la extracción de agua de riego, no regularización generalizada de “autos chocolates” y no aumentar el derecho de entrada y salida de turistas, entre las más importantes. Las negociaciones las encabezó el líder de la mayoría de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal. Para llegar un acuerdo con los diversos partidos en el tema del agua, se reunieron con grupos de usuarios del agua de San Quintín, de Sonora, de Sinaloa, de Zacatecas, Chihuahua, de varias partes del país. Para disminuir la legalización de vehículos, conversaron con los industriales automotrices, las cámaras de la industria automotriz, la Canacintra y con el Consejo Coordinador Empresarial. En el tema del agua, se va a eliminar esta carga tributaria que se pretendía o que viene de la Cámara de Diputados para cobro del agua a usuarios del agua de riego y de extracción de agua subterráneo y de pozos. Justificó que es un mal momento para el campo, atraviesa por una crisis de los últimos 40 años y sería injusto que en este momento se pretendiera imponer más carga tributaria al campo. Y en el caso de los denominados “autos chocolates” también van a eliminar la fracción décimo quinta de la referida ley. No habrá una regularización amplia, porque esto generaría la entrada de miles de vehículos extranjeros que pusieran en riesgo a la industria automotriz. “Vamos a cuidar mucho la planta productiva del país. Morena está actuando de manera responsable”, aseguró en una conferencia Monreal. Respeto al derecho de entrada y salida de turistas del país, adelantó que no será alterado, es decir, no se creará un nuevo impuesto ni nuevos derechos que afecten al turismo. Estos son acuerdos políticos donde no se observa únicamente los intereses políticos, sino también de los sectores productivos. *** Ante empresarios agrupados en la Asociación Industrial Vallejo, el presidente de GINgroup, Raúl Beyruti Sánchez, destacó la importancia de la formalidad de la tercerización formal, pues comentó que, haciendo bien las cosas, la tercerización es una gestión que permite asegurar al colaborador dentro de un mundo laboral apegado a la formalidad y legalidad. En este primer encuentro empresarial, sostuvo que en GINgroup se trabaja en este sentido y promueve que se cumpla cabalmente con 120 puntos de gestión de calidad fiscal y le den un valor importante al colaborador, respetando la antigüedad del personal. *** PF Chang’s, propiedad de Grupo ALSEA, que preside Gerardo Gosselin Castro, invertirá 600 millones de pesos hacia 2020, a fin de expandir la cadena restaurantera. *** Con Andrés Conesa al mando de Aeromexico volverá a despegar sus aviones 737-MAX a mediados de enero de 2020, tras registrar una caída de hasta 4% para este año. *** Grupo Aeroportuario del Sureste, dirigida por Adolfo Castro, y que opera 9 aeropuertos, incluido el de San Juan, Puerto Rico, Cancún y Oaxaca, registró una expansión del 33.1% en su utilidad neta durante el tercer trimestre del año.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: La Cruz Roja Mexicana, Fernando Suinaga, otorgó la medalla “Distinción Humanitaria” a Ricardo Salinas, como reconocimiento a su solidaridad, esfuerzo y compromiso con la sociedad mexicana, particularmente con los más vulnerables. La Cruz Roja Mexicana considera que Salinas ha marcado positivamente la vida de miles de mexicanos y, por unanimidad, los 32 integrantes de su Consejo Nacional decidieron entregarle la distinción. A lo largo de 13 años, Fundación Azteca de Grupo Salinas ha contribuido a la entrega de 1,519 ambulancias, cantidad que representa más de 50% del parque vehicular de la Cruz Roja y con ello se ofrecen alrededor de un millón 400 mil servicios de ambulancia al año.

Escúchame en MVS Radio (102.5 FM) de 21 a 22 hrs.

de lunes a viernes en Poder y Dinero.

MVSnoticias.com

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

Twitter:@vsanchezbanos

Facebook: vsanchezbanos