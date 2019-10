Yellow Submarine navegó en el Teatro de la Ciudad

Arts Orquesta México ofreció gran Movie Concert en compañía de Morsa, banda tributo a The Beatles

Arturo Arellano

El formato de Movie Concert (Proyección de películas sonorizadas completamente en vivo) se hace cada vez más popular en nuestro país, gracias al trabajo de Arts Orquesta México, quienes desde hace algunos años han trabajado en interpretar magistralmente la música de películas como “El Extraño Mundo de Jack” o “El Expreso Polar” y que ahora han regalado una joya a los mexicanos con la presentación de “Yellow Submarine” en compañía de Morsa, banda tributo a The Beatles en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”.

Todo comenzó con la llegada del Director José Manuel Serna y los más de 20 elementos que componen la orquesta, quienes en medio del aplauso de la gente tomaron sus lugares para comenzar a afinar sus instrumentos y calentar las turbinas del majestuoso Yellow Submarine, que se pondría en marcha con Morsa a bordo en el papel del cuarteto de Liverpool, para emprender esta historia llena de fantasía, colores, psicodelia y música estremecedora.

La cinta narra las aventuras de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, el famoso cuarteto de Liverpool, quienes se van encontrando de uno en uno en este mundo fantástico llamado Pepperland, donde deberán salvar al amor con música, como en toda historia, existen los villanos, en este caso, extraños seres de color azul denominados Blue Meanies, quienes harán lo posible por violentar al mundo y hacer que desaparezca todo rastro de amor. En el desarrollo de la historia, tanto la orquesta como Grupo Morsa fueron interpretando los clásicos éxitos de la banda, entre ellos “Yellow Submarine”, “Al Together Now”, “Sea of Holes”, esta última en la que el siempre carismático Ringo, se percata de lo extraño del mundo done habitan, donde a través de varios agujeros, son casi devorados en la nada, afortunadamente salen adelante y conocen a un pequeño a quien bautizan como “Nowhere Man” y le dedican un tema con el mismo nombre.

Cuando parece ser que Los Beatles han logrado su cometido de salvar Pepperland y de rescatar al Sgt. Peppers Loney Hearts Club Band, extrañamente acompañado de una banda casi idéntica a Los Beatles, aparecen de nueva cuenta los Blue Meanies a quienes enfrentan como mejor lo saben hacer, con música y amor, es así que Los Beatles, los demás personajes, Arts Orquesta México, Grupo Morsa y un Teatro de la Ciudad repleto, interpretan los temas más icónicos del grupo, teniendo como remate “All You Need Is Love”, invitando no solo a los villanos de la película a cambiar de opinión y ser mejores humanos, sino a los Blue Meanies de la vida real, quienes hacen guerras reales y quienes desafortunadamente no se detienen por una canción de amor.

Entre gritos, aplausos, silbidos y manifestaciones de admiración hacia los músicos en el escenario, concluyó esta mágica presentación, en la que también tuvieron participación un grupo de bellas bailarinas, que enmarcaron cada tema con sus pasos al más puro estilo de la década de los sesentas, mientras la orquesta y Morsa, interpretaron impecablemente cada una de las canciones de la película y la banda sonora. Cuando parecía que todo había llegado a su fin y dada la respuesta de la gente, Grupo Morsa se quedo en el escenario para cantar algunos temas extras de Los Beatles, que no eran parte de la película, pero que eran solicitados por el público.

Con ganas de escuchar mas del cuarteto, este “Movie concert” llego a su fin y los beatlemanos agradecieron el esfuerzo de Arts Orquesta México por presentar este clásico del cine animado con música completamente en vivo.